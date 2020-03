Greta Thunberg dice que es "extremadamente probable" que haya tenido coronavirus

La activista sueca Greta Thunberg Fuente: AFP

24 de marzo de 2020 • 13:11

Hace mucho que no oíamos de la poderosa Greta Thunberg , la adolescente sueca que el año pasado revolucionó al mundo con su activismo contra el cambio climático. Sin embargo, la joven publicó hoy en sus redes sociales que podría ser una de las miles de víctimas del nuevo coronavirus .

La joven se sometió a una cuarentena voluntaria hace dos semanas en su hogar en Estocolmo, luego de haber regresado de un viaje por Europa Central , según describió hoy en un posteo.

"Hace unos diez días comencé a sentir algunos síntomas, exactamente al mismo tiempo que mi padre, que viajó conmigo desde Bruselas. Me sentía cansada, tenía escalofríos, dolor de garganta y tosía. Mi papá experimentó los mismos síntomas, pero mucho más intensos y con fiebre", detalló Thunberg.

Sin embargo, "en Suecia uno no puede hacerse la prueba de Covid-19 a menos que necesite tratamiento médico de emergencia. A todos los que se sienten enfermos se les dice que se queden en casa y se aíslen", explicó.

"Por lo tanto, no me hicieron la prueba de Covid-19, pero es extremadamente probable que lo haya tenido, dados los síntomas y las circunstancias combinados", indicó la activista y una de las personas más influyentes de 2019, según la revista Time.

Thunberg dijo a sus seguidores que ahora "básicamente se ha recuperado", pero les dejó un mensaje alarmante, como es habitual en sus discursos: "Casi no me sentía enferma. ¡Mi último resfriado fue mucho peor que esto! Si no hubiera sido por alguien que tuviera el virus simultáneamente, ni siquiera habría sospechado nada. Entonces hubiera pensado que me sentía inusualmente cansada con un poco de tos. Y esto es lo que lo hace mucho más peligroso. Muchos (especialmente los jóvenes) pueden no notar los síntomas. Entonces no saben que tienen el virus y pueden transmitirlo a las personas en los grupos de riesgo".

"Los que no pertenecemos a un grupo de riesgo tenemos una enorme responsabilidad, nuestras acciones pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte para muchos otros. Tengan esto en cuenta, sigan los consejos de expertos y sus autoridades locales y #StayAtHome para frenar la propagación del virus. Y recuerden siempre cuidarse mutuamente y ayudar a los necesitados", concluyó.