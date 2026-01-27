Así está el cuadro de cuartos de final del Australian Open 2026

Se disputaron este martes los dos primeros partidos de los cuartos de final del torneo individual masculino del Australian Open 2026 en el que Carlos Alcaraz (1°) y Alexander Zverev (3°) se impusieron en sus respectivos cruces y avanzaron a las semifinales del primer Grand Slam de la temporada que se realiza en Melbourne Park.

El español no tuvo problemas con el representante local, Alex De Miñaur (6°), y lo vapuleó por 7-5, 6-2 y 6-1. Antes, el alemán hizo lo propio ante el estadounidense Learner Tien (25°) por 6-3, 6-7 (5), 6-1 y 7-6 (3). Los tenistas europeos se cruzarán en la próxima etapa.

Los cuartos de final concluirán este miércoles con los dos juegos de la parte baja del cuadro. Primero, Lorenzo Musetti (5°) chocará con Novak Djokovic (4°) y a continuación Ben Shelton (8°) hará lo propio con Jannik Sinner (2°). Ambos encuentros serán en el Rod Laver Arena.

Cronograma y resultados de cuartos de final

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

a Learner Tien (25°) por 6-3, 6-7 (5), 6-1 y 7-6 (3). Lorenzo Musetti (5°) vs. Novak Djokovic (4°) - Miércoles a las 0.30 en el Rod Laver Arena.

Ben Shelton (8°) vs. Jannik Sinner (2°) - Miércoles a las 5 en el Rod Laver Arena.

Cronograma de las semifinales

Carlos Alcaraz (1°) vs. Alexander Zverev (3°) - Día y hora a definir.

Lorenzo Musetti (5°) o Novak Djokovic (4°) vs. Ben Shelton (8°) o Jannik Sinner (2°) - Día y hora a definir.

Por la diferencia horaria (+13), en la Argentina la actividad inicia por la noche y se extiende a la madrugada de día siguiente. Los encuentros se pueden ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en streaming a través de la plataforma Disney+ Premium.

Tabla de campeones del Australian Open