Los estudiantes piden "Greta para presidenta" en la protesta en Nueva York Fuente: AFP - Crédito: Spencer Platt

Domitila Dellacha SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de septiembre de 2019 • 13:27

NUEVA YORK.- En Manhattan, el sol hoy no toca el suelo. Se posa sobre miles y miles de rostros de personas que juntas claman y luchan por el medio ambiente. Elevan banderas y carteles que rezan y piden el fin del avance del calentamiento global. Son jóvenes que han sido inspirados por la activista sueca, Greta Thunberg, la estrella de la "huelga climática" que hoy se lleva a cabo en todo el mundo pero que tiene como epicentro a esta ciudad.

"¡Muestren cómo se ve una democracia! ¡Así es cómo se ve una democracia!", cantaban mientras esperaban el comienzo del primer acto en Foley Square, al sur de la isla neoyorquina. Luego se trasladarán a Battery Park, frente a la estatua de la Libertad, para el evento central.

La convocatoria en las redes sociales era para el mediodía en Foley Square. Dos horas antes ya casi no había espacio para caminar. Las cinco líneas de subte que dan acceso a esta zona estaban completamente colapsadas de gente que, en familia o con amigos, se acercó para acompañar la "huelga climática". La consigna para los jóvenes era faltar a la escuela para luchar por su futuro.

Marcha en Nueva York por el cambio climático Fuente: AFP - Crédito: Timothy A. Clary

Ellos, los jóvenes, serán los protagonistas de la jornada. Greta Thunberg, de 16 años, es solo una de las personas que hablará hoy en esta ciudad, que desde el lunes albergará la Asamblea General de la ONU, sobre cómo deben actuar los lideres para al menos intentar frenar el avance del calentamiento global.

"¡Crecemos como el nivel del mar!", gritan cientos de chicos y chicas. En los carteles se leen diversas consignas vinculadas con el cambio climático: " No quemes mi futuro", "Falté al colegio para pararme aquí. ¿Qué vas a hacer vos?".

Amelia Thornhill, Antonia Doretti y Kelsea Rajopa tienen 12 años y son estudiantes de una escuela en Brooklyn. "Estamos cansadas. Estamos acá porque queremos un futuro para todos los jóvenes", dijeron a LA NACION. A su lado, su maestra las acompañaba llena de orgullo.

Los primeros en subir al escenario de Foley Sqaure fueron representantes de los pueblos originarios, quienes pidieron que los jóvenes reclamen a los gobiernos por su futuro. "Esta es su herencia. La devastación continúa; deben pararse fuertes, jóvenes. Ustedes cambiarán el futuro y ayudarán a salvar a la madre Tierra", arengaron. Los aplausos y la energía de todos los presentes ascendió mientras cantaban y celebran.

Marcha en Nueva York por el cambio climático Fuente: Reuters - Crédito: Shannon Stapleton

Las estrellas de Hollywood también dieron el presente. Acompañados por sus hijos, Michael Shannon (conocido por su rol en Revolutionary Road) y María Teresa Dizzia (Polly en Orange is the New Black) observaron y acompañaron sin querer correr la atención de los jóvenes y su causa ambiental.

Fuentes de la policía de Nueva York reportaron que, hasta el momento, en las calles caminan más de cien mil personas. Cerca de las 13, todos los presentes en Foley Square hacen su camino por el bajo de Manhattan con dirección hacia Battery Park, donde la esperada Greta Thunberg dirá unas palabras junto a una decena de oradores.

Minutos después de las 13:30, Willow Smith subió al escenario con su guitarra para sorpresa de muchos. La plaza todavía esperaba el ingreso de quienes caminan desde Foley Square, por lo que solo estuvo unos pocos minutos y se despidió. "Nos vemos luego, amigos", dijo a quienes gritaban exaltados de la emoción.

"No quemen mi futuro", dice uno de los carteles en Foley Square Fuente: AFP - Crédito: Timothy A. Clary

Semana clave

A un año de haber comenzado la campaña "Viernes del futuro" en favor del medio ambiente, Greta Thunberg se abrió paso como la adolescente que vino a cambiar la historia. Su empuje y motivación inspiró a cientos de miles de jóvenes se inspiren a salir a las calles para exigir a los líderes mundiales que tomen acciones contra el avance del cambio climático.

Mañana, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebrará la Cumbre de Acción Climática de la Juventud, que tendrá a la adolescente sueca entre su lista de oradores. El evento se celebra antes del inicio del encuentro que reunirá a líderes del mundo para hablar del cambio climático en el marco de la 74 Asamblea General, el próximo lunes.

El secretario general António Guterres anticipó que uno de los principales objetivos será fortalecer y ampliar los compromisos adoptados en el Acuerdo de París, entre ellos alcanzar cero emisiones de carbono en 2050 para así intentar detener el calentamiento global.