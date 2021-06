Fue al cajero automático y descubrió que le habían depositado US$1000 millones

Una mujer de Largo, en Florida, Estados Unidos, fue a extraer plata del cajero automático y descubrió que tenía un saldo de casi US$1000 millones en su cuenta bancaria. La afortunada clienta se asustó por la situación y decidió reportarla al banco, pero no la atendió nadie.

Julia Yonkowski se quedó perpleja cuando el sábado 19 de junio fue a retirar US$20 y notó que en la pantalla figuraba que tenía acreditados US$999.985.855,94.

La mujer habló con el portal WFLA, y contó: “Cuando puse los US$20, la máquina respondió: ‘Se los daremos, pero eso causará un sobregiro y se le cobrará’. Y yo dije: ‘Oh, olvídelo’”.

Julia Yonkowski encontró mil millones de dólares acreditados en su cuenta bancaria en el Chase Bank Captura de video/ wfla

Luego, admitió: “Dios mío, estaba horrorizada. Sé que la mayoría de la gente piensa que se ganó la lotería, pero yo estaba horrorizada”.

“Sé que leí historias de gente que tomó el dinero y luego tuvo que devolverlo. Y yo no lo haría porque no es mi dinero”, agregó Yonkowski. La protagonista de esta historia, afirmó que se sintió un poco asustada pensando que podía estar relacionado con “las amenazas cibernéticas”. “No sé qué pensar”, aseguró.

Según informó el medio estadounidense, la mujer se convirtió en la 615ª persona más rica de Estados Unidos. Aunque desde aquel momento, estuvo intentando devolver la plata.

Sin embargo, como la situación tuvo lugar un fin de semana, contó que se enfrentó a problemas para contactar a alguien del Chase Bank.

“No puedo comunicarme. El sistema automatizado me deja en espera y no consigo que me atienda una persona”, se lamentó.

Julia Yonkowski posa junto a su pareja; la mujer se convirtió en la 615ª persona más rica de Estados Unidos wfla

Todavía no está claro cómo se produjo la confusión, pero la mujer está desesperada por que esta situación se resuelva. Yonkowski dijo que planeaba ir al banco a primera hora del lunes con la esperanza de aclarar todo. Sin embargo, todavía no comunicó cuál fue la respuesta que le ofrecieron.

LA NACION