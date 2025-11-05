Francia: un atropello masivo dejó al menos 10 heridos y la Fiscalía Antiterrorista abrió una investigación

PARÍS.- Al menos diez personas resultaron heridas este miércoles tras un atropello que se presume habría sido intencional en la isla de Oléron, situada en la costa atlántica del departamento del Charente Marítimo, en Francia.

Este incidente dejó al menos diez personas lesionadas, cuatro de ellas críticas, y llevó a la Fiscalía Antiterrorista a abrir una investigación. Cuando terminó el ataque, el sospechoso prendió fuego su coche -un Honda Civic gris- y gritó ‘Allahu Akbar’ [Alá es grande, en árabe], días antes del décimo aniversario de los atentados yihadistas que dejaron 130 muertos en París y Saint-Denis.

Tras el hecho, la Policía arrestó al hombre y caratuló la causa como “intento de homicidio”, aunque esa definición puede variar en base a cómo avance el proceso.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, confirmó que el conductor embistió a varios peatones y ciclistas en las localidades de Saint-Pierre-d’Oléron y Dolus-d’Oléron. “Dos víctimas están en estado grave y otras tres resultaron heridas”, informó, en un primer momento, en su cuenta en la red social X. Después los heridos de gravedad pasaron a ser cuatro, en base a información de la Justicia.

“El sospechoso fue detenido por los gendarmes. Hay una investigación abierta”, añadió el ministro y resaltó que se desplazó hasta el lugar a petición del primer ministro, Sébastien Lecornu.

Por su parte, el fiscal Arnaud Laraize recalcó que las acciones del sospechoso fueron premeditadas. “En el momento de su detención gritó ‘Allahu Akbar’ [Alá es grande]. Sin embargo, el móvil aún no se confirmó y la investigación deberá esclarecerlo”, sostuvo, según el diario francés Le Figaro.

De acuerdo con el mismo medio, el detenido es un hombre de 35 años que vive en un pequeño pueblo de pescadores a unos cuatro kilómetros del lugar del atropello. Tiene antecedentes por delitos menores, entre ellos por comportamiento errático y consumo de drogas y alcohol.

Una fuente cercana al caso señaló que el hombre atropelló deliberadamente con su vehículo a las víctimas a lo largo de varios kilómetros en una ruta principal de la pintoresca isla, situada al oeste del país. Otra contó al diario Le Parisien que, al momento de la detención, la Policía utilizó una pistola Taser para neutralizar al sospechoso, que acababa de incendiar su coche.

En tanto, el alcalde de Saint-Pierre-d’Oléron, Christophe Sueur, indicó en declaraciones concedidas a la cadena de televisión francesa BFM TV que el conductor atropelló “de forma deliberada” a “todas las personas a las que pudo encontrar” y que después “prendió fuego intencionadamente su vehículo”.

Asimismo, aseguró que el hombre “es conocido” por los oficiales por “problemas de alcoholemia y drogas”.

Agencias DPA, Reuters, AFP y ANSA