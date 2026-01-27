LA NACION

Así está el cuadro de cuartos de final del Australian Open 2026

Carlos Alcaraz y Alexander Zverev se impusieron en los dos primeros cruces y se enfrentarán en las semifinales; la etapa terminará este miércoles en la madrugada de la Argentina

Carlos Alcaraz vapuleó al local Alex De Miñaur en cuartos de final del Australian Open 2026
Carlos Alcaraz vapuleó al local Alex De Miñaur en cuartos de final del Australian Open 2026 DAVID GRAY - AFP

Se disputaron este martes los dos primeros partidos de los cuartos de final del torneo individual masculino del Australian Open 2026 en el que Carlos Alcaraz (1°) y Alexander Zverev (3°) se impusieron en sus respectivos cruces y avanzaron a las semifinales del primer Grand Slam de la temporada que se realiza en Melbourne Park.

El español no tuvo problemas con el representante local, Alex De Miñaur (6°), y lo vapuleó por 7-5, 6-2 y 6-1. Antes, el alemán hizo lo propio ante el estadounidense Learner Tien (25°) por 6-3, 6-7 (5), 6-1 y 7-6 (3). Los tenistas europeos se cruzarán en la próxima etapa.

Los cuartos de final concluirán este miércoles con los dos juegos de la parte baja del cuadro. Primero, Lorenzo Musetti (5°) chocará con Novak Djokovic (4°) y a continuación Ben Shelton (8°) hará lo propio con Jannik Sinner (2°). Ambos encuentros serán en el Rod Laver Arena.

Cronograma y resultados de cuartos de final

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

  • Carlos Alcaraz (1°) a Alex De Miñaur (6°) por 7-5, 6-2 y 6-1.
  • Alexander Zverev (3°) a Learner Tien (25°) por 6-3, 6-7 (5), 6-1 y 7-6 (3).
  • Lorenzo Musetti (5°) vs. Novak Djokovic (4°) - Miércoles a las 0.30 en el Rod Laver Arena.
  • Ben Shelton (8°) vs. Jannik Sinner (2°) - Miércoles a las 5 en el Rod Laver Arena.

Cronograma de las semifinales

  • Carlos Alcaraz (1°) vs. Alexander Zverev (3°) - Día y hora a definir.
  • Lorenzo Musetti (5°) o Novak Djokovic (4°) vs. Ben Shelton (8°) o Jannik Sinner (2°) - Día y hora a definir.
El torneo de cuartos de final del torneo individual masculino del Australian Open
Por la diferencia horaria (+13), en la Argentina la actividad inicia por la noche y se extiende a la madrugada de día siguiente. Los encuentros se pueden ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en streaming a través de la plataforma Disney+ Premium.

Tabla de campeones del Australian Open

  • Novak Djokovic (Serbia) - 10 títulos.
  • Roger Federer (Suiza) / Roy Emerson (Australia) - 6.
  • Jack Crawford (Australia) / Ken Rosewall (Australia) / Andre Agassi (Estados Unidos) - 4
  • Adrian Quist (Australia) / Rod Laver (Australia) / Mats Wilander (Suecia) / James Anderson (Australia) - 3.
  • John Bromwich (Australia) / Rafael Nadal (España) / Stefan Edberg (Suecia) / Iván Lendl (Checoslovaquia) / Frank Sedgman (Australia) / John Newcombe (Australia) / Guillermo Vilas (Argentina) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Rodney Heath (Australia) / Anthony Wilding (Australia) / Pat O’Hara Wood (Australia) Ashley Cooper (Australia) / Johan Kriek (Sudáfrica) / Boris Becker (Alemania) / Jim Courier (Estados Unidos) / Jannik Sinner (Italia) - 2.
  • Horace Rice (Australia) / Gerald Patterson (Australia) / Arthur Ashe (Estados Unidos) / Marat Safin (Rusia) / Ernie Parker (Australia) Fred Perry (Gran Bretaña) / Dinny Pails (Australia) / Ken McGregor (Australia) / Mervyn Rose (Australia) / Lew Hoad (Australia) / Jimmy Connors (Estados Unidos) / Yevgeny Kafelnikov (Rusia) / Fred Alexander (Estados Unidos) / Norman Brookes (Australia) / James Parke (Gran Bretaña) / Arthur O’Hara Wood (Australia) / Gordon Lowe (Gran Bretaña) / Algernon Kingscote (Gran Bretaña) / Rhys Gemmell (Australia) / John Hawkes (Australia) / Jean Borotra (Francia) / Colin Gregory (Gran Bretaña) / Gar Moon (Australia) / Viv McGrath (Australia) / Don Budge (Estados Unidos) / Dick Savitt (Estados Unidos) / Alex Olmedo (Estados Unidos) / William Bowrey (Australia) / Mark Edmondson (Australia) / Roscoe Tanner (Estados Unidos) / Vitas Gerulaitis (Estados Unidos) / Brian Teacher (Estados Unidos) / Petr Korda (República Checa) / Thomas Johansson (Suecia) / Stanislas Wawrinka (Suiza) - 1
