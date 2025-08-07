Qué pasó en el recital de Damas Gratis en Colombia

Un violento hecho tuvo lugar pocos minutos antes de que comenzara un show de la popular banda de cumbia argentina Damas Gratis en la ciudad de Bogotá, Colombia. Allí, dos grupos de barrabravas de equipos del país se enfrentaron violentamente y dieron inicio a una feroz pelea que terminó con varios asistentes heridos y, hasta el momento, una persona muerta.

El enfrentamiento comenzó en las afueras del microestadio Movistar Arena local, el recinto en donde iba a hacerse el show de la banda liderada por Pablo Lescano, que finalmente tuvo que suspenderse y no se realizó. Las escenas de violencia -que también se dieron en el interior del recinto- se volvieron virales en las últimas horas y muestran cómo volaban elementos contundentes de un lado a otro.

“Según la información preliminar, [la víctima fatal] habría sido atropellada. En todo caso, esto será motivo de investigación”, escribió el intendente Carlos Fernando Galán en sus redes sociales sobre la persona fallecida. El funcionario local repudió los incidentes y consideró que “este tipo de violencia no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal”.

Batalla campal y descontrol en un recital de Damas Gratis en Colombia: hay al menos un muerto

La Policía Metropolitana de Bogotá publicó un comunicado a través de un video en el que explicaron que “en la parte interna, la organización logística y de seguridad” fueron "desbordadas por el mal comportamiento de los asistentes”.

El Movistar Arena de Colombia publicó un comunicado luego de que se conociera la noticia y lamentó lo sucedido. “Desde el Movistar Arena lamentamos profundamente los hechos ocurridos durante el evento de hoy [por ayer]. La administración del espacio tuvo como prioridad proteger a los asistentes y colaboradores, y suspender el espectáculo para que las autoridades pudieran intervenir y recuperar el orden. Por motivos de seguridad y debido a actos violentos presentados por algunos asistentes, nos hemos visto en la obligación de cancelar el concierto”, informaron.

El mensaje del Movistar Arena. @movistararenaco

El mensaje de Pablo Lescano

Tras lo ocurrido, luego de que las autoridades confirmaran el fallecimiento de uno de los asistentes al recital, el cantante y líder de la banda publicó un mensaje en su propia cuenta de la red social Instagram.

“Chau Bogotá, Colombia. Me rompiste el corazón. Muy triste por todo lo sucedido”, escribió Lescano.

El comunicado de Pablo Lescano tras los incidentes. @pablitolescanook

En la publicación, el músico sumó capturas de pantallas de fanáticos apenados por la situación, quienes pidieron disculpas por el comportamiento de algunas personas a las que calificaron como “violentas”.