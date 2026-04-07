Qué se sabe y cuándo vence el ultimátum de Trump a Irán en la guerra de Medio Oriente

En medio de las declaraciones cruzadas entre Estados Unidos e Irán sobre posibles negociaciones, el presidente estadounidense le impuso un ultimátum al regímen iraní con el fin de que liberen el estrecho de Ormuz. En caso de no hacerlo, Trump atacará la infraestructura energética y civil iraní.

“Una civilización entera morirá esta noche”, remarcó el mandatario en un escenario donde Irán se encuentra muy atacado tras los bombardeos de Israel y Estados Unidos, pero continúa mostrándose como una nación fuerte.

Andres Repetto en LN+

Las amenazas de Trump al régimen iraní

Desde la Casa Blanca, el mandatario se pronunció sobre el ultimátum: “Tenemos un plan, gracias al poderío de nuestro ejército, en el que cada puente en Irán será diezmado antes de las 12 de la noche mañana, y todas las centrales eléctricas de Irán quedarán fuera de servicio ardiendo, explotando y para no volver a utilizarse jamás”.

Ante el posible ataque de los Estados Unidos, desde la administración de Donald Trump negaron que se encuentran evaluando el uso de armas nucleares en territorio iraní.

Mensaje de Trump antes de que venza el ultimátum a Irán

La respuesta de Irán ante el ultimátum de Estados Unidos

En respuesta a las declaraciones de Trump, el régimen iraní amenazó con ir más allá de la región si Estados Unidos “cruza líneas rojas”.

Luego de la conferencia desde Washington, el vocero del ejército sostuvo: “Las retóricas groseras, arrogantes y las amenazas infundadas del delirante presidente de Estados Unidos, que surgen del callejón sin salida en la que se encuentra y buscan justificar las derrotas sucesivas del ejército estadounidense, no tendrán ningún efecto en la continuidad de las operaciones ofensivas y contundentes de los combatientes contra los enemigos estadounidenses y sionistas, ni podrán reparar la deshonra y la humillación de Estados Unidos en la región de Asia Occidental”.

Irán le respondió a Estados Unidos tras el ultimátum Vahid Salemi - AP

Asimismo, desde la Guardia Revolucionaria afirmaron: “Se acabó la autocontención. Nuestra respuesta se llevará a cabo sin ninguna consideración, privando a Estados Unidos y a sus aliados de petróleo y gas durante años”, en un comunicado difundido por medios locales.

Las declaraciones del presidente de Irán

El mandatario iraní publicó en X: “Más de 14 millones de iraníes están dispuestos a morir para defender la República Islámica”.