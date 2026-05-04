Las reservas mundiales de petróleo caen a mínimos en ocho años y sacuden a los mercados

DUBÁI.– Las reservas mundiales de petróleo se encaminan a su nivel más bajo en ocho años en medio de la escalada de tensiones en el Golfo Pérsico, un escenario que ya impacta en los precios del crudo y en los mercados financieros globales.

Así lo advirtió este lunes Goldman Sachs, que puso el foco en la velocidad con la que se están reduciendo los inventarios y en las limitaciones del suministro a través del estratégico estrecho de Ormuz.

Un empleado llena el tanque de una motocicleta en una gasolinera de Islamabad el 25 de abril de 2026, en medio de un aumento de precios debido a las interrupciones en el suministro de energía provocadas por la guerra en Oriente Medio. ASIF HASSAN - AFP

Según el banco, las reservas globales totales se ubicaban en torno a los 101 días de demanda y podrían caer a 98 hacia finales de mayo, una contracción significativa en un contexto de alta volatilidad geopolítica.

Si bien consideró poco probable que se alcancen niveles operativos mínimos durante el verano boreal, subrayó que el ritmo de agotamiento y las pérdidas de suministro en ciertas regiones y productos resultan preocupantes.

El deterioro también se observa en los productos refinados. Goldman estimó que las reservas comerciales pasaron de 50 días de demanda antes del estallido del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán a 45 días en la actualidad.

Buques petroleros y de carga alineados en el estrecho de Ormuz, vistos desde Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos Altaf Qadri - AP

En particular, los inventarios de fácil acceso se están acercando rápidamente a niveles considerados muy bajos, lo que podría amplificar cualquier disrupción adicional en la oferta.

El telón de fondo de esta dinámica es la creciente tensión en el estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio energético global. Los precios del petróleo subieron cerca de un 6% luego de que Irán atacara varios buques en la zona e incendiara un puerto petrolero de Emiratos Árabes Unidos, en una señal de que el conflicto sigue escalando tras el alto el fuego declarado semanas atrás. El barril de referencia Brent operaba en 114 dólares.

En ese contexto, el Ejército estadounidense informó que dos destructores lanzamisiles de su Armada ingresaron en el Golfo Pérsico con el objetivo de romper el bloqueo iraní, mientras que buques mercantes estadounidenses lograron atravesar el estrecho. La situación elevó la tensión en una de las rutas más sensibles para el suministro global de energía.

Buques cisterna anclados en el estrecho de Ormuz, frente a la isla de Qeshm, Irán, el sábado 18 de abril de 2026 Asghar Besharati - AP

El avance de los precios del crudo alimenta temores sobre un nuevo impulso inflacionario a nivel mundial y abre interrogantes sobre la evolución de la economía global. Analistas señalaron que este escenario reduce el margen de maniobra de los bancos centrales, que ahora se muestran más cautelosos respecto de eventuales recortes de tasas en el corto plazo.

El impacto de esta incertidumbre se trasladó rápidamente a los mercados financieros. Las principales bolsas europeas cerraron en terreno negativo, reflejando el nerviosismo de los inversores frente a la situación en Oriente Medio.

París cayó 1,71%, Frankfurt 1,24% y Milán 1,59%, mientras que Madrid registró la baja más pronunciada con un retroceso de 2,39%. La plaza de Londres permaneció cerrada por un feriado.

Un camarógrafo graba al petrolero con bandera india LPG Jag Vasant, que lleva gas licuado de petróleo, en el Puerto de Mumbai en Mumbai, India, tras pasar por el estrecho de Ormuz, el miércoles 1 de abril de 2026. Rafiq Maqbool - AP

En América Latina, la reacción fue similar. Monedas y mercados bursátiles operaron mayormente a la baja ante la cautela de los inversores frente al deterioro del escenario geopolítico. Un informe de Banco Base señaló que al comienzo de la semana persiste la aversión al riesgo vinculada al conflicto, lo que genera presiones al alza sobre los precios de distintos energéticos.

En conjunto, la combinación de menor disponibilidad de reservas, tensiones militares en un punto crítico del comercio global y mercados financieros sensibles a cualquier novedad configura un escenario de alta incertidumbre. La evolución de la crisis en el estrecho de Ormuz será clave para determinar si el actual desequilibrio se profundiza o encuentra algún punto de estabilización en las próximas semanas.

Agencias Reuters y AFP