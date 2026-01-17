Trump sube el tono y anuncia aranceles para sus socios europeos que se oponen a la “compra total de Groenlandia”

PALM BEACH.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subió el tono el sábado en su empeño por adquirir Groenlandia y anunció que aplicará aranceles del 10% a partir de febrero a las importaciones procedentes de ocho países europeos que se movilizaron contra sus ambiciones hacia la estratégica isla dependiente de Dinamarca.

Trump indicó en redes sociales que Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Holanda y Finlandia se enfrentarían al arancel, que subiría al 25% el 1° de junio si no se llega a un acuerdo para la “compra total y completa de Groenlandia” por parte de Estados Unidos.

La amenaza de aranceles representó una escalada drástica y potencialmente peligrosa del enfrentamiento entre Trump y sus aliados de la OTAN, lo que tensó aún más una alianza que data de 1949 y que proporciona un grado de seguridad colectiva a Europa y Estados Unidos.

El presidente republicano ha intentado repetidamente usar sanciones comerciales para doblegar a aliados y rivales por igual, lo que ha generado compromisos de inversión de algunos países y rechazo de otros, como China, Brasil e India.

Trump afirmó en su publicación en Truth Social que sus aranceles eran una represalia por los recientes viajes a Groenlandia de militares del Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia, entre otros países, y por la oposición general a sus esfuerzos por comprar el territorio semiautónomo de Dinamarca, aliado de la OTAN.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, habla durante una protesta contra la política de Trump hacia Groenlandia frente al consulado estadounidense en Nuuk, Groenlandia Evgeniy Maloletka� - AP�

“Estos países, que están jugando a un juego muy peligroso, han asumido un nivel de riesgo que no es sostenible ni tolerable”, dijo Trump en su posteo. “Por lo tanto, es imperativo que, con el fin de proteger la paz y la seguridad mundiales, se tomen medidas enérgicas para que esta situación potencialmente peligrosa termine rápidamente”, añadió.

Según el magnate, Groenlandia es esencial para el sistema de defensa antimisiles “Cúpula Dorada” de Estados Unidos. Él afirma que con la adquisición de la vasta isla busca impedir que Rusia y China intenten apoderarse de la isla.

Protestas

El sábado por la mañana, cientos de personas en la capital de Groenlandia desafiaron temperaturas casi gélidas, la lluvia y las calles heladas para marchar en una manifestación en apoyo a su autogobierno.

Los groenlandeses ondearon sus banderas nacionales rojiblancas y escucharon canciones tradicionales mientras caminaban por el pequeño centro de Nuuk. Algunos portaban carteles con mensajes como “Damos forma a nuestro futuro”, “Groenlandia no está en venta” y “Groenlandia ya es GRANDE”. Miles de personas se unieron a ellos en manifestaciones por todo el reino danés.

Manifestantes ondean banderas de Groenlandia mientras participan en una manifestación bajo los lemas "manos fuera de Groenlandia" y "Groenlandia para los groenlandeses", frente al Ayuntamiento de Copenhague, Dinamarca EMIL HELMS� - Ritzau Scanpix�

Las manifestaciones tuvieron lugar horas después de que una delegación bipartidista del Congreso estadounidense en Copenhague intentara reafirmar el apoyo de Dinamarca y Groenlandia.

El senador estadounidense Chris Coons, demócrata por Delaware, afirmó que la retórica actual en torno a Groenlandia estaba causando preocupación en todo el reino danés y que quería reducir la tensión.

“Espero que el pueblo del Reino de Dinamarca no abandone su fe en el pueblo estadounidense”, declaró en Copenhague, añadiendo que Estados Unidos respeta a Dinamarca y a la OTAN “por todo lo que hemos hecho juntos”.

Ejercicios de entrenamiento de la OTAN

El mayor general danés Soren Andersen, líder del Comando Conjunto Ártico, dijo a la agencia AP que Dinamarca no espera que el ejército estadounidense ataque Groenlandia ni a ningún otro aliado de la OTAN, y que recientemente se desplegaron tropas europeas en Nuuk para realizar entrenamientos de defensa en el Ártico.

Añadió que el objetivo no es enviar un mensaje al gobierno de Trump, aunque la Casa Blanca no ha descartado tomar el territorio por la fuerza. “No entraré en el aspecto político, pero diré que nunca esperaría que un país de la OTAN atacara a otro país de la OTAN”, declaró a AP el sábado a bordo de un buque militar danés atracado en Nuuk. “Para nosotros, para mí, no se trata de señales. Se trata de entrenar unidades militares y trabajar en conjunto con los aliados”.

Un parche del Comando Conjunto del Ártico se ve en la chaqueta del mayor general Søren Andersen a bordo del buque militar HDMS Knud Rasmussen de la Marina Real Danesa atracado en Nuuk Evgeniy Maloletka� - AP�

El ejército danés organizó una reunión de planificación el viernes en Groenlandia con aliados de la OTAN, incluido Estados Unidos, para abordar la seguridad en el Ártico en el flanco norte de la alianza ante una posible amenaza rusa. Los estadounidenses también fueron invitados a participar en la Operación Resistencia Ártica en Groenlandia en los próximos días, afirmó Andersen.

En sus dos años y medio como comandante en Groenlandia, Andersen afirmó no haber visto ningún buque de combate ni buque de guerra chino o ruso, a pesar de que Trump afirmó que se encontraban frente a la costa de la isla.

Pero en el improbable caso de que las tropas estadounidenses usaran la fuerza en suelo danés, Andersen confirmó una ley de la época de la Guerra Fría que rige las reglas de enfrentamiento danesas.

“Pero tienes razón en que la ley danesa establece que un soldado danés, si es atacado, tiene la obligación de contraatacar”, dijo.

Agencias AP y AFP