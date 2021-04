Ever Given: la tripulación teme unirse a las filas de marinos varados durante años

Se muestra un edificio en la ciudad de Ismailiya, en el noreste de Egipto, frente al buque portacontenedores MV 'Ever Given' (Evergreen), propiedad de Taiwán, un buque de 400 metros (1.300 pies) de largo y 59 metros de ancho, alojado de lado e impidiendo todo el tráfico a través de la vía fluvial del Canal de Suez de Egipto, The MV Ever Given, which is longer than four football fields, has been wedged diagonally across the span of the canal since four days, blocking the waterway in both directions. (Photo by Ahmad HASSAN / AFP)

afp - AFP