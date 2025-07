Habló un amigo del soldado argentino que combatía en la guerra por Ucrania y murió en un ataque ruso

Luego de conocerse la muerte del argentino Emmanuel Vilte, nacido en Chubut y quien combatía por Ucrania en la guerra que mantiene ya hace tres años con Rusia, este jueves habló un amigo suyo para recordarlo y dar detalles de lo ocurrido.

Maximiliano Barrientos también se ofreció como voluntario para defender al país en el que vive y sobre Vilte dijo: “Lo único que tenía de la Argentina era la música, la cumbia, y que era hincha de Racing”.

Asimismo, aseguró: “A él lo conocieron porque un espía ruso desertó, logró volver a Rusia y entregó información. Para cuando llegó a nosotros ya estaba todo publicado en redes y nos habían encontrado”, explicó este compañero de Vilte en diálogo con radio Mitre y añadió: “Se puso feo cuando nos enviaron a pelear a Rusia. El final de ‘Coca’ (el apodo con el cual se conocía a Vilte) fue cuando estaba en combate y los drones de vigilancia detectaron los movimientos. Dieron en el blanco: un dron de 300 kilos cayó en la caja en donde él estaba durmiendo”.

El ataque se produjo cerca de las 4 de la madrugada de este lunes; fue entonces que un dron ruso Shahed identificó su posición y lo atacó en la ciudad de Pokrovsk, una de las zonas más activas y peligrosas del frente.

Emmanuel Vilte junto a Sebastián Czornobaj y Mario Alejandro Sebrie, sus compañeros argentinos del ejército ucraniano

Así, Barrientos contó cómo fue que ambos decidieron presentarse como voluntarios para pelear en Ucrania. “Yo tenía conocidos ucranianos y acá tengo casi a toda mi familia. Coca igual: llegó, conoció a una chica, se casó y tuvo un hijo“, recordó y detalló: “Él estuvo en el Ejército argentino y se sentía capaz, pero nunca pudo hacer mucho porque al estar en infantería siempre te toca defender la trinchera. Acá después de un tiempo llegó a ser piloto de drones y destruyó blindados, lanzacohetes. No entra cualquiera al batallón en donde estaba él”.

Vilte -oriundo de Comodoro Rivadavia- había llegado a Ucrania en junio de 2022, impulsado por la convocatoria del Ejército ucraniano a voluntarios extranjeros. En principio fue integrado a un batallón de hispanohablantes, en donde compartía filas con otros dos argentinos, Pablo Sebastián Czornobaj y Mario Alejandro Sebrie.

Una vez en el frente, se especializó en el manejo de drones FPV y kamikaze. Su desempeño entre 2023 y 2024 fue destacado por sus compañeros y superiores. “Hoy me recibí de operador de FPV. No fue sencillo, porque no es como manejar un dron normal. Esto requiere arduo trabajo y entrenamiento constante”, escribió en Instagram el 14 de abril de 2024 y añadió: “Espero poder aportar al país en esto que he elegido”.

Emmanuel Vilte tenía 39 años, cuatro hijos y una historia de vida marcada por la vocación de servicio

Barrientos, su compañero durante los últimos meses, también destacó una vieja anécdota que enmarcaba el carácter del chubutense: “Un día Coca encontró a dos soldados con el dron. Eran el blanco, había que destruirlos. Pero vio que estaban desarmados, uno le hizo el gesto de rogarle y él tiró el dron para el costado, lo destruyó y los dejó pasar. Después le pregunté y me dijo que le habían dado lástima; él quería que si le pasaba lo mismo, también hicieran eso".

“Peleaba por su hija, por su esposa”, dijo además sobre los motivos que lo llevaron a enlistarse. Durante su tiempo en Ucrania, Vilte conoció a Maria Kolodiy en diciembre de 2022, durante un receso de cuatro días. Kolodiy es influencer, por lo que Vilte le escribió por Instagram para invitarla a tomar un café. En abril de 2023, a solo cuatro meses de conocerse, se casaron y, en enero de 2024, nació su hija Sofía.

En otro tramo de la entrevista radial, Barrientos habló sobre su propia experiencia en el frente y consideró que el miedo “es algo pasajero”. “Cuando estás en el campo de batalla es lo que te mantiene despierto; si no tenés miedo, estás muerto”, subrayó y cerró: “Lo que tenemos los pilotos de dron es que te dan una orden y tenés que calcular la hora en la que va a morir el otro. Vos los ves, sabés que duermen, que están comiendo… Te acercás a ellos y lo ves".