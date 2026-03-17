LA NACION

Incendio en Nueva York: una gran columna de humo sale de un edificio en Manhattan

Bomberos de la ciudad trabajan en un operativo para contener las llamas; el foco ígneo está a metros de donde se realiza el desfile del Día de San Patricio

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El incendio en un edificio de Nueva York.
El incendio en un edificio de Nueva York.TIMOTHY A.CLARY - AFP

Un fuerte incendio se reportó en un edificio de la ciudad de Nueva York, por lo que varias unidades del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) trabajan en las inmediaciones de la terraza ubicada en la calle 43 Este, entre la Quinta Avenida y la avenida Madison, en el barrio de Midtown Manhattan, según informó el medio Fox News.

El foco ígneo está a metros de donde la Gran Manzan celebra este martes el tradicional desfile del Día de San Patricio.

Incendio en un edificio cerca de Grand Central Station, en Nueva York
Incendio en un edificio cerca de Grand Central Station, en Nueva York

Noticia en desarrollo

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de El Mundo
  1. Crece el temor a una crisis energética global mientras Irán frena el tráfico mercante y ataca Dubai
    1

    Crece el temor a una crisis energética global mientras Irán frena el tráfico mercante y ataca Dubai

  2. La guerra empieza a acorralar a Trump y amenaza con impactar en las elecciones de mitad de mandato
    2

    La guerra empieza a acorralar a Trump y amenaza con impactar en las elecciones de mitad de mandato

  3. El “milagro” de Polonia: del racionamiento a una de las economías más dinámicas de Europa
    3

    El “milagro” de Polonia: del racionamiento a una de las economías más dinámicas de Europa

  4. “Hezbollah suicida al Líbano”: el temor de un periodista libanés ante una nueva guerra devastadora con Israel
    4

    “Hezbollah suicida al Líbano”: el temor de un periodista libanés ante una nueva guerra devastadora con Israel