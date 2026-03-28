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Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, sábado 28 de marzo

Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump

Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, sábado 28 de marzo
Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, sábado 28 de marzo JACK GUEZ - AFP

Milei cargó contra Cristina Kirchner y dijo que el Gobierno “logró una sentencia histórica”

El presidente Javier Milei apuntó este viernes contra la expresidenta Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof por querer apropiarse del reciente fallo de la Justicia de Estados Unidos que anuló la condena a la Argentina por el juicio de YPF, por lo que el país tenía que pagar un millonario monto en dólares. “Hoy quieren leer la noticia como un logro de la administración que expropió las empresas en primer lugar”, expresó.

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Tras un mes de intensos ataques, Irán resiste y mantiene a la economía mundial en vilo

Jon Gambrell

DUBÁI.– A un mes del inicio de la guerra con Irán, Estados Unidos e Israel se enfrentan a un adversario que combate más como una insurgencia que como un Estado, y que usa recursos cada vez más limitados para infligir el máximo daño.

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