Quién era Brent Renaud, el periodista estadounidense asesinado por tropas rusas en Ucrania

Brent Renaud era periodista, reportero gráfico y realizador audiovisual. En su extensa carrera como profesional, este hombre de 50 años había cubierto historias en lugares conflictivos del planeta como Irak, Afganistan, o Haití, tras el terremoto. Este domingo se informó que fue asesinado por las tropas rusas en la ciudad ucraniana de Irpin, donde, según las primeras versiones, el reportero se encontraba grabando a los refugiados de esa población en el contexto de la invasión de Rusia a Ucrania.

La noticia de la muerte del periodista fue transmitida por Andrii Nebitov, el Jefe de Policía de la región de Kiev. En principio, se mencionó que Renaud trabajaba en Ucrania para el prestigioso medio estadounidense New York Times, pero esa primera versión fue corregida por el propio periódico. Al parecer, el hombre llevaba consigo una credencial del diario, pero que no sería actual.

“Los invasores matan incluso a periodistas de medios internacionales que están intentando mostrar la verdad de las atrocidades de las tropas rusas en Ucrania. Hoy, un corresponsal de 51 años del famoso periódico The New York Times murió tiroteado en Irpin. Otro periodista resultó herido. Ahora mismo estamos intentando sacar a la víctima de la zona de combate”, señaló el jefe de policía en una comunicación, a la que adjuntó una foto de la credencial de Renaud correspondiente al citado medio y de su pasaporte.

Brent Renaud, periodista y documentalista de 50 años, fue muerto en la ciudad ucraniana de Irpin por tropas rusas mientras cubría el éxodo de los refugiados de esa ciudad Good Word News

Pero poco después, Cliff Levy, editor jefe adjunto de The New York Times precisó cuál era la situación del reportero en relación al periódico estadunidense. “The New York Times está profundamente triste al saber de la muerte de un periodista estadounidense en Ucrania, Brent Renaud. Brent fue un talentoso fotógrafo y realizador audiovisual, pero no estaba asignado para The New York Times en Ucrania”, detalló el editor en un tuit.

El New York Times aclaró que el periodista abatido por tropas rusas no estaba trabajando para ese medio, pero que sí había colaborado con ellos en el pasado Twitter

Allí también un mensaje oficial del diario señalaba que el periodista asesinado en Irpin había colaborado con The New York Times en el pasado -la última vez, en 2015-, pero no en este momento, y que la credencial que llevaba consigo había sido emitida años atrás.

El asesinato de Renaud ocurrió mientras viajaba en un auto civil por la ciudad de Irpin, ubicada en el noroeste, y los balazos que acabaron con su vida salieron, de acuerdo con las primeras informaciones brindadas por autoridades ucranianas, de un puesto de control ruso. En el incidente resultó herido otro periodista estadounidense, Juan Arredondo y un ciudadano de Ucrania, que viajaba junto a él.

Tropas rusas matan al periodista Brent Renaud cerca de Kiev, según las autoridades ucranianas

Periodista y cineasta

Renaud nació en 1971 en Little Rock, ciudad capital del estado de Arkansas, y obtuvo una maestría en sociología en la Universidad de Columbia. Allí, de acuerdo a lo que contó a The Arkansas Traveler, el hombre se enamoró del periodismo, ya que se fascinó con los medios de comunicación neoyorquinos, como The New York Times y NPR. Entonces comenzó a realizar pasantías en distintos medios locales y nacionales.

Si bien la noticia de la muerte de Renaud presentó al estadounidense en principio como periodista, que lo era, el hombre desarrolló una extensa y galardonada carrera como realizador audiovisual. En este rol como documentalista, él produjo numerosos trabajos contando historias sensibles en lugares de conflicto alrededor del planeta.

Sus producciones, a través de los años, fueron difundidas por medios como Vice News, HBO o The New York Times.

Renaud cubrió de esta forma, en general junto a su hermano Craig, entre otras cosas, las guerras en Irak y Afganistán, el terremoto de Haití, la primavera árabe en Egipto y Libia y la violencia de los cárteles de droga en México. En todos los casos, los hermanos cineastas tratan de contar la tragedia que están registrando a través de historias de sus protagonistas, muchas veces personas comunes que se ven envueltas en sucesos que las exceden.

Los hermanos cineastas Craig y Brent Renaud, en 2015, en el festival de cine de Little Rock, Arkansas, que ellos mismos crearon Arkansas On

En este sentido puede mencionarse el documental Warrior Champions, del año 2009, en el que se cuenta la historia de cuatro hombres y mujeres estadounidenses que sufrieron graves heridas durante la guerra de Irak y que pusieron sus energías al regresar a su país en competir en los Juegos Paralímpicos de Beijing del año 2008.

Actualmente, ambos hermanos trabajaban en la postproducción de un documental llamado Haiti Hospital, en el que ambos cuentan tres historias particulares de ciudadanos de ese país cuyas vidas cambiaron trágicamente a causa del terremoto que azotó el lugar en el año 2010.

De acuerdo con la biografía publicada en el sitio cinematográfico IMDB, como realizador, Brent Renaud recibió numerosos premios con sus producciones, como el prestigioso galardón Peabody y también el premio Du Pont. Además, sus realizaciones recibieron con frecuencia la aclamación de la crítica más exigente, de revistas como Rolling Stones, Forbes, Los Ángeles Times o Filmmaker Magazine.

Brent Renaud, muerto por tropas rusas en Ucrania, era periodista y, además, un laureado documentalista, que había trabajado en lugares de conflicto como Irak (foto), Afganistán o Haití The Arkansas Traveler

Además, ambos hermanos fundaron, en su rol como cineastas, el Little Rock FIlm Festival y el Arkansas Motion Picture Institute. Y también crearon su propia productora cinematográfica para sus documentales, llamada 501 films.

En su carácter de galardonado periodista y documentalista, en 2019, Renaud dio una charla a estudiantes de periodismo de una universidad de su ciudad, en Arkansas. Allí, el hombre alentó a los asistentes a su charla a que no desistan en perseguir sus sueños en el mundo de la comunicación. “No importa de dónde vengan, incluso si se trata de un pequeño pueblo en Arkansas, es muy posible”, dijo en la ocasión.