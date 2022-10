Gabriel Boric endurece su mensaje frente a los inmigrantes: “Si delinquieron, se tienen que ir”

escuchar

El presidente chileno Gabriel Boric endureció su tono el jueves hacia los inmigrantes que no tengan sus papeles al día señalando que “o se regularizan o se van, y si han delinquido se tienen que ir”.

Este viernes, el mandatario reiteró su firme postura de combatir la migración irregular y la delincuencia asociada a ese fenómeno, recalcando que su administración actuará como “unos perros” en contra de quienes cometan delitos asociados a tráfico de drogas.

En una entrevista con la radio Sol de Antofagasta, el presidente abordó el tema tras ser consultado sobre qué acciones adoptará el Ejecutivo para enfrentar la crisis de seguridad que afecta a la zona, la cual es la segunda del país con mayor cantidad de inmigrantes recibidos.

Agentes de Carabineros en Chile

Al respecto, el jefe de Estado recordó que el oficialismo presentó dos proyectos de ley esta semana. “Tenemos un problema con el tema de las expulsiones, porque cuando una persona ingresa por un paso irregular y está en una condición irregular en Chile, hay un procedimiento judicial”, expresó.

“Esto no es una decisión arbitraria del gobierno, sino que interviene el Poder Judicial. Entonces se debe notificar a la persona de que de inicia el procedimiento de expulsión. Sin embargo, como no tiene domicilio conocido, no pueden notificarlos y el procedimiento no se inicia”, explicó.

En ese contexto, destacó que por eso presentaron un proyecto “para que se pueda notificar por carta certificada o correo, lo que significa que una vez emitida la notificación, cinco días después se entiende por notificado aunque está persona no lo haya recibido”.

“Eso permite iniciar un procedimiento de expulsión que queda en manos de los tribunales. En segundo lugar, hemos agilizando el procedimiento de expulsión que ya existe para quienes hayan sido condenados por ley de drogas. No vamos a permitir que acá se siga instalando la droga”, subrayó.

En ese contexto, Boric afirmó que “Chile durante mucho tiempo ha sido un país de paso para la droga, hoy día es un país que está mucho más desarrollado en el mal sentido en esto y lo vamos a combatir con mucha fuerza. Vamos a ser unos perros en la persecución de la delincuencia”.

Medidas de seguridad

En tanto, sobre qué medidas adoptará el gobierno para enfrentar los nuevos delitos que se han instalado en la ciudad y en el país, como los motochorros o las encerronas, destacando que la idea es fortalecer a la Fiscalía y recalar que “acá en Chile nadie está por sobre la ley”.

“Durante el último tiempo como que se perdió el sentido de autoridad y nosotros tenemos que recuperarlo. En Iquique, ayer Carabineros retiró 31 motos que estaban sin permiso y algunos de los repartidores subieron un video anunciado que iban a hacer un paro para que los dejaran andar ilegal”, mencionó.

Ante ello, el presidente exclamó: “No señor, eso no es aceptable. Acá quiero decirlo de manera muy clara. Carabineros tiene todo nuestro respaldo para fiscalizar el cumplimiento de la ley y el que agreda a Carabineros, se va. Y si un chileno agrede, como fue el caso en San Antonio, lo vamos a perseguir como corresponde”.

Chile enfrenta una crisis de seguridad.

“Yo espero que la justicia cumpla su pega también. Ya está en prisión preventiva, ésta confesó, y espero que la justicia se a muy categórica respecto a la sentencia de esa persona que asesinó al sargento Retamal”, recalcó, en referencia al crimen ocurrido en la comuna de El Quisco.

Según Boric, “acá hay que dar señales muy claras y firmes, así que efectivamente la seguridad es un tema prioritario en Antofagasta e instruí a la delegada presidencial que vamos a estar fiscalizando que esto suceda”.

“Nosotros tenemos que pelear por recuperar el espacio público (...) instruí a la delegada que este mes tiene que estar pintado todo el casco histórico. Hay que mover todos los recursos para que se pinte todo el sector. Seguramente lo van a volver a rayar, pero lo vamos a volver a pintar, pero tenemos que dar esa señal”, concluyó.

Por Felipe Vargas

El Mercurio (Chile)

Temas Chile