Fiesta argentina en Barcelona: la noche en la que el Arco de Triunfo se transformó en el Obelisco

escuchar

BARCELONA.– El monumento del Arco de Triunfo, apadrinado por los seguidores argentinos como lugar de celebración de las victorias de su selección en este Mundial, se convirtió en una auténtica fiesta después del último lanzamiento de penalty que certificó la histórica victoria del combinado albiceleste en Qatar. A pesar de las frías temperaturas de una noche de invierno, hasta unas 10.000 personas se congregaron tras el partido alrededor del icónico monumento barcelonés.

Durante horas, una multitud enfervorizada encendió bengalas, se subió a farolas y entonó los mismos cantos que esa hora hacía también vibrar a la Plaza de la República de Buenos Aires. El cántico más repetido fue el ya célebre “Muchachos, nos volvimos a ilusionar” de La Mosca, y se vieron numerosas camisetas y banderas con la efigie de Maradona. El Arco de Triunfo pareció más que nunca el Obelisco.

Aficionados al fútbol celebran en el Arco de Triunfo de Barcelona tras la victoria de Argentina en la final de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 contra Francia. Kike Rincón - EUROPA PRESS

Y es que la conexión entre Argentina y la capital catalana es larga y profunda, y no solo porque Leo Messi, el capitán de la albiceleste, se formara como jugador en la cantera del Barça, el club con el que ha conseguido la mayoría de sus éxitos deportivos.

Se considera que Barcelona es la ciudad europea con la mayor comunidad argentina, aunque no es fácil cuantificarla. Según los datos oficiales para 2021, hay unos 10.000 argentinos empadronados en la ciudad condal, a los que habría que añadir buena parte de los 60.000 italianos de pasaporte, pero argentinos de corazón, afincados en Barcelona gracias a la libertad de movimientos en el espacio europeo de Schengen. Además, muchos otros viven esparcidos por la decena de localidades del área metropolitana que, sumadas, permiten a la capital catalana doblar su población.

De hecho, no solo en los bares de la zona de Arco de Triunfo, sino en los de toda la ciudad, los seguidores de la Argentina de Messi eran abrumadora mayoría. Y tras el partido, incluso por varios barrios de la periferia como la Verneda, se podía ver a grupos con banderas argentinas y las camisetas albicelestes, la mayoría con el 10 de Messi, bailando por la calle.

Aficionados de Argentina celebran en un bar de Barcelona, España, durante el partido final de la Copa del Mundo de fútbol entre Argentina y Francia en Qatar, el domingo 18 de diciembre de 2022. Emilio Morenatti - AP

“El momento de mi vida en el que me comencé a enganchar al fútbol fue cuando Messi jugaba en el Barça”, comenta Cecilia Valdez, una argentina que pasó las últimas dos décadas a caballo entre la Argentina y Cataluña, y es testigo de esta relación especial entre ambas naciones. “Recuerdo que aquella época, no fue fácil para Messi. Él fue muy resistido al principio, se hacía una inevitable comparación con Maradona. Messi tuvo que pasar muchas pruebas para que la gente lo terminara de aceptar”, añade. Curiosamente, cuando la relación del astro con el Barça se enfrió, alcanzó el clímax con la Argentina.

Aunque el final de Messi en el Barça no fue el que ni la afición ni el propio Messi habían soñado a causa de los problemas financieros del club catalán, la mayoría de los culés ha continuado apoyando a la selección argentina en las competiciones internacionales, e incluso muchos han vibrado de veras con sus trabajados triunfos en la Copa del Mundo. Bastaba echar un vistazo a las redes sociales durante los últimos días, o los titulares y artículos de prensa el día después.

Aficionados al fútbol celebran en el Arco de Triunfo de Barcelona tras la victoria de Argentina en la final de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 contra Francia. Kike Rincón - EUROPA PRESS

“Nunca he vibrado con un Mundial … porque mi selección sería la de Cataluña. Pero hoy me he emocionado viendo a Messi levantar el único trofeo que le faltaba en la última ocasión que podía hacerlo”, ha escrito el periodista Albert Nadal en el diario ARA, el principal en lengua catalana. Su artículo se titula El Mundial que Messi (también) dedicó a los catalanes.