Irán lanzó un ataque áereo cerca de Jerusalén: al menos 11 heridos

A un mes del inicio de la guerra en Medio Oriente, y sin señales a la vista de una eventual desescalada del conflicto, misiles iraníes impactaron este sábado en una ciudad del centro de Israel y dejaron al menos 11 heridos.

El hecho ocurrió en la localidad de Eshtaol, situada en las inmediaciones de Jerusalén, donde la caída de un misil iraní afectó a más de una decena de personas, que resultaron heridas tras el impacto, mientras que otras sufrieron lesiones al correr a los refugios, según pudieron dar cuenta los servicios de emergencia iraníes.

Asimismo, se registraron daños materiales en varias edificaciones de la zona. Entre los heridos se encuentra un hombre de 75 años, que se habría visto afectado por el colapso del techo de su vivienda y otro de 4, cuya puerta de entrada quedó destruida, según informaron los servicios médicos

Ya desde temprano, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) detectaron un ataque con misiles balísticos procedente de Irán en el sur del país, según informó el Times of Israel.

Poco antes, las FDI habían anunciado la finalización de una serie de ataques aéreos sobre Teherán. El lanzamiento de misiles alcanzó infraestructuras del régimen iraní, explicó el ejército, precisando que se proporcionarán más detalles sobre los objetivos posteriormente.

El ataque de Yemen

En la jornada, Israel interceptó un misil lanzado desde Yemen hacia su territorio en la madrugada del sábado, y los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, se atribuyeron más tarde la responsabilidad del ataque, el primero desde que comenzó la guerra en Medio Oriente.

Partidarios de los rebeldes hutíes corean consignas contra Israel y Estados Unidos durante un mitin en Saná, Yemen, el 6 de febrero de 2026. (AP Foto/Osamah Abdulrahman) Osamah Abdulrahman - AP

El general de brigada Yahya Saree, portavoz militar de los rebeldes de Yemen, reivindicó el operativo en un comunicado emitido el sábado por la mañana en la televisora satelital Al-Masirah, controlada por el grupo. Saree explicó que los hutíes dispararon una andanada de misiles balísticos contra lo que describió como “sitios militares israelíes sensibles” en el sur de Israel.

La intervención de la milicia en el conflicto, que hasta ahora se había mantenido al margen de la guerra, plantea dudas acerca de si los hutíes volverán a atacar el transporte marítimo comercial en el corredor del mar Rojo, como hicieron durante la guerra entre Israel y Hamás.

El cierre efectivo del estrecho de Ormuz a las exportaciones de hidrocarburos de los países árabes del Golfo y un cambio hacia una mayor dependencia del mar Rojo, podrían representar para los hutíes una oportunidad para entrar en el conflicto, a fines de ejercer la máxima presión.

Ofensiva iraní

Asimismo, Irán continuó atacando a varios países de los estados árabes del Golf Pérsico que albergan instalaciones militares estadounidenses.

La agencia estatal de noticias KUNA afirmó que el Aeropuerto Internacional de Kuwait fue objeto de múltiples ataques con drones que causaron daños importantes en su sistema de radar, aunque no provocaron víctimas. El portavoz de la Autoridad de Aviación Civil del país dijo que la ofensiva fue perpetrada por Irán, sus aliados y las facciones armadas a las que apoya.

En tanto, los Emiratos Árabes Unidos informaron que sus sistemas de defensa aérea respondieron a 20 ataques con misiles balísticos y otros 37 con drones el sábado.

El golpe dejó seis personas heridas en una zona industrial de la capital, Abu Dabi, donde se registraron tres incendios, de acuerdo a lo divulgado por las autoridades.

El Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos ha reportado 413 ataques con misiles y 1.872 con drones desde el inicio de la guerra, lo que dejó un saldo de al menos 10 personas muertas, entre ellas dos soldados, y 178 heridos.

Agencias AP y AFP