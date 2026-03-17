Alerta en Nueva York, hoy: calles cerradas por agentes y desvíos por operativo del Desfile de San Patricio

La ciudad de Nueva York se prepara para vivir una de sus celebraciones más emblemáticas, pero el despliegue por el Desfile de San Patricio no solo lleva música y tradición: también implica un extenso operativo de seguridad, cortes masivos de tránsito y desvíos que afectan a buena parte de Manhattan. Desde temprano, se reorganiza la circulación en torno a la Quinta Avenida, donde se concentra el evento que convoca a miles de personas.

El desfile multitudinario que paraliza Midtown: San Patricio

Según informó ABC 7, el tradicional desfile se lleva a cabo este martes 17 de marzo y recorre la Quinta Avenida desde la calle 44 hasta la calle 79. La marcha comenzará a las 11 hs (hora local) y se extenderá durante la jornada, cuando atravesará puntos icónicos como la Catedral de San Patricio y avanzará hacia el norte de la ciudad.

El NYPD estableció la zona de concentración inicial en las inmediaciones de la Terminal Grand Central nycstpatricksparade.org

El evento, que reúne a más de 150 mil participantes y cerca de dos millones de espectadores, obliga a implementar un amplio operativo logístico. Bandas musicales, gaiteros y organizaciones de distintas partes del mundo forman parte de una celebración que no solo tiene un valor cultural, sino también un impacto directo en la movilidad urbana.

El Gran Mariscal de este año es Robert James McCann, presidente de la junta del Irish Arts Center, reconocido por su trabajo en fortalecer los lazos culturales entre Irlanda y Estados Unidos, según indicó ABC 7.

Además, autoridades como el alcalde Zohran Mamdani y la comisionada de la policía Jessica Tisch participan de la marcha, lo que incrementa aún más el nivel de seguridad desplegado.

Cortes de calles en Nueva York: el detalle completo del operativo

De acuerdo con la información oficial publicada por la organización NYC St. Patrick’s Parade, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) dispuso una serie de cierres en diferentes etapas del evento: formación, recorrido, dispersión y zonas adicionales. Estas interrupciones afectan tanto calles principales como arterias secundarias.

Calles cerradas por formación:

Vanderbilt Avenue entre calles 43 y 46

Calle 44 entre Vanderbilt Avenue y 6th Avenue

Calle 45 entre Vanderbilt Avenue y 6th Avenue

Calle 46 entre Vanderbilt Avenue y 6th Avenue

Calle 47 entre Park Avenue y 6th Avenue

Calle 48 entre Park Avenue y 6th Avenue

El flujo principal de la marcha ocupa la 5th Avenue de forma exclusiva entre las calles 43 y 79 nycstpatricksparade.org

Recorrido del desfile:

5th Avenue entre calles 43 y 79

Calles cerradas por dispersión:

5th Avenue entre calles 79 y 82

Calle 79 entre Park Avenue y 5th Avenue

Calle 80 entre Park Avenue y 5th Avenue

Calle 81 entre Park Avenue y 5th Avenue

Calle 82 entre Park Avenue y 5th Avenue

Para garantizar una salida ordenada, se han inhabilitado para el tráfico las calles 79 a 82 entre Park Avenue y 5th Avenue nycstpatricksparade.org

Cierres adicionales:

Calle 43 entre Vanderbilt Avenue y 6th Avenue

Calle 49 entre Madison Avenue y Rockefeller Plaza

Calle 50 entre Madison Avenue y Rockefeller Plaza

Calle 51 entre Madison Avenue y 6th Avenue

Calle 54 entre Madison Avenue y 6th Avenue

Calle 57 entre Madison Avenue y 6th Avenue

Calle 59 entre Madison Avenue y 6th Avenue

Calle 62 entre Madison Avenue y 5th Avenue

Calle 63 entre Madison Avenue y 5th Avenue

Calle 64 entre Park Avenue y 5th Avenue

Calle 65 entre Madison Avenue y 5th Avenue

Calle 70 entre Madison Avenue y 5th Avenue

Calle 71 entre Madison Avenue y 5th Avenue

Calle 72 entre Madison Avenue y 5th Avenue

Calle 78 entre Madison Avenue y 5th Avenue

Calle 84 entre Park Avenue y 5th Avenue

Madison Avenue entre calles 42 y 84

Este esquema provocará desvíos obligatorios y congestión en vías cercanas, por lo que las autoridades recomendaron evitar la zona o desplazarse a pie siempre que sea posible.