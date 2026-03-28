Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, sábado 28 de marzo

El presidente Javier Milei apuntó este viernes contra la expresidenta Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof por querer apropiarse del reciente fallo de la Justicia de Estados Unidos que anuló la condena a la Argentina por el juicio de YPF, por lo que el país tenía que pagar un millonario monto en dólares. “Hoy quieren leer la noticia como un logro de la administración que expropió las empresas en primer lugar”, expresó.