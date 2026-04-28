Hicieron el tiramisú más largo del mundo y alcanzaron un nuevo récord Guinness
Un equipo de pasteleros rompió la marca y superó los 400 metros de extensión de este postre emblema de la nación italiana; cuál fue su ingrediente principal y qué se hizo con semejante obra culinaria
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Londres se convirtió en la capital del tiramisú más largo del mundo, que se presentó en público el 26 de abril en el emblemático barrio de Chelsea. El equipo de pasteleros y voluntarios estuvo a cargo de un chef italiano que elevó el nivel de este postre a lo más alto en la gastronomía internacional. La marca superó los 400 metros de extensión y alcanzó un nuevo récord Guinness.
En el marco de la obra benéfica a favor de la Fundación Esharelife, que tiene sede en Inglaterra, se organizó la producción de un tiramisú gigante. Con cada porción que se vendió al público, se recaudó dinero para atender las demandas de las regiones más desfavorecidas del planeta.
El postre midió 440,58 metros a diferencia del que se hizo en 2019, de 273,5 metros. Para su creación trabajaron más de 100 pasteleros y voluntarios que estuvieron a cargo del maestro pastelero Mirko Ricci.
Massimo Fedriga, presidente de la región del Friuli Venezia Giulia (Italia), sitio donde se originó el tiramisú, dijo a Il Dolomiti: “Esta obra maestra tradicional fue dedicada al rey Carlos III y a la reina Camila. Pero lo que nos llena de orgullo es el noble propósito de esta iniciativa. Cuando la excelencia artesanal se une a la solidaridad, el resultado siempre es positivo para todos. Un aplauso para todas nuestras pastelerías locales, que han llevado el nombre y los sabores de Friuli a lo más alto del mundo”.
Los pasteleros trabajaron con un estricto control culinario y demandó dos días para finalizar este postre magno que llevó las iniciales del monarca británico. El desafío más pronunciado fue el de mantener una estructura horizontal y pareja de 15 centímetros de ancho por ocho centímetros de alto.
La receta del tiramisú más largo del mundo
La receta del tiramisú ganador estuvo compuesta por más de 50.000 bizcochos, más de 3000 huevos, así como el café, el mascarpone, el azúcar y el cacao correspondientes. Con letras doradas se escribió en italiano “Grazie Vostra Maestà”, en dedicatoria a los reyes.
Cada capa fue creada a mano, desde cero. Se utilizaron ingredientes puros y, según la tradición italiana, comenzaron en la madrugada del sábado 25 de abril. Uno de los mayores retos fue adaptarse a las limitaciones físicas de la cocina, que mide aproximadamente 30 metros cuadrados y no estaba diseñada para un proyecto de esa envergadura.
Según dijo Sky TG24, el equipo de pastelería tuvo que lidiar con la avería de una de las máquinas utilizadas para la crema, lo que retrasó la finalización del proyecto. Cabe remarcar que Carlos y Camila no estuvieron presentes en la ceremonia de presentación del tiramisú debido a sus obligaciones internacionales.
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