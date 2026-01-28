Las bajas de soldados en la guerra de Ucrania se acercan a los dos millones entre ambos bandos

KIEV.– El número de bajas de soldados –que incluye muertos, heridos o desaparecidos– en ambos bandos de la guerra entre Rusia y Ucrania podría alcanzar los 2 millones para la primavera boreal, según un nuevo informe publicado un mes antes de que se cumplan cuatro años de la invasión.

El análisis del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés) también ubica a Rusia como la potencia con mayor cantidad de soldados muertos en un conflicto armado desde la Segunda Guerra Mundial.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky Markus Schreiber - AP

En el informe se indica que Rusia sufrió 1,2 millones de bajas, entre ellas, hasta 325.000 muertes de tropas, entre el inicio de la invasión a gran escala iniciada por Moscú en febrero de 2022 y diciembre de 2025.

“A pesar de las afirmaciones de que existe un impulso en el campo de batalla en Ucrania, los datos muestran que Rusia paga un precio extraordinario para obtener ganancias mínimas y está en declive como una potencia importante”, se indica en el informe.

Policías ucranianos trabajan en el lugar de un ataque con dron ruso a un parque infantil en Leópolis Mykola Tys - AP

“Ninguna potencia importante ha sufrido cifras de bajas o muertes cercanas a estas en ningún conflicto armado desde la Segunda Guerra Mundial”, se añade.

Se calcula que Ucrania, con un ejército y población más pequeños, habría sufrido entre 500.000 y 600.000 bajas, entre ellas, hasta 140.000 muertes.

Ni Moscú ni Kiev proporcionan datos oportunos sobre las pérdidas militares, y cada uno se esfuerza por amplificar las bajas del otro.

Tiendas de campaña de emergencia se instalan en un barrio residencial donde la gente puede protegerse del frío tras los frecuentes ataques aéreos rusos contra las centrales energéticas del país, que dejan a los residentes sin electricidad, agua ni calefacción en pleno invierno, en Kiev Vladyslav Musiienko - AP

Rusia reconoció públicamente la muerte de poco más de 6000 soldados. Activistas y periodistas independientes dicen que los informes sobre pérdidas militares se han suprimido en los medios rusos.

En el informe se estima que, a las tasas actuales, las bajas combinadas de Rusia y Ucrania podrían ser de hasta 1,8 millones y podrían alcanzar los 2 millones para la primavera boreal.

Las cifras del CSIS se compilaron utilizando el análisis propio del grupo de expertos con sede en Washington, así como datos publicados por el sitio de noticias ruso independiente Mediazona con la BBC, estimaciones del gobierno británico y entrevistas con funcionarios estatales.

Un soldado ruso dispara un D-30 howitzer hacia posiciones ucranianas en una ubicación no revelada en Ucrania Russian Defense Ministry Press Service

Una guerra de desgaste

Mediazona, junto con la BBC y un equipo de voluntarios, ha recopilado hasta ahora los nombres de más de 160.000 soldados muertos al examinar informes de noticias, redes sociales y sitios web gubernamentales.

En una entrevista con NBC en febrero de 2025, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky dijo que más de 46.000 soldados ucranianos habían muerto desde que comenzó la guerra.

Reclutas ucranianos participan en maniobras en un centro de entrenamiento en la región de Zaporiyia, Ucrania Andriy Andriyenko - Ukrainian 65 Mechanized brigade

En el informe también se indica que las fuerzas rusas avanzaban a un ritmo lento desde que tomaron la iniciativa en el campo de batalla en 2024, a pesar de su tamaño mucho mayor.

El avance de Rusia en Ucrania se ha convertido en gran medida en una guerra de desgaste, y los analistas afirman que el presidente ruso Vladimir Putin no tiene prisa por encontrar un acuerdo, a pesar de las dificultades de su ejército en la línea del frente, de aproximadamente 1000 kilómetros.

Reclutas ucranianos participan en ejercicios militares en un centro de entrenamiento en la región de Zaporiyia Andriy Andriyenko - Ukrainian 65 Mechanized brigade

En el informe se indica que las fuerzas rusas han avanzado a un ritmo promedio de entre 15 y 70 metros por día en sus ofensivas más destacadas.

Desde enero de 2024, Rusia se apoderó del 1,5% del territorio ucraniano, según el informe, y ocupa alrededor del 20% del país.

Eso es “más lento que casi cualquier campaña ofensiva importante en cualquier guerra en el último siglo”, señala el informe.

Putin dijo en su conferencia de prensa anual el mes pasado que hay 700.000 soldados rusos luchando en Ucrania. Dio la misma cifra en 2024, y una cifra ligeramente inferior (617.000) en diciembre de 2023. No fue posible verificar esas cifras.

Una casa se ve dañada tras un ataque ruso en la región de Zhytomyr, Ucrania Ukrainian Emergency Service - Ukrainian Emergency Service

El ataque en la región de Kiev

Las autoridades dijeron el miércoles que dos personas murieron en las afueras de Kiev después de que ataques rusos impactaran en un bloque de departamentos, y al menos nueve personas resultaron heridas en ataques separados en las ciudades ucranianas de Odesa y Kryvyi Rih y en la región de Zaporiyia, en la línea del frente.

Un soldado ucraniano en el frente Evgeniy Maloletka - AP

La Fuerza Aérea de Ucrania informó que Rusia atacó durante la noche con un misil balístico y 146 drones de ataque, de los cuales 103 fueron derribados o destruidos utilizando guerra electrónica.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que sus defensas aéreas destruyeron 75 drones ucranianos durante la noche. Veinticuatro fueron derribados sobre la región suroeste de Krasnodar en Rusia, y 23 más sobre la península ucraniana anexada de Crimea.

Operarios y soldados inspeccionan misiles Flamingo, de la empresa ucraniana Fire Point Efrem Lukatsky - AP

Se informó, también, que dos drones fueron derribados sobre la región de Voronezh en Rusia, donde el Estado Mayor General de Ucrania dijo el miércoles que había atacado el depósito de petróleo de Khokholskaya.

El gobernador regional Alexander Gusev escribió en Telegram que los escombros de los drones caídos provocaron un incendio de productos derivados del petróleo, sin dar más detalles.

Agencia AP y diario The New York Times