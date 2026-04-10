Vuelven a subir las bolsas y el petróleo a la espera de las conversaciones entre EE.UU. e Irán

HONG KONG.— Las acciones en Asia vuelven a subir en su mayoría este viernes, siguiendo los pasos de Wall Street, mientras que los precios del petróleo también aumentan ante la fragilidad del acuerdo de alto el fuego en la guerra De Estados Unidos e Israel con Irán y antes de las conversaciones entre la república islámica y Washington en Pakistán, que comenzarán el sábado.

El Kospi de Corea del Sur se disparó un 1,8% hasta alcanzar los 5879,71 puntos. El Nikkei 225 de Tokio ganó 1,6% hasta ubicarse en 56.789,58 enteros. Las acciones de Fast Retailing, empresa matriz del minorista japonés de ropa Uniqlo, se dispararon más de 10% después de que el grupo elevó sus expectativas para el año.

El Hang Seng de Hong Kong ganó un 0,7% hasta los 25.919,12 puntos, mientras que el índice compuesto de Shanghái subió un 0,6% hasta ubicarse en 3991,14 unidades.

En tanto, China informó este viernes que su índice de precios al consumidor -un indicador principal de la inflación- aumentó un 1% en marzo en comparación con hace un año, por debajo de las expectativas de los analistas, y menos del incremento de 1,3% de febrero.

Por otro lado, el S&P/ASX 200 de Australia perdió 0,4%; el Taiex de Taiwán subió 1,3%; y el Sensex de India ganó 0,7%.

En Europa, las bolsas subieron ligeramente, con el índice de referencia STOXX 600 a punto de cerrar la semana al alza, mientras los inversores mantienen un optimismo cauteloso ante las conversaciones diplomáticas.

Suben las bolsas tras el alto al fuego en la guerra en Medio Oriente JUNG YEON-JE - AFP

El índice paneuropeo subió un 0,2%, hasta los 613,48 puntos, en camino a registrar su tercera subida semanal consecutiva. Además, los valores sanitarios y tecnológicos lideran las subidas en Europa, con un alza del 0,5% y 0,6%, respectivamente.

Mientras tanto, en el sector energético perdieron un 0,7%, a pesar del aumento de los precios del petróleo durante la jornada.

Las bolsas europeas se dispararon el miércoles y registraron su mayor subida en un solo día en más de cuatro años tras la noticia del alto el fuego en Medio Oriente. El anuncio calmó temporalmente la preocupación de los inversores, lo que permitió al STOXX 600 recuperar parte de las pérdidas acumuladas desde que estallaron las hostilidades a finales de febrero.

Una persona mira una pantalla con una gráfica del índice bursátil japonés Nikkei en una correduría en Tokio (AP Foto/Eugene Hoshiko) Eugene Hoshiko - AP

Entre otras empresas destacadas, Sodexo se desplomó un 20%, después de que la empresa francesa de restauración recortara sus objetivos anuales de ventas y rentabilidad. De cara a los próximos movimientos, los participantes en el mercado analizarán con lupa los datos de inflación de Estados Unidos, que se publicarán hoy, para hacerse una idea de cómo el conflicto en curso podría estar afectando a los fundamentos económicos.

Sube el petróleo

Se prevé que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad, la capital pakistaní, para un posible fin permanente de la guerra con Irán comiencen el sábado. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, estará al frente de la delegación de la administración de Donald Trump.

Pero antes de las conversaciones, los ataques israelíes en el Líbano del miércoles plantearon dudas sobre la vigencia del alto el fuego de dos semanas, mientras que el país persa mantuvo su control sobre el estrecho de Ormuz, que permanece prácticamente cerrado a pesar de las exigencias de Washington de reabrir una vía marítima crucial para el transporte mundial de petróleo y gas.

Un camarógrafo graba al petrolero con bandera india LPG Jag Vasant, que lleva gas licuado de petróleo, en el Puerto de Mumbai en Mumbai, India, tras pasar por el estrecho de Ormuz, el miércoles 1 de abril de 2026. (AP Foto/Rafiq Maqbool) Rafiq Maqbool - AP

Desde Israel, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que había autorizado el inicio de conversaciones con el Líbano, y se prevé que las negociaciones tengan lugar la próxima semana en Washington.

En ese marco, en un nuevo suspiro de alivio, aunque moderado, el petróleo registró ligeras ganancias este viernes. El crudo Brent, referencia internacional, avanzó un 0,5% hasta los US$96,42 por barril. El crudo estadounidense de referencia, el West Texas Intermediate (WTI), subió un 0,4% hasta los US$98,60 por barril.

Un cartel indica que "el combustible diésel se agotó" en una gasolinera en Prajuab Kirikhan, Tailandia, el miércoles 18 de marzo de 2026 (AP Foto/Grant Peck, Archivo) Grant Peck - AP

Sin embargo, los operadores están, por el momento, pendientes de la situación en el estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que suele transitar cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo. Un petrolero no iraní atravesó el jueves ese paso, pero el tráfico está lejos de haberse reactivado.

En cuanto a los precios, “los US$65-70 por barril no van a volver”, escribió Ajay Rajadhyaksha, de Barclays, en una nota de investigación reciente, en referencia a los niveles previos a la guerra con Irán. El banco prevé que el crudo Brent pueda mantenerse en un promedio de unos US$85 por barril este año. “Un alto el fuego no es un reembolso. Las treguas terminan con las guerras; no las deshacen”, agregó.

En otras operaciones, los precios del oro y la plata bajaron. El oro perdió un 0,5% hasta los US$4791,90 la onza, mientras que la plata cayó un 0,6% hasta los US$76,02 por onza.

Agencias AP, AFP y Reuters.