Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: rige el alto al fuego hoy, viernes 10 de abril

Operadores trabajan frente a una pantalla que muestra al Indicador Compuesto de Precios de Corea y la tasa cambiaria en la sede del Banco Hana, el viernes 10 de abril de 2026, en Seúl, Corea del Sur. (AP Foto/Ahn Young-joon) Ahn Young-joon - AP

Las acciones en Asia vuelven a subir en su mayoría este viernes, siguiendo los pasos de Wall Street, mientras que los precios del petróleo también aumentan ante la fragilidad del acuerdo de alto el fuego en la guerra De Estados Unidos e Israel con Irán y antes de las conversaciones entre la república islámica y Washington en Pakistán, que comenzarán el sábado.

El Kospi de Corea del Sur se disparó un 1,8% hasta alcanzar los 5879,71 puntos. El Nikkei 225 de Tokio ganó 1,6% hasta ubicarse en 56.789,58 enteros. Las acciones de Fast Retailing, empresa matriz del minorista japonés de ropa Uniqlo, se dispararon más de 10% después de que el grupo elevó sus expectativas para el año.