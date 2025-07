Los estudiantes extranjeros borran posteos de sus redes para no que el gobierno de Trump no rechace sus visas

WASHINGTON.- Los estudiantes de todo el mundo que aspiran a estudiar en Estados Unidos están reduciendo significativamente su actividad en las redes sociales, dejan de seguir las cuentas de celebridades y políticos, les piden a sus amigos y familiares que no les compartan links de noticias, y le pasan el rastrillo a su propio historial en internet, para purgar los posteos que puedan sugerir hasta la más mínima posición política.

Muchos aspirantes a visa de estudiantes en Estados Unidos le contaron al The Washington Post que esa depuración es impulsada por el miedo a que un solo like o meme sea malinterpretado y eche por tierra años de arduo trabajo, si llega a contravenir los nuevos y radicales procedimientos de verificación de visas impuestos por el presidente Donald Trump. De hecho, hasta las empresas tecnológicas están promocionando herramientas de limpieza y filtrado de cuentas para visitantes extranjeros a Estados Unidos.

El mes pasado, el Departamento de Estado norteamericano anunció un “escrutinio ampliado” donde indicó que los solicitantes debían configurar como “públicas” sus cuentas de redes sociales. Un cable interno del Departamento de Estado al que accedió el Post instruye a los funcionarios consulares a buscar “cualquier indicio de hostilidad hacia los ciudadanos, la cultura, el gobierno, las instituciones o los principios fundadores de los Estados Unidos”.

Los solicitantes de visas están borrando desesperadamente los posteos que puedan molestar al gobierno

“Dejé de seguir todas las cuentas que pudieran interpretarse como una toma de postura. Dejé de seguir a Alexandria Ocasio-Cortez, a Kamala, a Biden, a Obama, a todos”, dice Madeline, solicitante de visa, que como los demás estudiantes entrevistados hablaron con la condición de que no se revelaran sus apellidos ni nombres completos, por temor a afectar su elegibilidad para la visa. “Es como una distopía”, dice Madeline.

Otro solicitante comenta que le sacó el like “a todas las publicaciones de Kamala Harris de los últimos cinco meses”, y otro estudiante dice que como medida de precaución dejó de seguir a personas que en sus biografías de Instagram tuvieran la bandera palestina o el emoji de la sandía, un símbolo pro-palestino.

La nueva norma se aplica a los solicitantes de visas para programas académicos, vocacionales y de intercambio en Estados Unidos, donde el año pasado estudiaron más de un millón de estudiantes internacionales.

“Es una política de puro sentido común”, dijo un alto funcionario del Departamento de Estado en respuesta a una solicitud de detalles sobre el sistema de verificación de antecedentes, y agregó que el gobierno busca evidencias “de posibles amenazas a nuestra seguridad nacional, como expresiones de apoyo al terrorismo y hostilidad hacia los estadounidenses y nuestro estilo de vida”.

“Solicitar la visa es algo voluntario, y cada quien tiene la libertad de decidir si quiere viajar a Estados Unidos”, declaró el Departamento de Estado.

Harvard ha sido uno de los blancos favoritos de Trump RICK FRIEDMAN - AFP

Algunos solicitantes comentan que su temor —incluyendo el de parecer que se apartan de los “principios fundacionales de Estados Unidos”—, contradice lo que en primer lugar los impulsó a querer estudiar en ese país.

“No creo que haya duda de que uno de los principios fundacionales es el de poder expresarse abiertamente”, dijo un solicitante de visa interesado en los derechos humanos.

Otro estudiante comenta que eliminó un meme que decía “quiero golpear la pared”, que publicó tras enterarse de un problema temporario con su tarjeta de crédito, por temor a que los funcionarios de inmigración lo marcaban como “violento”.

Desactivar las redes

Reunidos en los foros de Reddit para comparar opiniones, los preocupados potenciales solicitantes de visa se preguntan, “¿No será mejor desactivar directamente nuestras redes sociales?”. Algunos alientan esa estrategia y otros no tanto, advirtiendo que podría levantar sospechas en vez de disiparlas.

El Departamento de Estado instruyó a sus consulados para que les recordaran a los solicitantes que “los límites al acceso o la visibilidad de su presencia online podría interpretarse como un intento de evadir u ocultar determinadas actividades”.

La Universidad de Columbia, otro de los objetivos de Trump Ted Shaffrey - AP

Caio Fernandes, estudiante de una maestría de literatura comparada en Austria, dice que casi todas las preguntas que le hicieron el 25 de junio en su entrevista para la visa “se centraron en el hecho de que no tengo redes sociales”. Su solicitud de visa para un programa de intercambio semestral fue ampliamente rechazada por no haber demostrado “su intención de no inmigrante”. “Creo que básicamente pensaron que ocultaba algo”, dice Fernandes.

“Las embajadas tienen amplia discrecionalidad para decir que sí o que no”, apunta el abogado norteamericano especialista en inmigración Richard Herman. “No te explican todas las razones por las que te rechazan la solicitud. No hay proceso de apelación y hay muy poca supervisión”. De todos modos, Herman les aconseja a los estudiantes que “respiren hondo, y no empiecen a borrar sus cuentas”.

Como el cable del Departamento de Estado instruye a los funcionarios consulares a investigar a los solicitantes “en la mayor medida posible”, incluyendo una revisión de “toda su presencia online, no solo en las redes sociales”, ya las empresas tecnológicas especializadas en la eliminación de datos y la evaluación online están aprovechando la oportunidad para promocionar sus servicios entre los estudiantes internacionales.

Un formulario de solicitud de visa de Estados Unidos Freepik

La empresa Phyllo comercializa su herramienta de inteligencia artificial para la evaluación social con el eslogan: “Tu viaje a Estados Unidos no debería caerse por culpa de un viejo posteo”. Mediante un barómetro gráfico, la herramienta analiza las cuentas de los clientes para determinar “el contenido de riesgo”, evaluando parámetros como “extremismo religioso”, “contenido político” y “defensa de la inmigración ilegal”.

Un día después de conocerse las nuevas directivas, la herramienta Redact.dev, que ayuda a los usuarios a eliminar masivamente sus posteos en redes sociales, también fue a la caza de los solicitantes de visa: “Es el momento de auditar tu presencia online en busca de opiniones obsoletas y posturas excesivamente politizadas”, publicó la empresa.

El nivel de preocupación por el discurso político es un fenómeno nuevo, apunta Dan Saltman, CEO y fundador de Redact.dev, que este año ha crecido al ritmo de un 15% mensual, con muchos usuarios de Extremo Oriente.

El cable del Departamento de Estado solicita a los funcionarios consulares que “consideren la probabilidad de que los solicitantes que tengan un historial de activismo político aún continúen con dicha actividad” y si eso podía perturbar la actividad académica. En especial, el documento recomienda prestar especial atención al activismo asociado con la violencia o a opiniones o actividades no admisibles, como el acoso antisemita y el apoyo al terrorismo.

“Antes reposteaba muchísimas cosas sobre la guerra en la Franja de Gaza, y mi Instagram estaba lleno de publicaciones todo el día”, dice la estudiante Madeline. “Pero durante el proceso de visa les dije a mis amigos: a partir de ahora, no voy a hablar más nada de política”.

Traducción de Jaime Arrambide