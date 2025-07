La modelo argentina que se viralizó por insultar a un policía en México se disculpó y dijo que hará terapia: “Soy buena persona”

MÉXICO.- Una joven modelo argentina, identificada como Ximena Pichel, que protagonizó un incidente días atrás en la capital mexicana al llamar “indio” y “naco” (vulgar) a un policía que intentaba multarla por mal estacionamiento, se disculpó por sus actos viralizados en un video.

“No soy una persona racista. Me gustaría ver al policía y pedirle de frente una disculpa”, señaló y dijo a través de una declaración que hizo pública a través de las redes sociales que, “aunque la gente ahora no me lo crea soy una buena persona, muy leal, me llevo con todo el mundo, con el señor que vende los tacos, con todos".

Sin embargo, la imagen de la mujer, que ya ha sido bautizada en Internet como “Lady Racista”, empeoró luego que se divulgó un nuevo video en el que acusa de “pinche gata (sirvienta) de mierda” a una vigilante de su edificio.

Una argentina se volvió viral en México tras utilizar insultos racistas contra la Policía local

La argentina afirmó que acudirá a terapia para frenar sus explosiones de ira y dijo que “quiero enfocarme en mí, en mi hijo, estar bien, tranquila, ya no discutir con nadie”.

Sin embargo, está en curso una denuncia del policía insultado por parte de la Fiscalía de la capital y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred).

La argentina, quien dijo al policía que odia “a los negros como tú, por nacos”, levantó un coro de indignación y un clamor para que sea deportada del país.

“Regresarás a Argentina por las buenas o por las malas”, escribió un internauta y la propia presidenta Claudia Sheinbaum reprobó sus expresiones xenófobas, señalando que la actitud de la joven fue “aberrante”.

La mandataria se hizo eco así de la indignación generalizada por el episodio sucedido en la colonia Condesa, una zona residencial de la capital.

“Deplorable, la verdad. Toda nuestra solidaridad al policía que recibió estos insultos”, dijo Sheinbaum a comienzos de la semana, y señaló que “cualquier mujer u hombre que quiera venir a vivir a la ciudad de México, o a cualquier lugar del país, tiene que respetarnos”.

La mandataria también condenó las consignas en una marcha contra la gentrificación de la semana pasada en la que hubo actos de violencia y se pronunciaron lemas como “Gringo Go Home”, para rechazar la creciente presencia de estadounidenses y otros extranjeros que viven en México como “nómadas digitales”.

“Todas y todos los mexicanos tenemos que tener muy presente el no a la discriminación, no a la discriminación, no al clasismo, no a la xenofobia, no al machismo, no a la discriminación. Los seres humanos somos iguales y no podemos tratar a nadie como menos", insistió.

Agencia ANSA