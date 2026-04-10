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Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: rige el alto al fuego hoy, viernes 10 de abril

Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto, las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump, y la previa de las conversaciones de paz en Pakistán

Donald Trump y Mojtaba Khamenei
Donald Trump y Mojtaba KhameneiATTA KENARE - KHAMENEI.IR/AFP

Vuelven a subir las bolsas y el petróleo

Operadores trabajan frente a una pantalla que muestra al Indicador Compuesto de Precios de Corea y la tasa cambiaria en la sede del Banco Hana, el viernes 10 de abril de 2026, en Seúl, Corea del Sur. (AP Foto/Ahn Young-joon)
Operadores trabajan frente a una pantalla que muestra al Indicador Compuesto de Precios de Corea y la tasa cambiaria en la sede del Banco Hana, el viernes 10 de abril de 2026, en Seúl, Corea del Sur. (AP Foto/Ahn Young-joon)Ahn Young-joon - AP

Las acciones en Asia vuelven a subir en su mayoría este viernes, siguiendo los pasos de Wall Street, mientras que los precios del petróleo también aumentan ante la fragilidad del acuerdo de alto el fuego en la guerra De Estados Unidos e Israel con Irán y antes de las conversaciones entre la república islámica y Washington en Pakistán, que comenzarán el sábado.

El Kospi de Corea del Sur se disparó un 1,8% hasta alcanzar los 5879,71 puntos. El Nikkei 225 de Tokio ganó 1,6% hasta ubicarse en 56.789,58 enteros. Las acciones de Fast Retailing, empresa matriz del minorista japonés de ropa Uniqlo, se dispararon más de 10% después de que el grupo elevó sus expectativas para el año.

Trump advierte a Irán sobre los peajes en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Teherán que no impusiera peajes a los buques que cruzan el estrecho de Ormuz.

“Irán está cobrando tasas a los petroleros que atraviesan el estrecho de Ormuz”, escribió en una publicación en Truth Social. “Más les vale que no sea así y si lo es, más les vale que dejen de hacerlo ahora mismo”, agregó.

Un camarógrafo graba al petrolero con bandera india LPG Jag Vasant, que lleva gas licuado de petróleo, en el Puerto de Mumbai en Mumbai, India, tras pasar por el estrecho de Ormuz, el miércoles 1 de abril de 2026. (AP Foto/Rafiq Maqbool)
Un camarógrafo graba al petrolero con bandera india LPG Jag Vasant, que lleva gas licuado de petróleo, en el Puerto de Mumbai en Mumbai, India, tras pasar por el estrecho de Ormuz, el miércoles 1 de abril de 2026. (AP Foto/Rafiq Maqbool)Rafiq Maqbool - AP

Los números: EEUU arrasó con objetivos militares en Irán, pero aún le quedan capacidades

Desde que se anunció el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, altos funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump se apresuraron a afirmar que las capacidades militares y de armamento iraníes quedaron prácticamente aniquiladas.

Pero también se reconoce que Teherán conserva capacidades, ya sea para contraatacar o defenderse.

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