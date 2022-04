Guerra en Ucrania: reapareció el periodista de Fox News que sobrevivió a un ataque cerca de Kiev

El corresponsal de Fox News, Benjamin Hall, ha rendido homenaje a sus colegas fallecidos en Ucrania mientras informaban sobre la guerra, afectados por un ataque en el que él mismo resulto herido y terminó perdiendo un pie y media pierna, además de la visión de un ojo.

El periodista británico dijo que se sentía “muy afortunado” por haber sobrevivido a un bombardeo de las fuerzas rusas, mientras compartió las novedades sobre sus heridas. Hall, de 39 años, consiguió subsistir al asalto pero perdió media pierna y un pie, mientras que uno de sus ojos “ya no funciona”.

Reapareció el periodista Benjamin Hall de Fox, fueron atacados en Ucrania mientras cubrían la invasión rusa, perdio media pierna, un ojo y problemas de oído y mano. Su camarógrafo y productor murieron. pic.twitter.com/3YwNKqUAL5 — wijors (@wijor) April 8, 2022

Su equipo informaba para la cadena estadounidense Fox News en Horenka, en las afueras de Kiev, cuando su vehículo fue alcanzado por los bombardeos rusos el 14 de marzo.

Las productora ucraniana Oleksandra Kuvshynova y el camarógrafo irlandés Pierre Zakrzewski, que lo acompañaban ese día, murieron por el ataque.

“Han pasado más de tres semanas desde el atentado en Ucrania y quería empezar a compartirlo todo. Pero primero tengo que rendir homenaje a mis compañeros Pierre y Sasha, que no lo lograron ese día”, escribió Hall en Twitter, aunque después eliminó el posteo.

“Pierre y yo viajamos juntos por el mundo, trabajar era su alegría y su alegría era contagiosa. Que en paz descanses”, continuó.

También compartió una foto de sí mismo vendado y con un parche en el ojo y añadió: “Para resumirlo, he perdido media pierna en un lado y un pie en el otro. Una mano está siendo recompuesta, un ojo ya no funciona, y mi audición está bastante estropeada... pero en general me siento muy afortunado de estar aquí, y es la gente que me trajo aquí la que es increíble”.

El periodista de Fox News Benjamin Hall

Zakrzewski era un veterano fotógrafo de zonas de guerra que había cubierto múltiples conflictos para Fox News, incluyendo en Irak, Afganistán y Siria. Con base en Londres, había estado trabajando en Ucrania desde febrero.

Kuvshynova había estado ayudando a los equipos de Fox a navegar por Kiev y sus alrededores mientras recogía información y hablaba con las fuentes.

El 29 de marzo se celebró el funeral de Zakrzewski en Foxrock, Dublín, donde se recordó al irlandés como un “relator de la verdad”, lleno de energía y pasión por presentar al mundo las historias de la gente.

Otros periodistas, como Brent Renaud, documentalista estadounidense y otro veterano de zonas de guerra, han muerto en Ucrania desde que comenzó la guerra, hace más de un mes.