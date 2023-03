Harry y Meghan bautizaron a su hija en secreto y se profundiza la incógnita sobre si será princesa

escuchar

El príncipe Harry y Meghan Markle celebraron el viernes pasado el bautismo de su hija Lilibet Diana en una pequeña e íntima ceremonia en su casa en Montecito, California, según informó la revista People.

“Puedo confirmar que la princesa Lilibet Diana fue bautizada el viernes 3 de marzo por el arzobispo de Los Ángeles, el reverendo John Taylor”, reveló un vocero de los duques de Sussex al ser contactado por el medio de comunicación estadounidense.

Según otra fuente, que habló bajo condición de anonimato, la pareja extendió una invitación al rey Carlos, a la reina Camilla, al príncipe Guillermo y a Kate Middleton, aunque ninguno asistió a la ceremonia religiosa.

Harry y su hija Lilibet Diana

En el evento había entre 20 y 30 personas, incluidas la madre de Meghan, Doria Ragland, el padrino de Lilibet, Tyler Perry, y la madrina de la bautizada, cuyo nombre no trascendió.

Perry, un actor, comediante, cineasta, escritor y compositor estadounidense, fue visto llegando a Montecito la semana pasada antes del bautismo. Voló para la ceremonia desde su casa en Atlanta con un coro de gospel de 10 personas que cantó Oh Happy Day y This Little Light of Mine, una canción que se tocó en la boda de Meghan y Harry.

En una entrevista exclusiva con People en enero, el príncipe Harry habló de su deseo de que sus hijos tengan una relación significativa con la familia real.

“He dicho antes que quería una familia, no una institución, así que, por supuesto, nada me gustaría más que nuestros hijos se relacionaran con miembros de mi familia, y lo hacen con algunos, lo que me produce una gran alegría”, dijo Harry entonces.

Lilibet Diana es la nieta más pequeña del príncipe Carlos de Inglaterra (Crédito: People/BBC)

Harry también habló de la visita especial de sus hijos a su bisabuela, la reina Isabel, antes de su muerte en sus memorias, Spare.

“No podía dejar de imaginármelos con la abuela. La visita final. Archie haciendo profundas y caballerescas reverencias, su hermanita Lilibet abrazando las rodillas de la monarca. Los niños más dulces, dijo la abuela, sonando desconcertada. Esperaba que fueran un poco más... ¿Americanos, creo? Es decir, en su opinión, más revoltosos”, escribió Harry.

La incógnita de los títulos

Después de que Carlos III se convirtiera en monarca tras la muerte de la reina Isabel II el pasado septiembre, los hijos de Harry y Meghan, Archie, de tres años, y Lilibet, de 21 meses, son elegibles para los títulos de príncipe y princesa bajo las reglas establecidas por el rey Jorge V en 1917, como sugiere el comunicado sobre el bautismo, en el que el portavoz se refiera a la pequeña como “la princesa Lilibet Diana”.

Sin embargo, al comenzar el reinado de Carlos, el Palacio de Buckingham no hizo ningún anuncio sobre los títulos de los hijos del príncipe Harry y Meghan.

El sitio web oficial de la Familia Real todavía se refiere a Archie como “Master Archie Harrison Mountbatten-Windsor” y a Lilibet como “Miss Lilibet Diana Mountbatten-Windsor”.

Pero el corresponsal real del Daily Express, Richard Palmer, dijo en su cuenta de Twitter que entendía que el sitio web se actualizará para reflejar la adopción de los títulos.

Buckingham Palace refers to her as Miss Lilibet Mountbatten-Windsor. pic.twitter.com/Uvc6OdlGeW — Richard Palmer (@RoyalReporter) March 8, 2023

“Entiendo que el sitio web real ahora se actualizará para llamar a los hijos de Harry y Meghan príncipe y princesa ahora que los Sussexes se han tomado el tiempo para considerar esto y decidieron que quieren ejercer el derecho otorgado a los nietos de línea masculina del soberano bajo las cartas patentes de 1917″, explicó.

Aunque supuestamente Archie y Lilibet ya han adoptado los títulos de príncipe y princesa, no recibirán el estatus de Su Alteza Real (SAR).

Esto se debe a que sus padres, Harry y Meghan, ya no están autorizados a utilizar sus estilos de SAR de forma oficial desde que dejaron de ser miembros de la realeza a principios de 2020.

