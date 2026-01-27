Así está el cuadro de cuartos de final del Australian Open 2026

Carlos Alcaraz y Alexander Zverev se impusieron en los dos primeros cruces y se enfrentarán en las semifinales; la etapa terminará este miércoles en la madrugada de la Argentina
- 4 minutos de lectura'
Se disputaron este martes los dos primeros partidos de los cuartos de final del torneo individual masculino del Australian Open 2026 en el que Carlos Alcaraz (1°) y Alexander Zverev (3°) se impusieron en sus respectivos cruces y avanzaron a las semifinales del primer Grand Slam de la temporada que se realiza en Melbourne Park.
El español no tuvo problemas con el representante local, Alex De Miñaur (6°), y lo vapuleó por 7-5, 6-2 y 6-1. Antes, el alemán hizo lo propio ante el estadounidense Learner Tien (25°) por 6-3, 6-7 (5), 6-1 y 7-6 (3). Los tenistas europeos se cruzarán en la próxima etapa.
Los cuartos de final concluirán este miércoles con los dos juegos de la parte baja del cuadro. Primero, Lorenzo Musetti (5°) chocará con Novak Djokovic (4°) y a continuación Ben Shelton (8°) hará lo propio con Jannik Sinner (2°). Ambos encuentros serán en el Rod Laver Arena.
Cronograma y resultados de cuartos de final
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- Carlos Alcaraz (1°) a Alex De Miñaur (6°) por 7-5, 6-2 y 6-1.
- Alexander Zverev (3°) a Learner Tien (25°) por 6-3, 6-7 (5), 6-1 y 7-6 (3).
- Lorenzo Musetti (5°) vs. Novak Djokovic (4°) - Miércoles a las 0.30 en el Rod Laver Arena.
- Ben Shelton (8°) vs. Jannik Sinner (2°) - Miércoles a las 5 en el Rod Laver Arena.
Cronograma de las semifinales
- Carlos Alcaraz (1°) vs. Alexander Zverev (3°) - Día y hora a definir.
- Lorenzo Musetti (5°) o Novak Djokovic (4°) vs. Ben Shelton (8°) o Jannik Sinner (2°) - Día y hora a definir.
Por la diferencia horaria (+13), en la Argentina la actividad inicia por la noche y se extiende a la madrugada de día siguiente. Los encuentros se pueden ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en streaming a través de la plataforma Disney+ Premium.
Tabla de campeones del Australian Open
- Novak Djokovic (Serbia) - 10 títulos.
- Roger Federer (Suiza) / Roy Emerson (Australia) - 6.
- Jack Crawford (Australia) / Ken Rosewall (Australia) / Andre Agassi (Estados Unidos) - 4
- Adrian Quist (Australia) / Rod Laver (Australia) / Mats Wilander (Suecia) / James Anderson (Australia) - 3.
- John Bromwich (Australia) / Rafael Nadal (España) / Stefan Edberg (Suecia) / Iván Lendl (Checoslovaquia) / Frank Sedgman (Australia) / John Newcombe (Australia) / Guillermo Vilas (Argentina) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Rodney Heath (Australia) / Anthony Wilding (Australia) / Pat O’Hara Wood (Australia) Ashley Cooper (Australia) / Johan Kriek (Sudáfrica) / Boris Becker (Alemania) / Jim Courier (Estados Unidos) / Jannik Sinner (Italia) - 2.
- Horace Rice (Australia) / Gerald Patterson (Australia) / Arthur Ashe (Estados Unidos) / Marat Safin (Rusia) / Ernie Parker (Australia) Fred Perry (Gran Bretaña) / Dinny Pails (Australia) / Ken McGregor (Australia) / Mervyn Rose (Australia) / Lew Hoad (Australia) / Jimmy Connors (Estados Unidos) / Yevgeny Kafelnikov (Rusia) / Fred Alexander (Estados Unidos) / Norman Brookes (Australia) / James Parke (Gran Bretaña) / Arthur O’Hara Wood (Australia) / Gordon Lowe (Gran Bretaña) / Algernon Kingscote (Gran Bretaña) / Rhys Gemmell (Australia) / John Hawkes (Australia) / Jean Borotra (Francia) / Colin Gregory (Gran Bretaña) / Gar Moon (Australia) / Viv McGrath (Australia) / Don Budge (Estados Unidos) / Dick Savitt (Estados Unidos) / Alex Olmedo (Estados Unidos) / William Bowrey (Australia) / Mark Edmondson (Australia) / Roscoe Tanner (Estados Unidos) / Vitas Gerulaitis (Estados Unidos) / Brian Teacher (Estados Unidos) / Petr Korda (República Checa) / Thomas Johansson (Suecia) / Stanislas Wawrinka (Suiza) - 1
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.