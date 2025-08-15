Impresionante accidente en México: el instante en que un cartel gigante aplasta a un auto en plena tormenta

El coche rebotó al recibir un impacto en medio de intensas lluvias y fuertes vientos; la parte delantera quedó destrozada; investigan las causas por las que se desplomó la estructura
- 2 minutos de lectura'
Un conductor se salvó de milagro luego de que un enorme cartel cayera sobre el capot de su auto en una localidad urbana mexicana de Tlalnepantla Baz.
Un video difundido por LN+ muestra el instante exacto en que el letrero se desploma sobre el coche que rebota en plena avenida en medio de intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento. En su caída el cartel golpea al semáforo que, tras recibir el impacto, queda oscilando durante varios segundos.
El conductor del auto resultó ileso ya que el letrero impactó de tal manera que no llegó a afectar al sector donde está ubicado el tablero y el volante. Sin embargo, dañó severamente la parte delantera, especialmente el capot y parabrisas.
Causas del accidente
La caída del cartel gigante pudo deberse al ablandamiento del terreno y la presión del viento del temporal.
En las imágenes también se ve a un hombre que levanta su moto de la vereda tras ser empujada por la estructura desplomada.
Luego del incidente, el Tránsito Municipal desplegó ciertos trabajos para cortar de manera parcial esa avenida y agilizar la movilidad de conductores.
Otras noticias de México
- 1
El misterio que encierra la escultura más famosa de la CIA pronto podría salir a la luz
- 2
Crece la tensión en Colombia tras el asesinato de Uribe Turbay: Petro no fue al funeral y la oposición lo acusa por el magnicidio
- 3
Una mujer de 45 años murió en Italia tras comer un sándwich de brócoli con una bacteria mortal
- 4
Por qué Putin cree que Rusia tiene la ventaja para ganar la guerra