Enfrentados, Lula y Trump buscan relanzar la relación bilateral en una cumbre en la Casa Blanca

BRASILIA.– El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, viajó este miércoles a Washington para reunirse con su par estadounidense Donald Trump, con varios temas espinosos sobre la mesa y mientras busca mejorar su imagen en casa de cara a las elecciones de octubre.

Lula y Trump son opuestos ideológicos que han mantenido una relación difícil. La del jueves será apenas su segunda reunión oficial, tras otra en Malasia en 2025.

Aquel encuentro fue cordial y llevó a que Washington relajara los aranceles punitivos impuestos a Brasil por el juicio al expresidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump y condenado a 27 años de prisión por un intento golpista.

Mucho ocurrió desde entonces: Estados Unidos capturó al líder chavista Nicolás Maduro en Caracas y lanzó una guerra contra Irán junto a Israel. En principio la cita iba a ser a comienzos de marzo, pero se postergó debido al inicio de la guerra en el Golfo Pérsico.

Distantes ideológicamente, Lula y Trump han tenido más peleas que sonrisas EVARISTO SA - AFP

Lula, que acusa a Trump de actuar como un “emperador”, ha criticado abiertamente estas acciones militares. “Estoy en contra de que cualquier país del mundo se entrometa y ejerza interferencias políticas”, dijo el veterano líder de izquierda en abril.

Lula llega a la reunión políticamente debilitado, tras una serie de derrotas en el Congreso, y empatado en las encuestas para las presidenciales de octubre con el hijo mayor de Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro.

Oliver Stuenkel, profesor de Relaciones Internacionales de la Fundación Getúlio Vargas, dijo a la AFP que Lula buscará “fortalecer la relación personal con Trump” para minimizar el riesgo de interferencias estadounidenses en las elecciones, como declaraciones de apoyo a Flávio Bolsonaro, lo que sucedió reiteradas veces con otros candidatos.

“Somos optimistas porque fue Trump quien invitó, entonces se terminó aquel momento de beligerancia entre Estados Unidos y Brasil", dijo el diputado Rubens Pereira Júnior, del Partido de los Trabajadores de Lula.

Donald Trump junto al entonces presidente brasileño Jair Bolsonaro, su gran aliado, en un almuerzo en Florida en 2020. Alex Brandon - AP

La seguridad es hoy la principal preocupación de los votantes brasileños y la lucha contra el crimen organizado ocupará un lugar destacado en la agenda. El ministro de Hacienda, Dario Durigan, dijo que Brasilia quiere ampliar la cooperación bilateral en el combate a los cárteles.

Estados Unidos y Brasil firmaron en abril un acuerdo para luchar contra el tráfico de armas y drogas. Ahora comparten datos, como revisiones con rayos X a contenedores que viajan de Estados Unidos a Brasil.

Temor a intervenciones

Trump ha hecho del combate contra lo que llama “narcoterrorismo” una prioridad de su segundo mandato, y designó a grandes cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Ese argumento fue también el esgrimido para la operación que derrocó a Maduro en Venezuela.

Según Stuenkel, a Brasil le interesa mostrar que está haciendo su parte, para “reducir el riesgo” de que Washington designe como terroristas a los dos mayores grupos criminales brasileños, el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital, y la intromisión que eso le puede costar desde Estados Unidos.

Marcha contra la violencia policial en Río de Janeiro tras un operativo contra Comando Vermelho en octubre de 2025 Silvia Izquierdo - AP

“Estados Unidos ve cada vez más a estos grupos como organizaciones criminales transnacionales sofisticadas", señaló Rebecca Bill Chávez, presidenta del think-tank Diálogo Interamericano, con sede en Washington.

“En Brasil existe una preocupación real por las implicaciones jurídicas, políticas y de soberanía que tendría aplicar un marco de terrorismo a sus grupos criminales", agregó.

En la agenda también están las vastas reservas brasileñas de tierras raras, cruciales para la producción de bienes tecnológicos, y en las que Estados Unidos quiere que sus empresas inviertan. Brasil tiene las segundas mayores reservas de estos elementos del mundo, después de China.

“Por supuesto que la inversión extranjera en Brasil es bienvenida, pero queremos (…) impulsar la industrialización dentro de Brasil", dijo Durigan.

El exitoso sistema de pagos Pix fue lanzado por el Banco Central de Brasil en 2020

Estados Unidos también investiga a Brasil por supuestas prácticas comerciales desleales. Alega que su sistema gratuito de pagos electrónicos PIX estaría menoscabando la competitividad de empresas estadounidenses.

Lanzado en 2020, el PIX ha revolucionado los pagos en Brasil y supera el uso de tarjetas de crédito y débito, con 7000 millones de transacciones solo en enero, según el Banco Central.

“En Estados Unidos hay dudas sobre el PIX, nosotros vamos a tratar de explicar que el PIX es una infraestructura de pago pública, que Estados Unidos debería conocer porque ellos tienen herramientas parecidas. Es necesario neutralizar un lobby injustificado que hay contra el PIX" en aquel país, declaró Durigan.

El ministro dijo aguardar con “optimismo” la “conversación con Trump” durante la cual podría plantearse que “no puede haber interferencia indebida en Brasil, ni haber interferencia en Estados Unidos".

En una ofensiva comercial, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos abrió en 2025 una investigación contra los “servicios de comercio digital y pagos electrónicos” brasileños por la comisión de posibles “acciones desleales” en perjuicio de la “competitividad de empresas norteamericanas”.

Agencias AFP y ANSA