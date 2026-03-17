Incendio en Nueva York: una gran columna de humo sale de un edificio en Manhattan

Un fuerte incendio se reportó en un edificio de la ciudad de Nueva York, por lo que varias unidades del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) trabajan en las inmediaciones de la terraza ubicada en la calle 43 Este, entre la Quinta Avenida y la avenida Madison, en el barrio de Midtown Manhattan, según informó el medio Fox News.

El foco ígneo está a metros de donde la Gran Manzan celebra este martes el tradicional desfile del Día de San Patricio.

Incendio en un edificio cerca de Grand Central Station, en Nueva York

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