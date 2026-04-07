Horas decisivas: por qué Trump lleva todo al límite con su ultimátum a Irán

A tan solo horas de que se venza el ultimátum que Estados Unidos fijó ante Irán para que reabran el estrecho de Ormuz, el presidente Donald Trump envió fuertes mensajes de amenazas contra el régimen si no ceden. En este marco, el analista internacional Federico Bauckhage analizó en diálogo con LN+, las declaraciones del mandatario estadounidense en un escenario de alta tensión.

“Yo siempre digo que Trump dice muchas cosas, yo no vivo en la cabeza de Trump, lo hemos visto hacer amenazas exageradas muchas veces y después echarse atrás o matizarlas”, remarcó el especialista e instantáneamente agregó: El tema es que, a menos que utilicen armas nucleares, tampoco tienen maneras de cumplir esa amenaza, porque con fuerzas armadas convencionales, con bombas convencionales, tampoco puede destruir un país de 90 millones de habitantes.

Julian Schvindlerman en LN+

Las amenazas de Trump

Al ser consultado por la necesidad del presidente de realizar estas declaraciones en un contexto de alta tesión en Medio Oriente, profundizó: “La guerra no está yendo bien para los planes de Estados Unidos”.

“La guerra no terminó e Irán apuesta correctamente a extenderla porque sabe que en el largo plazo esto va a dañar económica y políticamente a Trump de manera posiblemente irreparable”, sumó y recordó: “Trump había entrado a esta guerra con la idea de que iba a durar pocos días y que no iba a poder resolver esto antes de que los mercados tuvieran tiempo de reaccionar. Presuntarlos con un hecho consumado, un régimen cambiado.

El analista subrayó el optimismo exagerado con el cual Donald Trump comenzó la guerra y remarcó: “Le hicieron creer que el régimen estaba débil, que con un golpe se caía. Eso es lo que veníamos escuchando hace años, no es algo que es desde ahora”.

Donald Trump Li Rui - XinHua

Ante el miedo presente tanto en los Estados Unidos como en Irán, el analista detalló que Donald Trump ya esta está cumpliendo en parte con lo que dijo. “Ya lo están haciendo, en realidad. Supongamos que lo que estamos hablando de armas nucleares es una especulación en realidad que surge de la retórica. Supongamos que no están locusadas nucleares y vamos a la amenaza específica que dijo vamos a destruir plantas eléctricas, vamos a destruir puentes”.

“Hoy ya bombardearon unos 8 puentes, viales y ferroviarios. Y aparentemente la Fuerza Aérea de Israel había estado atacando complejos petroquímicos y eléctricos dentro de Irán ya hoy a la mañana”, sumó.

El rol de los presidentes en conflictos anteriores

Bauckhage se refirió a antiguos presidentes de los Estados Unidos, en situaciones similares para compararlo con el comportamiento de Donald Trump: "Durante años, presidentes americanos fueron suficientemente vivos de escuchar a sus asesores y prudentemente no actuar sobre eso. Trump es el primero en 40 años que pisa el palito".

“Otros presidentes se quemaron con otras operaciones. Recordemos Irak para Bush, recordemos Libia para Obama. ¿Qué sucedió después de estos intentos de cambio derégimen? Esos países se hundieron en el caos“, subrayó el especialista.