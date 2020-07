Fondos de pensiones: largas colas y expectativa en Chile por el retiro del 10%

El presidente chileno Sebastián Piñera y los nuevos miembros del Gabinete Fuente: AFP

SANTIAGO, Chile.- En la antesala del inicio del proceso le permitirá a más de once millones de cotizantes retirar el 10% de los fondos privados destinados para sus jubilaciones , miles de personas se volcaron a las calles de Chile para realizar diversos trámites relacionados con el cobro del dinero.

Desde la madrugada, e incluso antes de la apertura de sus puertas, el público se concentró en las inmediaciones de las oficinas de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), con el principal objetivo de recabar información sobre cómo operará el retiro de los recursos y cuya puesta en marcha está fijada para este jueves y de forma online.

La aglomeración se tradujo en largas filas alrededor de estos recintos y la escena se replicó en las principales ciudades chilenas, donde 61 comunas aún permanecen bajo confinamiento por el avance del coronavirus. Y aunque para realizar el retiro, las autoridades han insistido en que no se necesitará la clave de acceso, la presencia de adultos mayores y extranjeros sin DNI definitivo fue mayoritaria, además de usuarios que acusaron problemas en el acceso a los sitios web de las AFP.

"No hay ningún trámite presencial que se deba hacer. No hay que tener la clave, no hay que ir a la sucursal. Es más, desde el día jueves no podrá ir a la sucursal porque el trámite en un comienzo será por internet", insistió sobre este punto el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro.

A partir de este jueves, los cotizantes podrán retirar desde su cuenta de capitalización individual un monto máximo el equivalente a cerca de 5600 dólares y un mínimo de cerca de 1237 dólares. Se estima que 6% de los cotizantes podrá retirar el tope y que el 41% de afiliados podría retirar un millón de pesos, cerca de 1320 dólares.

El 50% del dinero se entregará en un plazo de 10 días hábiles desde la solicitud, y el otro 50% se pagará en 30 días hábiles a contar del primer pago. La disposición considera un desembolso de más de 20.000 millones de dólares y que hasta antes del retiro, se encontraban invertidos en diversos instrumentos financieros en Chile y en el extranjero.

Pero además de la visita a las sucursales de las AFP, un número importante de personas repletó los tribunales de familia de cada región. ¿El motivo? La reciente ley estableció que aquellos padres que se encuentren con deudas en los pagos de las obligaciones alimentarias de sus hijos, se les retendrá el monto si es solicitado por el afectado o afectada, según sea el caso.

"Los jueces de Familia son quienes decretarán la respectiva medida cautelar de esos fondos, comunicándola a la AFP", dijo Gloria Ana Chevesich, ministra de la Corte Suprema y quien lidera el grupo a cargo de este trámite en el poder judicial, institución que abrió una plataforma especial para solicitar la retención.

En tanto, la afluencia de público también fue masiva en las oficinas del Registro Civil de cada región. A las tres de la mañana comenzaron a llegar las primeras personas para renovar su cédula de identidad y realizar el trámite de posesión efectiva.

"Es por lejos la operación financiera más grande que se ha realizado en la historia del país, de hecho, recién estábamos transpirando con el gerente, viendo los datos", reconoció Sebastián Sichel, presidente de BancoEstado, la institución que más de cinco millones de cotizantes utilizarán para retirar el dinero.

Polémica ley

Pese al enérgico rechazo del gobierno del presidente Sebastián Piñera al proyecto que autorizaba, por única vez, el retiro del 10% de los fondos de pensiones privados, la ley terminó siendo aprobada en el Congreso chileno con votos del propio oficialismo, lo que provocó un cisma político en el bloque oficialista y que tradujo en un cambio de gabinete que afectó a seis ministerios.

"En democracia, no siempre lo que uno cree que es mejor es lo que aprueba el Congreso", dijo el mandatario resignado, sobre la primera modificación a un sistema establecido durante la dictadura de Augusto Pinochet, y que en el que cada cotizante deposita una vez al mes un porcentaje de su sueldo -o ingreso- en una cuenta personal administrada por instituciones financieras privadas, conocidas como AFP.