Trump amenaza con aranceles a naciones que no respalden sus planes para Groenlandia

WASHINGTON. –El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que está dispuesto a imponer sanciones económicas a los países que no apoyen sus planes para ocupar Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, aliado de la OTAN.

“Podría imponer un arancel a los países si no aceptan lo de Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional”, dijo Trump en una mesa redonda sobre salud en la Casa Blanca. “Podría hacerlo”, remarcó.

El mandatario comparó los aranceles por Groenlandia con los que amenazó imponer a Francia y Alemania el año pasado por los productos farmacéuticos.

Trump habla con la prensa en los jardines de la Casa Blanca. Alex Brandon� - AP�

Esta amenaza es la última táctica de presión del republicano para adquirir la isla ártica autónoma, un objetivo que ha amenazado con lograr por medios militares si fuera necesario.

Trump afirma que Estados Unidos necesita Groenlandia, rica en minerales, y acusó a las autoridades de la isla de no hacer lo suficiente para garantizar su seguridad frente a sus rivales, Rusia y China.

En los últimos días, varias naciones europeas mostraron su apoyo a Dinamarca y Groenlandia ante las crecientes amenazas de Trump, incluso enviando tropas al estratégico territorio.

Una delegación bipartidista del Congreso estadounidense también inició una visita a Copenhague el viernes para expresarle su respaldo.

Una mujer camina frente a la bandera nacional de Groenlandia en Nuuk Evgeniy Maloletka - AP

Los ministros de Asuntos Exteriores de Dinamarca y Groenlandia visitaron la Casa Blanca el miércoles para mantener conversaciones con el fin de distender la situación, pero posteriormente declararon que mantenían un “desacuerdo fundamental” con Trump.

Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia acordaron sin embargo crear un grupo de trabajo para continuar las conversaciones sobre el tema cada dos o tres semanas, según informó la Casa Blanca el jueves.

Una relación que “necesitamos nutrir”

En Copenhague, la delegación bipartidista de senadores y miembros de la Cámara de Representantes norteamericana se reunió el viernes con legisladores daneses y groenlandeses, y con mandatarios, incluida la primera ministra danesa Mette Frederiksen.

La primera ministrra danesa, Mette Frederiksen LISELOTTE SABROE� - Ritzau Scanpix�

El líder de la delegación, el senador Chris Coons, un demócrata de Delaware, agradeció a los anfitriones del grupo por “225 años de ser un buen y confiable aliado y socio” y dijo que “tuvimos un diálogo fuerte y robusto sobre cómo extender eso hacia el futuro”.

La senadora Lisa Murkowski, una republicana de Alaska, dijo después de reunirse con legisladores que la visita reflejaba una relación sólida durante décadas y “es una que necesitamos nutrir”. Indicó a los periodistas que “Groenlandia debe ser vista como nuestro aliado, no como un activo, y creo que eso es lo que están escuchando con esta delegación”.

El tono contrastaba con el que emanaba de la Casa Blanca en los últimos meses.

“Hemos escuchado tantas mentiras, para ser honestos, y tanta exageración sobre las amenazas hacia Groenlandia”, dijo Aaja Chemnitz, una política groenlandesa y miembro del Parlamento danés que participó en las reuniones del viernes. “Y en su mayoría, diría que las amenazas que estamos viendo ahora mismo son del lado de Estados Unidos”.

Murkowski enfatizó el papel del Congreso en el gasto y en transmitir mensajes de los constituyentes.

“Creo que es importante subrayar que cuando se le pregunta al pueblo estadounidense si creen o no que es una buena idea que Estados Unidos adquiera Groenlandia, la gran mayoría, alrededor del 75%, dirá que no creemos que sea una buena idea”, dijo.

Personal militar, presuntamente perteneciente a las Fuerzas Armadas Alemanas (Bundeswehr), desembarca de un avión chárter a su llegada al aeropuerto internacional de Nuuk, Groenlandia, el 16 de enero de 2026. ALESSANDRO RAMPAZZO� - AFP�

Junto con la senadora Jeanne Shaheen, una demócrata de Nueva Hampshire, Murkowski ha presentado una propuesta de ley bipartidista que prohibirá el uso de fondos del Departamento de Defensa o del Departamento de Estado de Estados Unidos para anexar o tomar el control de Groenlandia o el territorio soberano de cualquier Estado miembro de la OTAN sin el consentimiento de ese aliado o la autorización del Consejo del Atlántico Norte.

Críticas del Consejo Inuit

La disputa está cobrando gran importancia en la vida de los groenlandeses. El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, dijo el martes que “si tenemos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca aquí y ahora, elegimos Dinamarca. Elegimos la OTAN. Elegimos el Reino de Dinamarca. Elegimos la UE”.

La presidenta del Consejo Circumpolar Inuit, con sede en Nuuk, Groenlandia, que representa a alrededor de 180.000 inuit de Alaska, Canadá, Groenlandia y la región de Chukotka de Rusia en asuntos internacionales, dijo que las declaraciones persistentes de la Casa Blanca de que Estados Unidos debe poseer Groenlandia ofrecen “una imagen clara de cómo el gobierno estadounidense ve a la gente de Groenlandia, cómo el gobierno estadounidense ve a los pueblos indígenas y a los pueblos que son pocos en número”.

Sara Olsvig, presidenta del Consejo Circumpolar Inuit Evgeniy Maloletka� - AP�

Sara Olsvig dijo a la agencia AP en Nuuk que el problema es “cómo una de las mayores potencias del mundo ve a otros pueblos que son menos poderosos que ellos. Y eso realmente es preocupante”.

Los inuit indígenas en Groenlandia no quieren ser colonizados nuevamente, sostuvo.

