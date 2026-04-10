Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: rige el alto al fuego hoy, viernes 10 de abril
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto, las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump, y la previa de las conversaciones de paz en Pakistán
Vuelven a subir las bolsas y el petróleo
Las acciones en Asia vuelven a subir en su mayoría este viernes, siguiendo los pasos de Wall Street, mientras que los precios del petróleo también aumentan ante la fragilidad del acuerdo de alto el fuego en la guerra De Estados Unidos e Israel con Irán y antes de las conversaciones entre la república islámica y Washington en Pakistán, que comenzarán el sábado.
El Kospi de Corea del Sur se disparó un 1,8% hasta alcanzar los 5879,71 puntos. El Nikkei 225 de Tokio ganó 1,6% hasta ubicarse en 56.789,58 enteros. Las acciones de Fast Retailing, empresa matriz del minorista japonés de ropa Uniqlo, se dispararon más de 10% después de que el grupo elevó sus expectativas para el año.
En Europa, las bolsas subieron ligeramente, con el índice de referencia STOXX 600 a punto de cerrar la semana al alza, mientras los inversores mantienen un optimismo cauteloso ante las conversaciones diplomáticas.
El petróleo registró ligeras ganancias este viernes.El crudo Brent, referencia internacional, avanzó un 0,5% hasta los US$96,42 por barril. El crudo estadounidense de referencia, el West Texas Intermediate (WTI), subió un 0,4% hasta los US$98,60 por barril.
Trump advierte a Irán sobre los peajes en el estrecho de Ormuz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Teherán que no impusiera peajes a los buques que cruzan el estrecho de Ormuz.
“Irán está cobrando tasas a los petroleros que atraviesan el estrecho de Ormuz”, escribió en una publicación en Truth Social. “Más les vale que no sea así y si lo es, más les vale que dejen de hacerlo ahora mismo”, agregó.
La apertura del estrecho en el extremo sur del golfo Pérsico para liberar a cientos de petroleros y otras embarcaciones bloqueadas fue una condición del alto el fuego de dos semanas anunciado el 7 de abril tras semanas de ataques que dañaron la infraestructura energética en todo el golfo Pérsico.
Los números: EEUU arrasó con objetivos militares en Irán, pero aún le quedan capacidades
Desde que se anunció el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, altos funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump se apresuraron a afirmar que las capacidades militares y de armamento iraníes quedaron prácticamente aniquiladas.
Pero también se reconoce que Teherán conserva capacidades, ya sea para contraatacar o defenderse.
El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, afirmó esta semana que las fuerzas armadas de Estados Unidos atacaron más de 13.000 objetivos. Mencionó porcentajes elevados de ataques o destrucción de defensas antiaéreas, la marina y las fábricas de armas de Irán.
Sin embargo, los totales no llegan a indicar que las capacidades militares de Irán hayan quedado “diezmadas”, como afirma el mandatario.
Datos independientes de Armed Conflict Location & Event Data, un grupo con sede en Estados Unidos que rastrea conflictos en todo el mundo, revelan que los ataques iraníes persistieron a un ritmo relativamente constante e ininterrumpido desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, hasta el miércoles.
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