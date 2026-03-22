Francia votó contra los extremos: la derecha y los socialistas se imponen en las municipales

PARÍS.– La derecha conservadora de Los Republicanos (LR) y la izquierda tradicional nucleada en torno del Partido Socialista (PS) surgieron como los ganadores de las elecciones municipales francesas en un claro voto de rechazo a los extremismos representados por La France Insumisa (LFI) de ultraizquierda y el partido RN de Marine Le Pen, que se estrelló, una vez más, contra el “techo de vidrio” que le impide alcanzar una dimensión verdaderamente nacional.

Esta segunda vuelta estuvo marcada por una participación de 48%, considerada la más débil en la historia de la Quinta República, fundada por el general Charles de Gaulle en 1958.

“La derecha es el partido que obtuvo mayor cantidad de votos y ganó en la mayor cantidad de comunas y el único que progresa a nivel nacional”, declaró el líder de LR, Bruno Retailleau.

Un resultado altamente significativo de LR fue la reelección del exprimer ministro Edouard Philippe en el puerto atlántico de Le Havre, que puede estimular sus ambiciones para lanzarse en forma resuelta a la conquista del poder en las elecciones presidenciales de 2027.

La derecha registró una victoria en Limoges, capital de la porcelana, que era gobernada desde hace 80 años por la izquierda y en particular por el Partido Comunista.

El alcalde en funciones de Le Havre y candidato del partido Horizontes a la reelección, Edouard Philippe, pronuncia un discurso tras ganar la segunda vuelta de las elecciones municipales francesas de 2026 LOU BENOIST - AFP

Para el partido Reunión Nacional (RN) de Marine Le Pen su único consuelo en esta elección es su participación –como aliado menor— en la victoria de Eric Ciotti, ex LR que hace dos años se pasó con bandera y banda a la extrema derecha. Por lo demás, perdió todos los desafíos que había lanzado para imponerse en ciudades de primer orden, como Marsella, Lille, Lyon o Toulouse.

El RN registró su mayor frustración con la derrota de Laure Lavalette en Toulon. Después de haber reunido 42% en la primera vuelta, no pudo derrotar al frente democrático y republicano que respaldó a la alcaldesa saliente de centro-derecha Josée Massi y le permitió totalizar 52,9%. En ese resultado también jugó el mal recuerdo del RN, cuyo gobierno al frente de esa ciudad entre 1989 y 1984 terminó con una serie de escándalos de corrupción. El RN también perdió en Nimes y Roubaix.

Gregoire fue elegido alcalde de París en las elecciones municipales de la capital francesa GEOFFROY VAN DER HASSELT - AFP

El Partido Socialista (PS) consolidó su trayectoria ascendente al conservar los bastiones clave de París, Lille y Marsella.

“París no es ni será jamás una ciudad de extrema derecha”, afirmó el socialista Emmanuel Grégoire tras conocer los resultados de una votación que consagró la continuación que ejerce la socialdemocracia en la Ciudad Luz desde hace 25 años. Su victoria, con 51% de los votos, marcó también la estruendosa derrota de la candidata de derecha Rachida Dati, exministra de Justicia de Nicolas Sarkozy y de Cultura de Emmanuelle Macron que consideraba este desafío como “la batalla política de su vida”. Sin duda penalizada por siete procesos pendientes por corrupción, tráfico de influencia y otros delitos menores, también sufrió como resultado de la “alianza tácita” que pactó al aceptar los votos de la candidata de extrema derecha Sarah Knafo.

Los socialistas también retuvieron Marsella, ciudad que había concentrado todos los esfuerzos de la extrema derecha de RN y del partido de extrema izquierda La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Melenchon. El LFI obtuvo una significativa victoria al ganar el excentro minero de Roubaix, también codiciado por el RN. Los dos extremos (LFI y RN) emprendieron hace años una fuerte ofensiva para ganar los baluartes industriales del norte del país, fuertemente golpeados por las crisis sucesivas de los últimos 40 años.

El alcalde en funciones de Lille y candidato del Partido Socialista (PS) a la reelección, Arnaud Deslandes, celebra con sus seguidores tras ganar la segunda vuelta de las elecciones municipales francesas de 2026 en Lille SAMEER AL-DOUMY - AFP

La única isla moderada que sobrevive a esa maniobra de pinzas electoral es la ciudad de Lille, la más importante del norte, baluarte socialista inexpugnable desde 1955. La reelección del alcalde Arnaud Deslandes en la “capital del norte” y de Michael Delafosse en Montpellier confirman la sólida recuperación –directa o en alianzas– del partido que dirige Olivier Faure. El PS tuvo una participación clave en los frentes de centro-izquierda formados en ciudades como Burdeos o Toulouse para neutralizar la ofensiva de la extrema derecha o la ultra-izquierda. Las alianzas también operaron en favor del ecologista Grégory Doucet para mantener la municipalidad de Lyon frente a Jean-Michel Aulas, expresidente del club de fútbol Olympique de Lyon.

La unión de centro-derecha que respalda al presidente Emmanuel Macron, si bien sufrió un duro golpe al quedar excluida de las batallas en las grandes ciudades, pudo al menos implantarse localmente en todo el país y participar en las coaliciones que le aseguraron una fuerte participación en los próximos años.

En todo caso, el mensaje enviado por los electores parece indicar que la crisis que atraviesa el RN –con los problemas judiciales de Marine Le Pen y la debilidad de la pre-candidatura de Jordan Bardella, presidente del partido– amenaza con penalizarla en sus aspiraciones de llegar al balotaje y a la cima del poder.

Ese escenario refuerza las aspiraciones del PS como eje de una eventual coalición de izquierda social-demócrata capaz de resistir el desafío lanzado por la derecha tradicional conservadora.

Pero, sobre todo, el pronunciamiento de las urnas demostró un claro rechazo de los extremos de ambos signos ideológicos, lo que marca una tendencia que sin duda prevalecerá en los próximos 14 meses de campaña que faltan hasta las elecciones presidenciales de 2027.