Invitaciones controvertidas, rechazos y hasta amenazas: dudas y recelos por el Consejo de Paz de Trump para Gaza

WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una ambiciosa y controvertida iniciativa diplomática global al invitar a decenas de líderes mundiales, incluidos aliados tradicionales y rivales estratégicos, a integrar un Consejo de la Paz destinado, según la Casa Blanca, a supervisar la siguiente fase del plan de paz para Gaza.

Sin embargo, el alcance real del organismo, su estructura de funcionamiento y su relación con el sistema multilateral de las Naciones Unidas despertaron fuertes dudas y recelos entre gobiernos y expertos, incluso antes de que se anunciara su composición definitiva.

Entre los países convocados figura Israel, uno de los protagonistas del conflicto en Gaza por su ofensiva contra Hamas que dejó más de 70.000 muertos, aunque no está claro si el primer ministro Benjamin Netanyahu aceptará la invitación. Un funcionario israelí confirmó el contacto bajo condición de anonimato, al tratarse de gestiones diplomáticas sensibles.

La posible participación israelí en un órgano encargado de implementar un acuerdo de alto el fuego que lo involucra directamente alimentó interrogantes sobre la imparcialidad del mecanismo. Más aún, la oficina de Netanyahu señaló que la creación de la junta no fue coordinada con Israel y “contradice su política”, en particular por la inclusión de diplomáticos de Turquía y Qatar. El primer ministro israelí convocó a una reunión de gabinete para analizar el tema, que abrió un inesperado frente con la Casa Blanca.

Las autoridades israelíes ya han expresado su oposición al plan de Trump JIM WATSON� - AFP�

La lista de invitados incluye además a Rusia, China, Ucrania, Francia, Canadá, Argentina, Hungría, Vietnam, Kazajistán, Bielorrusia, Eslovenia, Tailandia, Egipto, Turquía, India, Italia y Jordania, así como al brazo ejecutivo de la Unión Europea. La amplitud del abanico –que reúne países enfrentados entre sí y con intereses estratégicos contrapuestos– despertó dudas sobre los mecanismos de toma de decisiones, el peso real de cada miembro y la viabilidad operativa del organismo.

En las cartas de invitación, Trump sostiene que el Consejo de la Paz se embarcará en “un enfoque nuevo y audaz para resolver los conflictos globales”. Esa formulación, según diplomáticos occidentales, sugiere una ambición que excede el caso de Gaza.

El borrador de los estatutos, confirmado por funcionarios estadounidenses pero no publicado oficialmente por la Casa Blanca y filtrado por el diario The Times of Israel, no menciona explícitamente a Gaza, pese a que la iniciativa fue presentada públicamente como parte del plan para la reconstrucción del enclave palestino. Esto reforzó las especulaciones sobre el intento de Trump de crear una estructura alternativa a las Naciones Unidas, liderada por Washington.

Según ese borrador, la misión del organismo sería “promover la estabilidad, restablecer un gobierno confiable y legítimo y asegurar una paz duradera en las zonas afectadas o amenazadas por conflictos”, además de afirmar “la necesidad de un órgano internacional de consolidación de la paz más ágil y eficaz”. La redacción amplía de forma considerable el mandato originalmente descrito por Trump en octubre, cuando impulsó un acuerdo de alto el fuego en Gaza que luego fue respaldado por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Las reacciones de los aliados

Las reacciones iniciales de aliados clave fueron frías. Francia anunció que no se sumará “en esta etapa”. El canciller Jean-Noël Barrot afirmó ante el Parlamento que los estatutos de la junta van mucho más allá de la reconstrucción de Gaza y son incompatibles con los compromisos internacionales de Francia y su pertenencia a la ONU.

Trump respondió con dureza y amenazó con imponer aranceles del 200% al vino y al champagne franceses, una advertencia que el entorno del presidente Emmanuel Macron calificó de “ineficaz” e “inaceptable”.

Reporter: Have you invited Putin to be a member of the board of peace?



Trump: Yes



Reporter: Can you respond to Macron saying he will not join the board of peace?



Trump: Nobody wants him… I’ll put a 200% tariff on his wines and he’ll join pic.twitter.com/A3a1fXybks — Acyn (@Acyn) January 20, 2026

Canadá también tomó distancia. Una fuente del gobierno de Ottawa señaló que el país no pagará por un puesto en la junta y que aún no se le ha solicitado una contribución formal. El primer ministro, Mark Carney, dijo estar de acuerdo con la idea “en principio”, pero admitió que persisten dudas sobre su estructura, funcionamiento y destino de los fondos.

Es que, de acuerdo con el texto fundacional, los países miembros podrán integrar la junta por un período inicial de tres años sin obligación de aporte. Sin embargo, una contribución de 1000 millones de dólares en efectivo durante el primer año garantizaría una membresía permanente. Funcionarios estadounidenses afirmaron que los fondos se destinarán directamente a la reconstrucción de Gaza y evitarán la “sobrecarga administrativa” de otros organismos internacionales. Según el Banco Mundial, reconstruir Gaza y Cisjordania requerirá al menos 53.000 millones de dólares.

En contraste, el rey Mohammed VI de Marruecos aceptó el cargo, convirtiéndose en el primer líder árabe en sumarse. Luego, el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, aceptó la invitación de Trump.

UAE President accepts US invitation to the Board of Peacehttps://t.co/4Ch5Dz6LwX pic.twitter.com/dTkWAlIOFF — MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) January 20, 2026

Vietnam, Kazajistán, Hungría y la Argentina también habrían confirmado su participación, según fuentes diplomáticas.

De hecho, según supo LA NACION, el gobierno de Javier Milei confirmó su participación en la reunión convocada por Trump para formalizar el consejo este jueves en el Foro de Davos. Allí, Estados Unidos prevé anunciar la lista final de miembros de la junta.

El primer ministro británico, Keir Starmer, indicó que Gran Bretaña mantiene consultas con sus aliados antes de definir una postura oficial.

Controvertidas invitaciones

Trump confirmó además que invitó al presidente ruso, Vladimir Putin, y al ucraniano, Volodimir Zelensky, una combinación que expone las dudas sobre el proyecto.

Zelensky reconoció haber recibido la invitación, pero dijo que le resulta “muy difícil imaginar” compartir un mismo consejo con Putin mientras continúa la invasión rusa. Por su parte, el Kremlin afirmó que “estudia los detalles” y buscará aclaraciones en contactos con Washington.

China confirmó haber recibido la propuesta, aunque evitó precisar si la aceptará. En el Foro Económico Mundial de Davos, el viceprimer ministro He Lifeng criticó la “ley de la selva” en el escenario internacional y cuestionó los acuerdos comerciales “unilaterales”, en una alusión velada a la agenda de “Estados Unidos Primero”.

El funcionamiento interno del futuro consejo también generó críticas. Según los estatutos, Trump decidirá quiénes son invitados, fijará la agenda y podrá vetar cualquier decisión, aun cuando sea aprobada por mayoría, lo que concentra el poder final en la Casa Blanca. La junta celebraría al menos una reunión anual de votación.

Steve Witkoff, Marco Rubio, Jared Kushner y Tony Blair LUDOVIC MARIN� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/P�

Trump anunció además la creación de una Junta Ejecutiva de Gaza, integrada por su yerno Jared Kushner; el secretario de Estado, Marco Rubio; el enviado para Medio Oriente, Steve Witkoff; el exprimer ministro británico Tony Blair; el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga y el inversor Marc Rowan, además de representantes de Turquía y Qatar. Esta composición profundizó el malestar en Israel.

Expertos expresaron un fuerte escepticismo en diálogo con The Washington Post. Aaron David Miller, exdiplomático estadounidense, calificó la iniciativa como “en gran medida performativa” y advirtió que la paz requiere diplomacia sobre el terreno, no la creación de nuevos comités. Desde el lado palestino, el académico Khaled Elgindy criticó que el proyecto no mencione a los palestinos, sus derechos ni la perspectiva de un Estado propio.

