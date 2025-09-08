Harry volvió a Londres: el homenaje a su abuela, la distancia con Guillermo y la gran duda sobre Carlos III

LONDRES.- El príncipe Harry volvió este lunes a Londres con motivo de una gala benéfica, aunque la pregunta central de su viaje se centra en si en algún momento de la semana se reunirá con su padre, el rey Carlos III, para tratar de reconciliarse después de años de tensiones.

En su primer día en su país natal, Harry –que viajó desde Estados Unidos sin su mujer, Meghan Markle, ni sus hijos- rindió homenaje a su abuela, la reina Isabel II, el día en que se cumplen tres años de su muerte.

Su hermano mayor, el príncipe Guillermo, encabezó junto a su esposa Kate Middleton los homenajes reales para conmemorar el tercer aniversario de la muerte de la reina Isabel II, pero no estuvieron juntos, en otra señal de la tensión que se vive en la familia.

Guillermo y Kate, príncipes de Gales, visitan el Instituto de la Federación Nacional de Mujeres (WI) en Sunningdale para conmemorar el tercer aniversario del fallecimiento de la reina Isabel II Alastair Grant - PA Wire

Los herederos al trono visitaron la sede local del Instituto de la Mujer (WI), cerca de su residencia en Windsor, una organización muy apreciada por la difunta reina. Isabel fue miembro del WI durante 80 años y presidenta de la sede cerca de su hogar en Sandringham, en el este de Inglaterra, desde 2003 hasta su fallecimiento.

Por su parte, poco después de llegar desde su casa en California, Harry visitó la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor, a menos de 16 kilómetros de distancia, para depositar flores en el lugar donde la difunta reina fue enterrada junto a su esposo, el príncipe Felipe.

Isabel II falleció a los 96 años el 8 de septiembre de 2022 en el castillo de Balmoral, su residencia de verano en Escocia, tras 70 años de reinado, el más largo de Gran Bretaña.

Remembering Queen Elizabeth II, 1926-2022 pic.twitter.com/AXuizAtFGl — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2025

A pesar de su proximidad, no se espera que Harry, quien se encuentra distanciado de su familia tras un sonado conflicto, vea a Guillermo durante su visita a Gran Bretaña esta semana, aunque se especula que podría encontrarse con su padre, el rey Carlos, por primera vez en 20 meses.

El monarca se encuentra actualmente en Balmoral con su esposa, la reina Camilla, y no tenía previsto homenajear públicamente a su madre, cuya muerte derivó en su ascenso al trono.

La reina Camilla y el rey Carlos III de Gran Bretaña son expulsados ​​tras asistir a la Reunión anual de Braemar en Braemar, en el centro de Escocia, el 6 de septiembre de 2025 ANDY BUCHANAN - AFP

El rey y la reina asistieron el domingo a la cercana iglesia de Crathie Kirk, donde se ofrecieron oraciones para conmemorar el Día de la Ascensión y por la duquesa de Kent, esposa del primo de la difunta reina, quien falleció el jueves pasado, según informó un portavoz del Palacio de Buckingham.

Conflicto familiar

Carlos y Harry no se ven desde febrero de 2024, cuando el príncipe, que vive en Estados Unidos, tomó un avión tras enterarse de que el rey, de 76 años, padecía cáncer, enfermedad por la que aún está en tratamiento.

Su encuentro en la residencia del rey, Clarence House, en Londres, duró menos de 45 minutos, y Harry regresó a su casa en California tras pasar una noche en un hotel.

El rey Carlos III de Gran Bretaña y la reina Camilla de Gran Bretaña asisten a la Reunión anual de Braemar, en Escocia, el 6 de septiembre de 2025 ANDY BUCHANAN - AFP

Desde entonces, el príncipe volvió tres veces a Londres pero en ninguno de sus viajes se reunió con la familia real, con quien rompió en 2020, acumulando resentimientos.

“Me gustaría mucho reconciliarme con mi familia”, dijo, esperanzado, en mayo pasado a la BBC. “No sé cuánto tiempo le queda a mi padre”, agregó.

El 9 de julio, un encuentro en Londres entre el encargado de comunicación del rey, Tobyn Andreae, y la nueva responsable de relaciones públicas de Harry, Meredith Maines, reavivó las especulaciones. The Mail on Sunday publicó una foto en la que se ven reunidos en una terraza.

“Conversación a solas”

Según el tabloide The Mirror, el rey y su hijo podrían encontrarse esta semana con ocasión del viaje de Harry “para una conversación a solas”.

El palacio de Buckingham se mantuvo en silencio al respecto.

“Una reconciliación es posible”, opinó el historiador y comentarista real, Ed Owens. “Va en interés del rey como figura pública”, dijo a la AFP. “Sería visto como algo muy positivo”, agregó.

“Esta familia tan dividida ha desviado la atención durante demasiado tiempo con sus historias de tabloides, sus chismes y escándalos”, subrayó.

El príncipe Harry, duque de Sussex, llega a los Tribunales Reales de Justicia, el Tribunal Superior de Gran Bretaña, en el centro de Londres, el 8 de abril de 2025 HENRY NICHOLLS� - AFP�

Harry, de 40 años, asistirá más tarde a la gala de la organización benéfica Well Child en Londres, de la que es padrino, entregará un premio a una niña con discapacidad y pronunciará un discurso.

El martes, Harry se desplazará a Nottingham, al norte de Inglaterra, donde visitará un estudio de grabación para jóvenes y anunciará “una donación sustancial” a otra asociación, “Children in Need” (“Niños necesitados”), que lucha contra la violencia hacia la infancia.

El príncipe tiene otros compromisos en el Reino Unido durante esta semana, informó su portavoz.

El rey, por su parte, pasó el fin de semana en Escocia, donde asistió el sábado a los tradicionales Highland Games cerca del castillo de Balmoral.

“La gran pregunta, si se encuentran, es ¿dónde?”, planteó Joe Little, editor jefe de Majesty Magazine, una revista mensual sobre la realeza.

El encuentro de julio “muestra que hay un canal de comunicación”, declaró a la AFP.

Contradicciones

Little considera que el rey desea una reconciliación, pero señala las contradicciones de un príncipe que critica abiertamente a la familia real y pide públicamente un acercamiento.

Desde que renunció a sus obligaciones reales y se mudó en 2020 a California con su esposa Meghan, Harry concedió una entrevista explosiva a la estrella estadounidense del talk show Oprah Winfrey, en marzo de 2021, insinuando que algunos miembros de la familia real eran racistas.

La familia real reunida en el balcón del Palacio de Buckingham, en 2018 Matt Dunham� - AP�

Después de una serie documental en Netflix, en diciembre de 2022, publicó sus memorias, En la sombra, a principios de 2023, criticando a su hermano Guillermo, a su cuñada Kate, y también a Camilla, su madrastra.

El príncipe también comenzó, y perdió, una larga batalla judicial en el Reino Unido para obtener protección policial, con las mismas condiciones de seguridad de cuando era miembro activo de la familia real.

“Mi padre ya no me habla por este asunto de seguridad”, confesó en mayo.

Meghan, una exactriz estadounidense muy criticada en el Reino Unido, no regresó desde el funeral de la reina Isabel II en septiembre de 2022.

Los hijos de la pareja, Archie y Lilibet, fueron vistos por última vez en Reino Unido en el 70º aniversario del reinado de Isabel II en junio de 2022.

Para Richard Fitzwilliams, comentarista real, un encuentro “en privado”, lejos de los medios, solo podría ser el comienzo de un largo proceso lleno de obstáculos.

Más aún, teniendo en cuenta, según Fitzwilliams, que Guillermo no parece estar en absoluto listo para ello.

Agencias AFP y Reuters