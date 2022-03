Guerra Rusia-Ucrania: los misterios que rodean al convoy ruso que quedó estancado a 25 kilómetros de Kiev

KIEV.- Se instalaron barricadas improvisadas por toda la capital para impedir los movimientos de las tropas rusas que serpentean hacia la ciudad en un convoy a unos 25 kilómetros de distancia.

En algunas vías estratégicas, los ucranianos atravesaron tranvías y colectivos para restringir el acceso de los conductores. También se establecieron puestos de control para inspeccionar los documentos de identidad con el fin de eliminar a los posibles saboteadores. “Tenemos muchos regalos” para los rusos, dijo el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko. “No es dulce. Es muy doloroso”.

El extenso desfile de 65 kilómetros de vehículos blindados, tanques y artillería remolcada rusa que se dirige desde el norte hacia Kiev ha alarmado y desconcertado a los observadores de esta guerra en expansión. Pero no solo por su tamaño. También porque durante días no se movió de forma apreciable.

Los funcionarios estadounidenses atribuyen el aparente estancamiento en parte a los fallos logísticos del lado ruso, como la escasez de alimentos y combustible, que ralentizaron el avance de Moscú en varias partes del país. También atribuyen a los esfuerzos ucranianos por atacar partes seleccionadas del convoy la contribución a su ralentización. Sin embargo, los funcionarios advierten que los rusos podrían reagruparse en cualquier momento y seguir avanzando.

El convoy militar ruso, tomada desde un satélite, entre las primeras e inquietantes imágenes que recibieron los ucranianos sobre la caravana a finales de febrero - - Satellite image ©2022 Maxar Tech

En Kiev, la proximidad del convoy suscitó mucha más inspiración que temor, motivando a los residentes a vengarse de la invasión rusa de cualquier manera que puedan. “El objetivo en Ucrania no es secreto. El objetivo es la capital de Ucrania”, dijo Klitschko. Los movimientos de las tropas rusas desde el norte suponen un riesgo, reconoció. “Y nos preparamos para dar la respuesta”.

En el norte de Kiev, soldados y voluntarios cavaron trincheras y establecieron posiciones y equipos -incluido un cañón antiaéreo- para preparar la posible llegada de tropas rusas a la capital. Casi todos los negocios de la ciudad, excepto algunas tiendas de comestibles, estaciones de servicio y farmacias, cerraron. Con las escuelas y las oficinas cerradas, los residentes huyeron en su mayoría o se unieron a la resistencia.

Si bien los funcionarios estadounidenses afirman que el convoy está diseñado para reabastecer y reequipar a las fuerzas rusas, reconocen que aún es posible que ciertos elementos estén destinados a ayudar al ataque.

“Nuestra evaluación es que está destinado en gran medida al reabastecimiento, pero no puedo descartar que no haya vehículos de combate”, dijo el vocero del Pentágono, John Kirby. “Ni siquiera podemos decir que se trate de un solo convoy y no de varios”.

Aun así, el avance del convoy -o la falta de él- sigue acaparando la fascinación popular, gracias a un flujo constante de imágenes y vídeos por satélite grabados y difundidos por Maxar Technologies, una empresa de tecnología e inteligencia espacial.

Un hombre armado junto a una barricada en la Plaza Maidan VADIM GHIRDA - AP

Las imágenes llevaron a la esfera pública el seguimiento de las líneas de suministro rusas, normalmente una ocupación de las agencias gubernamentales en secreto, convirtiéndolas en elementos básicos de los noticiarios de televisión e inspirando a generales de sillón de todo el mundo a ofrecer sus consejos sobre cómo atacar la columna. La enorme alineación de vehículos militares parece formidable.

El Ministerio de Defensa británico apoya la evaluación de los funcionarios estadounidenses de que Rusia está tratando de corregir el rumbo para superar los desafíos logísticos, pero la medida también proporciona más objetivos potenciales para los ucranianos que tratan de obstaculizar el esfuerzo de guerra ruso.

Los camiones de combustible son exactamente el tipo de “objetivos blandos” que los ucranianos deberían tratar de atacar en su intento de socavar la capacidad de lucha del ejército ruso, más numeroso y poderoso, según el legislador estadounidense Jason Crow (representante demócrata de Colorado), un veterano del ejército que luchó en Afganistán e Irak y que visitó Ucrania en las últimas semanas.

“No se golpea a las unidades de combate. No se ataca a los tanques. Se ataca a los camiones de combustible, a los camiones de munición”, dijo Crow. “Cortás sus suministros y también intentás sembrar el terror en la mente del enemigo”.

Ayuda militar

La visión de la caravana de vehículos rusos parece estar contribuyendo a reforzar la opinión pública a favor de proporcionar más ayuda militar. Los funcionarios del gobierno estadounidense, que antes eran reacios a intensificar su participación en el conflicto, hablan ahora de proporcionar aviones y municiones adicionales para ayudar a Ucrania a resistir la invasión en curso.

“Yo llamo a ese convoy de 65 kilómetros, por cierto, el objetivo más grande y más gordo de Ucrania”, dijo en la MSNBC el almirante retirado de la Marina James Stavridis, que anteriormente dirigió las fuerzas de la OTAN como comandante supremo aliado en Europa. Pongan ciertos aviones de combate “en manos de los ucranianos”, añadió, “y vean cómo explota esa cosa”.

La cuestión de equipar a Ucrania con un mayor poder aéreo ha apasionado a los aliados de la OTAN durante la última semana, después de que se formara un plan inicial para que las naciones europeas enviaran aviones de combate a Ucrania, pero que luego pareció desmoronarse ante las amenazas rusas de imponer “consecuencias” a los países que ayuden materialmente a la resistencia ucraniana.

Los funcionarios estadounidenses también ignoraron las peticiones de los legisladores de suministrar directamente aviones de ataque a Ucrania. Una iniciativa para enviar a Ucrania A-10 Warthogs, por ejemplo, no llegó a ningún lado, en parte porque la mayoría de los pilotos ucranianos no están entrenados en ellos.

Las fuerzas del país están más familiarizadas con el manejo, el mantenimiento y la reparación de los cazas MIG de la era soviética que podría ofrecer Polonia, para darles más fuerza en su lucha contra los rusos por el control del espacio aéreo sobre puntos clave, como el convoy.

Miles de ucranianos escapan de la guerra hacia la frontera con Polonia cerca de la ciudad de Shehyni Pavlo Palamarchuk - AP

“Lo más probable es que las fuerzas rusas tengan superioridad aérea local, por lo que es dudoso que las fuerzas ucranianas tengan una buena oportunidad de atacar”, dijo Michael Kofman, director de estudios rusos en CNA y experto en el ejército ruso. sobre la postura actual de Kiev. Dado ese desequilibrio, “la mejor oportunidad de los ucranianos” de dañar el convoy “es con drones.”

Ucrania ha tenido cierto éxito en atacar objetivos rusos con drones Bayraktar TB2, que fueron comprados a Turquía. La semana pasada, el ministro de Defensa ucraniano dijo en un post de Facebook que acababan de llegar al país más drones Bayraktar, pero no está claro cuántos más ha comprado Kiev.

Queda por ver si Ucrania será capaz de causar suficientes daños al convoy y a otras líneas de suministro rusas para frenar el avance ruso, y si sus esfuerzos serán lo suficientemente oportunos como para cambiar el curso de la lucha.

A medida que el avance terrestre ruso se encuentra con obstáculos, sus esfuerzos por bombardear las ciudades ucranianas parecen intensificarse. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados estimó que más de 1,5 millones de personas que viven en Ucrania huyeron desde que comenzó la invasión rusa, lo que la convierte en “la crisis de refugiados de más rápido crecimiento desde la Segunda Guerra Mundial”.

A pesar de su valentía y motivación para luchar contra el convoy, los habitantes de Kiev también vieron con desesperación cómo se bombardearon ciudades en otros lugares y se cortaron las rutas de escape. Aunque los residentes se están preparando para el convoy que se aproxima, saben que pronto podrían no tener la oportunidad de salir a medida que más rutas son tomadas por los rusos.

Siobhán O’Grady y Karoun Demirjian