La derecha conservadora se fortalece, resurge el socialismo y retrocede el apoyo a Macron

PARÍS.– Francia se prepara a vivir una electrizante jornada de elecciones municipales el próximo 22 de marzo, tras la primera vuelta disputada hoy entre 49 millones de electores.

Una primera vuelta que arrojó una clara “muestra” de la prudencia que mantienen los franceses con vistas a la elección presidencial de 2027.

Un votante entra en una cabina electoral para emitir su voto ARNAUD FINISTRE� - AFP�

Al cabo de una jornada que se caracterizó por un elevado porcentaje de ausentismo de 44 a 45%, las grandes tendencias esbozadas al cabo de la primera rueda de votación demostraron un claro refuerzo de la derecha conservadora del partido Los Republicanos, marcaron un leve repliegue de La Francia Insumisa (LFI) que orienta el líder de extrema izquierda Jean-Luc Melenchon y –sobre todo– un claro resurgimiento de la izquierda moderada representada por el Partido Socialista (PS).

Esa tendencia penalizó en parte las expectativas de la Reunión Nacional (RN) de extrema derecha que dirige Marine Le Pen. Las primeras orientaciones del electorado, también pusieron en evidencia un neto retroceso del “bloque de centro”, que incluye al partido Renacimiento inspirado por Emmanuel Macron.

Esos resultados constituyen un claro voto de censura al presidente de la República tras nueve años de gobernar el país.

Como ocurre tradicionalmente en Francia, las consultas municipales son solo un indicio del humor del electorado y, en muchos casos, se definen en función de opciones locales que no traducen necesariamente una tendencia nacional.

Jean-Michel Aulas, candidato a la alcaldía de Lyon respaldado por el partido conservador Los Republicanos (LR) y el centrista Renacimiento, sale de una cabina de votación antes de emitir su voto ALEX MARTIN� - AFP�

Los analistas políticos y los electores miran en particular los resultados que pueden insinuar las tendencias que prevalecerán en las elecciones presidenciales de 2027.

Otro indicio de primer orden es el comportamiento de las grandes ciudades, donde los partidos se libran duelos homéricos. Dado que las urnas cerraron a las 20 horas (15 horas de Argentina), los resultados de esos distritos clave recién se conocerán este lunes a la madrugada.

En el caso de París, sin embargo, el candidato socialista Emmanuel Gregoire parece tener una buena opción para suceder a su correligionaria Anne Hidalgo, que gobernó durante 12 años a los 2 millones de parisinos.

Según el instituto de sondeos Ipsos, las primeras estimaciones atribuyen 36,5% de votos a Gregoire contra 24,9% de la candidate LR Rachida Dati. Para ganar la alcaldía parisina, ambos necesitarán recurrir a alianzas con partidos afines, pero se estima que las negociaciones le permitirán a Gregoire contar con el 12% de Pierre-Yves Bournazel, que encabezó la lista del polo macronista de Horizons/Renaissance, y una parte de los sufragios que respaldaron a Sophia Chikirou, de LFI.

Un votante llega a un centro electoral para participar en la primera vuelta de las elecciones municipales de Francia ARNAUD FINISTRE� - AFP�

Por su parte, la ex ministra de Justicia y de Cultura Rachida Dati —que enfrenta ocho procesos judiciales— no dudó en lanzar un llamado a la extrema derecha y al centro, para derrotar a Grégoire.

La batalla electoral de París puede tener una fuerte influencia en los resultados finales que arrojará la consulta en las grandes ciudades.

En Marsella, las tendencias anticipan un duelo implacable entre la unión de izquierdas (excepto LFI) que encabeza el alcalde saliente Benoît Payan (PS) y reunió 38,5% delante de la extrema derecha.

Su candidato Frank Allisio (33,6%) deposita grandes expectativas en poder ganar una gran ciudad como Marsella para convertirla en símbolo de la supuesta ola que impulsará las esperanzas del RN en las presidenciales del año próximo. En ese caso particular, todo dependerá de la transferencia de votos de los candidatos menos votados.

La lucha es igualmente ruda en Lyon, donde el candidato de centro-derecha Jean-Michel Aulas, ex presidente del club de fútbol Olympique Lyonnais, obtuvo el primer lugar con 37,3% de votos, delante del alcalde ecologista saliente Grégory Doucet (35,4 %).

El alcalde de Lyon, Grégory Doucet ARNAUD FINISTRE� - AFP�

La batalla podría ser arbitrada por Anaïs Belouassa-Cherifi, si obtuviera más del 10% de sufragios, nivel necesario para acceder al balotaje.

También será necesario acudir a una triangular para definir al próximo alcalde de Lille, donde la batalla se disputará entre el socialista saliente Arnaud Deslandes (27,5%), la insumisa Lahouaria Addouche (27,5 %) y el ecologista Stéphane Baly (17,1 %), que actuará probablemente como árbitro.

En Niza, en un duelo fratricida, el candidato de extrema derecha Eric Ciotti —tránsfuga de LR— le sacó 11 puntos de ventaja al actual alcalde, Christian Estrosi, también un ex LR.

El alcalde de Lyon, Grégory Doucet, del partido ecologista Europa Ecología–Los Verdes (EELV), recoge las papeletas antes de emitir su voto ARNAUD FINISTRE� - AFP�

El camino de la presidencial del año próximo quedó despejado para el ex primer ministro Edouard Philippe, que con 43,8% de votos quedó al borde de la reelección como alcalde de Le Havre, principal puerto atlántico de Francia.

Las proyecciones y los resultados conocidos hasta ahora sugieren que, gracias a los votos obtenidos a nivel nacional, el líder socialista Olivier Faure se perfila como un firme aspirante para representar a la social-democracia francesa en las presidenciales de 2027.

Se abre, por el contrario, un gran signo de interrogación sobre el futuro de la extrema derecha de la Reunión Nacional. Su líder, Marine Le Pen, espera con ansiedad un dictamen judicial que le puede impedir representar a su partido. Y su delfín designado, Jordan Bardella, no parece haber convencido a los electores ni a los cuadros de su propio partido.