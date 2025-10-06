Francia al borde del colapso político y financiero tras la renuncia del primer ministro

LONDRES.- Francia amaneció este lunes sumida en un temblor político y financiero. La renuncia del primer ministro Sébastien Lecornu, menos de un mes después de haber asumido el cargo, provocó un derrumbe bursátil, una caída del euro y un salto en los costos de endeudamiento del país. Fue el tercer jefe de Gobierno que dimite en menos de un año, un hecho que los analistas interpretan como la confirmación de que la segunda mayor economía de la Unión Europea (UE) se vuelve, cada día, más difícil de gobernar.

El índice CAC 40 de la Bolsa de París cayó un 2%, arrastrado por las acciones de los grandes bancos nacionales -BNP Paribas, Société Générale y Crédit Agricole-, que cerraron con fuertes pérdidas ante el temor a un deterioro en la calificación crediticia soberana. En los mercados de deuda, el rendimiento de los bonos franceses a diez años se disparó hasta el 3,57%, su nivel más alto en 14 años, mientras que el diferencial con los títulos alemanes se amplió hasta un máximo casi histórico. El euro, por su parte, retrocedió 0,6% frente al dólar.

Lecornu debía presentar mañana martes el proyecto de presupuesto 2025, destinado a contener el creciente déficit público y tranquilizar a los inversores. Su renuncia, sin embargo, echó por tierra cualquier intento de estabilizar la situación. “Esto aumenta aún más el riesgo de que los problemas fiscales de Francia sigan sin resolverse y que las políticas económicas se vuelvan menos favorables al crecimiento”, escribió Salomon Fiedler, analista del Berenberg Bank, en una nota a sus clientes.

El ahora exprimer ministro de Francia, Sébastien Lecornu Harry Nakos� - AP�

El derrumbe político y financiero llega tras más de un año de turbulencia institucional. Desde que Emmanuel Macron convocó elecciones legislativas anticipadas a mediados de 2024 -una apuesta fallida para frenar el ascenso del partido de extrema derecha Agrupación Nacional-, Francia vive en un limbo parlamentario. La Asamblea Nacional está fragmentada entre fuerzas irreconciliables de izquierda, derecha y centro, y ningún primer ministro ha logrado sostener una mayoría estable.

Lecornu había asumido el cargo hace apenas 27 días, convirtiéndose en el quinto jefe de Gobierno del presidente en 21 meses. Su renuncia llegó apenas 14 horas después de anunciar la composición de su gabinete, que incluía una jugada inesperada: el regreso del exministro de Finanzas Bruno Le Maire como titular de Defensa. El nombramiento fue recibido con furia por Los Republicanos, partido de centroderecha cuyo apoyo resultaba clave para aprobar el presupuesto, y que responsabiliza a Le Maire por el aumento de la deuda durante sus años en Economía.

La tensión política se amplifica en un contexto económico crítico. El déficit público francés alcanzó los 168.600 millones de euros en 2024, equivalentes al 5,8% del PBI, el nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial y casi el doble del límite del 3% que establece la Unión Europea. La deuda nacional superó los 3,4 mil millones de euros en septiembre —una de las más elevadas de la región—, y las proyecciones oficiales advierten que, si no se toman medidas, el pago de intereses se convertirá en el principal gasto del presupuesto en apenas cuatro años.

Un hombre sostiene un cartel que dice "Lecornu: te van a patear el trasero" en Marsella, antes de la renuncia del primer ministro MIGUEL MEDINA� - AFP�

La situación interna también es explosiva. En las últimas semanas, dos manifestaciones masivas sacudieron las principales ciudades del país con reclamos para aumentar los impuestos a los ultrarricos, revertir la reforma previsional que elevó la edad de jubilación y frenar el aumento del gasto militar. La popularidad de Macron se encuentra en mínimos históricos, mientras la extrema derecha de Marine Le Pen continúa liderando las encuestas de intención de voto.

Las agencias de calificación aprovecharon el lunes negro para lanzar nuevas advertencias. Fitch-una agencia estadounidense de calificación crediticia-, que el mes pasado degradó la nota soberana de Francia a la categoría A, alertó que el actual contexto político “reduce drásticamente el margen para una consolidación fiscal sustancial”. S&P Global -uno de los índices bursátiles más importantes de EE.UU.-, que mantiene una perspectiva negativa sobre su calificación AA-, recordó que el gasto público francés, equivalente al 57% del PBI, es el más alto de todos los países que califica a nivel mundial. La agencia europea Scope, por su parte, advirtió que la “agitación política actual aumenta el riesgo de retrasos en la aprobación del presupuesto de 2026 y limita significativamente las perspectivas de medidas de ajuste”.

Para Macron, las opciones se reducen. Según fuentes cercanas al Palacio del Elíseo, el presidente evalúa nombrar a un primer ministro tecnócrata para intentar encauzar la ley de presupuesto y calmar a los mercados. Pero también enfrenta una presión creciente dentro y fuera de su coalición para convocar nuevas elecciones legislativas. Algunos dirigentes opositores fueron más lejos este lunes y pidieron su renuncia anticipada, adelantando las presidenciales previstas para abril de 2027.

La inestabilidad política de Francia, un país tradicionalmente considerado uno de los pilares de la zona euro, amenaza con convertirse en un nuevo foco de preocupación para Bruselas y para los socios del bloque. “La economía francesa ha pasado de tener un rendimiento superior al de la eurozona a ser la principal rezagada”, resumió Fiedler. El diagnóstico es claro: sin liderazgo político ni disciplina fiscal, el margen de maniobra de Macron se reduce día a día.

Agencia Reuters y diario The New York Times