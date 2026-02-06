Irán anuncia que “continuará las negociaciones” con EE.UU., pero Washington insiste con las sanciones

MASCATE. – Las delegaciones de Irán y Estados Unidos cerraron este viernes una primera ronda de negociaciones en Omán para evitar una escalada militar, después de que Washington enviara buques de guerra a la zona.

Los negociadores iraníes aseguraron que las conversaciones “continuarán”, una conclusión estimulante que se vio matizada por el anuncio en paralelo de Estados Unidos de nuevas sanciones contra la República Islámica.

Los diálogos en la capital de Omán son el primer encuentro de este tipo entre estos dos enemigos acérrimos desde que Estados Unidos se unió a la guerra de Israel contra Irán en junio de 2025, atacando varias instalaciones atómicas.

La residencia del canciller de Omán, donde tuvieron lugar las negociaciones bilaterales AP�

Irán ha insistido en que las conversaciones se limiten a su programa nuclear, con el fin de obtener el levantamiento de las sanciones que tanto pesan desde hace años sobre su economía. Y asegura que quiere negociar “en pie de igualdad”. Estados Unidos quiere hablar también de su programa de misiles balísticos, y del apoyo de Teherán a milicias rivales de Israel en Medio Oriente.

Para mantener la presión, Estados Unidos tiene en el Golfo una decena de buques de guerra y un portaviones. Pese a la tensión, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, afirmó que las conversaciones se desarrollaron en un “ambiente muy positivo”.

“Intercambiamos nuestros puntos de vista”, dijo Araqchi a la televisión iraní al término de negociaciones con el enviado de Washington para Medio Oriente, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner. “Es un buen comienzo”, añadió. Y dijo que ambas partes “acordaron continuar las negociaciones, pero las modalidades y el calendario se decidirán posteriormente".

Araqchi declaró a la agencia Irna que las conversaciones se centraron “exclusivamente en el tema nuclear”. “No abordamos ningún otro asunto con los estadounidenses”, declaró, y dijo esperar que Washington se abstenga de “amenazas” para que las negociaciones puedan seguir.

La delegación iraní a su llegada a las conversaciones que sostuvieron con EE.UU. en Omán Iranian Foreign Ministry�

“Tenemos la intención de reunirnos nuevamente en su momento, Teherán y Washington deben examinar atentamente los resultados", declaró el canciller de Omán, Badr al Busaidi. Precisó que el diálogo ha permitido “identificar los ámbitos donde se puede avanzar”.

El almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos para Medio Oriente (Centcom), estuvo presente durante el diálogo que se llevó a cabo en la residencia de Al Busaidi.

Sangrienta represión

Trump había amenazado con el uso de la fuerza y aumentó la presencia militar estadounidense cerca de las costas iraníes, incluyendo un portaviones, tras la sangrienta represión de un movimiento de protesta en Irán a principios de enero, que dejó miles de muertos. Irán dijo días atrás que su Ejército estaba en “alerta máxima”.

La ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, dijo haber confirmado la muerte de 6941 personas en esas protestas, en su mayoría manifestantes. Otras organizaciones dan balances muchos más altos.

El negociador estadounidense Steve Witkoff Ludovic Marin - Pool AFP

Igualmente, unas 51.000 personas fueron detenidas como parte de la campaña de represión del régimen islámico, según esta organización.

Sin aludir al diálogo en Oman, Washington aumentó la presión con el anuncio del Departamento de Estado de nuevas sanciones para frenar las exportaciones petroleras de Irán.

Las medidas apuntan a 15 entidades, dos personas y 14 buques de la “flota fantasma” vinculados al comercio de petróleo y productos petrolíferos iraníes, incluidos barcos con bandera de Turquía, la India y los Emiratos Árabes Unidos, dijo la cartera diplomática en un comunicado.

El vocero del Departamento de Estado, Tommy Pigott, dijo que Irán utiliza los ingresos del petróleo para “financiar actividades desestabilizadoras en todo el mundo e intensificar su represión dentro de Irán".

Una gran bandera iraní sobre tres comercios en Teherán -� - AFP�

El presidente Trump está “comprometido a reducir las exportaciones ilícitas de petróleo y petroquímicos del régimen iraní bajo la campaña de máxima presión de la administración", agregó.

Washington también insistió a sus ciudadanos en Irán a abandonar el país de inmediato o a “mantener un perfil bajo” y a “estar siempre en contacto” con sus familiares y amigos, “a causa del aumento de las medidas de seguridad, los cierres de carreteras, las interrupciones del transporte público y los cortes de Internet”.

Desde el primer gobierno de Trump (2017-2021), Estados Unidos ha impuesto sanciones para obligar a otros países a dejar de comprar petróleo iraní.

El jueves la vocera de la Casa Blanca afirmó que Washington tiene la intención de explorar una “capacidad nuclear cero” para Irán y que Trump cuenta con “muchas opciones a su disposición además de la diplomacia”.

Agencias AFP y ANSA