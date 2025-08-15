Impresionante accidente en México: el instante en que un cartel gigante aplasta a un auto en plena tormenta

Un conductor se salvó de milagro luego de que un enorme cartel cayera sobre el capot de su auto en una localidad urbana mexicana de Tlalnepantla Baz.

Un video difundido por LN+ muestra el instante exacto en que el letrero se desploma sobre el coche que rebota en plena avenida en medio de intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento. En su caída el cartel golpea al semáforo que, tras recibir el impacto, queda oscilando durante varios segundos.

Auto Mexico

El conductor del auto resultó ileso ya que el letrero impactó de tal manera que no llegó a afectar al sector donde está ubicado el tablero y el volante. Sin embargo, dañó severamente la parte delantera, especialmente el capot y parabrisas.

Causas del accidente

La caída del cartel gigante pudo deberse al ablandamiento del terreno y la presión del viento del temporal.

En las imágenes también se ve a un hombre que levanta su moto de la vereda tras ser empujada por la estructura desplomada.

Luego del incidente, el Tránsito Municipal desplegó ciertos trabajos para cortar de manera parcial esa avenida y agilizar la movilidad de conductores.