Liberaron a Roberto Baldo, uno de los argentinos detenidos en Venezuela

En medio de una amnistía de presos políticos como un gesto del chavismo con Estados Unidos, el gobierno interino de Delcy Rodríguez liberó a Roberto Baldo, uno de los argentinos detenidos en una cárcel en Venezuela. Esta semana también fue liberado Gustavo Gabriel Rivara y el gobierno argentino espera novedades respecto a la situación del gendarme Nahuel Gallo y del abogado Germán Giuliani.

La noticia de la liberación de Baldo fue confirmada por la senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “¡Roberto vuelve a casa! Mientras algunos negaban la existencia de presos políticos en la dictadura venezolana, él estaba encerrado sin causa y sin debido proceso. Hoy recupera su libertad y vuelve con su familia. Pero todavía faltan Nahuel y Germán. Tienen que ser todos", escribió en sus redes sociales.

¡Roberto vuelve a casa!



Mientras algunos negaban la existencia de presos políticos en la dictadura venezolana, él estaba encerrado sin causa y sin debido proceso.



Hoy recupera su libertad y vuelve con su familia.



Pero todavía faltan Nahuel y Germán.

Tienen que ser todos. https://t.co/MVSRhn59b0 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 4, 2026

Baldo estaba preso junto a su esposa Montserrat Espinosa Irbern desde noviembre de 2024, acusado tanto él como ella de “terrorismo” contra el régimen de Nicolás Maduro, hoy detenido en Estado Unidos. Ambos fueron liberados este miércoles.

Un informe de la organización Foro Penal del año pasado dio cuenta de la detención del matrimonio. El reporte, además, indicó que Baldo es propietario de una pizzería en una zona residencial de Caracas y que ambos fueron detenidos por la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Foro Penal aseguró que los arrestaron porque alguien dejó un sobre en el local gastronómico para que sea entregado en la embajada argentina.

Sus familias denunciaron que no podían contactarlos hasta que a comienzos de diciembre la Justicia venezolana los imputó por terrorismo.

Esta semana, el canciller Pablo Quirno confirmó la liberación de Gustavo Gabriel Rivara, quien se encontraba detenido una cárcel de Venezuela.

EL CIUDADANO ARGENTINO GUSTAVO GABRIEL RIVARA SE ENCUENTRA EN LIBERTAD TRAS SU DETENCIÓN ARBITRARIA EN VENEZUELA



La República Argentina confirma que Gustavo Gabriel Rivara, ciudadano argentino que se encontraba detenido de manera arbitraria, ha sido liberado.



Las autoridades… — Pablo Quirno (@pabloquirno) February 2, 2026

Los argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliani todavía están detenidos en Venezuela. Giuliani es un abogado especializado en derecho penal y laboral y titular de su propio estudio jurídico, que había viajado en abril a Brasil para ayudar a un cliente con la apertura de un bar y, luego, se trasladó a Venezuela para realizar gestiones similares en la ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui.

El chavismo aseguró que capturaron a Giuliani en un velero en alta mar “cuando iba a buscar a un narcotraficante” serbio llamado Antun Mrdeza, quien tiene alerta roja de Interpol porque es requerido por las autoridades italianas por tráfico de drogas.

Germán Giuliani y su familia Cortesía de Virginia Rivero

Gallo, en tanto, está detenido desde el 8 de diciembre de 2024, cuando intentó entrar a Venezuela para reencontrarse con su esposa y su pequeño hijo, que estaban en ese país desde tiempo antes.

Nahuel Agustín Gallo , detenido en Venezuela @gg_alexand95764

Rodríguez anunció el viernes una propuesta de “ley de amnistía” para cientos de presos en el país y afirmó que el infame centro de detención del Helicoide, denunciado desde hace tiempo por organizaciones de derechos humanos como escenario de continuos abusos contra los presos, se convertirá en un centro deportivo y de servicios sociales.

El anuncio se produce semanas después de que comenzara un proceso gradual de excarcelaciones, iniciado tras la detención de Maduro, que proporcionó un nuevo marco de entendimiento del chavismo con Estados Unidos.

La medida podría beneficiar a cientos de detenidos que aún permanecen recluidos por motivos políticos. El chavismo sostiene que más de 600 presos han sido liberados, sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos cifran el total en 302.