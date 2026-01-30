Irán dice que está dispuesta a negociar su programa nuclear “en pie de igualdad”

ESTAMBUL.- Mientras crecen las especulaciones sobre una posible acción de Estados Unidos, el régimen de Irán dijo que está dispuesto a reanudar las negociaciones sobre su programa nuclear con Estados Unidos si estas se dan “en pie de igualdad”, según indicó su canciller, Abás Araqchi, este viernes en Turquía.

Araqchi se reunió con el canciller turco Hakan Fidan, que busca evitar un eventual ataque de Estados Unidos en el vecino Irán, susceptible de desestabilizar la región.

Es la primera visita al extranjero de Araqchi desde que estalló la oleada de protestas en Irán, ocurrida entre diciembre y enero y reprimida por el régimen.

Horas más tarde, el presidente norteamericano, Donald Trump, afirmó hoy que Teherán quiere “llegar a un acuerdo” para evitar una acción militar de Estados Unidos.

“Puedo decir esto: quieren llegar a un acuerdo”, dijo el presidente estadounidense a periodistas en la Casa Blanca. Cuando se le preguntó si le había dado a Irán un plazo para iniciar conversaciones sobre sus programas nuclear y de misiles, Trump respondió: “Sí, lo he hecho”, pero se negó a decir cuál era.

Personal del portaaviones USS Abraham Lincoln de clase Nimitz, en viaje hacia Medio Oriente Seaman Daniel Kimmelman� - US Navy�

“Tenemos una gran armada, flotilla, llámalo como quieras, dirigiéndose ahora mismo hacia Irán”, dijo Trump, refiriéndose a un grupo de portaaviones de la Marina estadounidense en aguas frente a Irán.

“Esperemos que lleguemos a un acuerdo. Si conseguimos un acuerdo, bien. Si no, ya veremos qué pasa”, afirmó.

Como prueba de que Teherán está dispuesto a negociar, Trump citó lo que definió como la decisión de Irán de detener las ejecuciones de manifestantes.

En tanto, aliados y socios de Estados Unidos en Medio Oriente instaron nuevamente a Washington y a Teherán a actuar con moderación.

ARCHIVO - En esta imagen, obtenida por The Associated Press, iraníes participan en una protesta antigubernamental en Teherán, Irán, el 9 de enero de 2026. (UGC vía AP, archivo) UGC

La represión de las protestas, según grupos de derechos humanos, dejó más de 6000 muertos y desencadenó la última ronda de amenazas entre los viejos adversarios.

Trump bajó la tensión el jueves diciendo que esperaba evitar una acción militar en Irán y que había negociaciones sobre la mesa.

Arabia Saudita, Turquía, Omán y Qatar han estado en contacto con líderes de Washington y Teherán para argumentar que una escalada por parte de uno o ambos bandos causaría una enorme desestabilización en toda la región y afectaría los mercados energéticos, según un diplomático árabe familiarizado con el tema, que habló bajo condición de anonimato.

El canciller turco, Hakan Fidan (derecha) con su par iraní, Abbas Araqchi, junto al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan HANDOUT� - TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVI�

El viaje de Araqchi se produce en un contexto de máxima tensión para el gobierno iraní, dado el despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en Medio Oriente, y la decisión de la Unión Europea de incluir a los Guardianes de la Revolución, su ejército de élite, en la lista de organizaciones terroristas.

El canciller insistió en que Teherán “nunca ha buscado obtener armas nucleares”, pero recalcó que las capacidades de defensa y los misiles iraníes “nunca serán objeto de negociación”.

“La seguridad del pueblo iraní no incumbe a nadie más”, señaló, y precisó que, de momento, “no se ha programado ningún encuentro” con los estadounidenses.

Turquía trata de mediar

Turquía, un miembro de la OTAN que mantiene sólidas relaciones con Irán, desea evitar una escalada militar a las puertas de su territorio, que podría desencadenar además un nuevo flujo de migrantes a través de los 550 km de frontera que comparte con la República Islámica.

El canciller turco, Hakan Fidan (derecha), y su par iraní, Abbas Araqchi (izquierda), hablan con la prensa en Estambul FULYA OZERKAN� - AFP�

En este sentido, el ministro turco de Exteriores sostuvo que Estados Unidos debe resistir a la presión de Israel, aliado suyo, para atacar Irán.

“Constatamos que Israel intenta convencer a Estados Unidos de lanzar un ataque militar contra Irán (...) Esperamos que la administración estadounidense muestre sentido común”, declaró Fidan.

Agencias AFP y AP