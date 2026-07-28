Irán difunde un inquietante video en el que insta a asesinar a la esposa de Donald Trump y a su hijo Barron

WASHINGTON.– La tensión entre Estados Unidos e Irán sumó un nuevo y perturbador capítulo el lunes, cuando un medio iraní vinculado a la Guardia Revolucionaria de Irán difundió un video en el que llama a asesinar a la esposa del presidente norteamericano, Donald Trump, Melania, y amenaza de manera explícita a su hijo Barron, de 20 años.

El video, titulado “Dónde matar a Melania”, fue publicado por la agencia de noticias Tasnim, considerada ampliamente como un órgano cercano a la Guardia Revolucionaria. El material, en persa y elaborado a partir de información disponible públicamente, recrea la caravana de vehículos de la primera dama mientras circula por Nueva York y señala lugares que suele frecuentar.

El contenido también hace referencia a los operativos de seguridad que preceden las visitas de Melania. Entre otros elementos, menciona el retiro de tachos de basura de las calles antes de su llegada, una de las medidas que permitirían anticipar la próxima presencia de la primera dama.

El video insta a los denominados “luchadores por la libertad” a envenenar a Melania con un agente nervioso e identifica a integrantes de su equipo personal, a quienes sugiere sobornar para que colaboren en el asesinato.

El video concluye con una amenaza dirigida a uno de los hijos de la pareja presidencial, Barron Trump: “Esto es solo el comienzo; Barron Trump, esperanos”.

Varias personas sostienen una pancarta con un llamado a asesinar a Trump, antes del cortejo fúnebre del asesinado líder supremo de Irán, Ali Khamenei, en Mashhad - - AFP

Tras la divulgación del video, el Servicio Secreto norteamericano confirmó estar al tanto del mismo.

Nate Herring, portavoz de la agencia, dijo a Newsweek que el organismo investiga “todo aquello que pueda ser percibido como una amenaza contra las personas bajo nuestra protección”. Por razones de seguridad operativa, agregó el vocero, el Servicio Secreto no comenta cuestiones vinculadas con sus tareas de inteligencia y protección.

Fuertes amenazas en medio de las negociaciones

El video se suma a una larga lista de amenazas contra el presidente norteamericano y su circulo íntimo por parte del régimen islámico, que lleva años prometiendo venganza contra el magnate por ordenar el asesinato del general iraní Qasem Soleimani en enero de 2020, durante su primer mandato.

A principios de este mes, trascendió que Israel había compartido con Washington información de inteligencia respecto a un plan nuevo y “específico” de Teherán para atentar contra Trump.

Según informó la CNN, citando fuentes anónimas, Washington ya monitoreaba “un flujo constante” de información de inteligencia sobre posibles planes para asesinar al presidente, “pero la advertencia de Israel era nueva y se refería a un complot específico”.

Automovilistas pasan junto a un gran cartel que promete venganza contra Trump, en la calle Jomhouri, en el centro de Teherán - - AFP

"Quieren acabar con el líder de Estados Unidos, yo. Esta mañana vi que estoy en cada una de sus listas", reaccionó Trump en conversación con periodistas a bordo del Air Force One al regreso de una cumbre de la OTAN en Turquía.

“Hasta ahora, supongo que he tenido un poco de suerte, pero quizá eso no dure mucho tiempo”, agregó el magnate.

También en julio, en la Plaza Palestina de Teherán, apareció un enorme cartel con imágenes de Trump, Melania y varios de sus hijos sobre ataúdes cubiertos con banderas estadounidenses. Otra imagen, exhibida a principios de mes en el centro de la capital iraní, mostraba al presidente estadounidense dentro de un ataúd abierto.

Una pancarta con la imagen de Trump es levantada por asistentes de las oraciones fúnebres por el asesinado líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei, en Teherán Altaf Qadri - AP

En Mashhad, durante el reciente funeral del asesinado líder supremo iraní, Ali Khamenei, muchos de los asistentes corearon consignas pidiendo la muerte del mandatario norteamericano y desplegaron pancartas con la leyenda: “Vamos a matar a Trump”.

Ya en 2024, la Justicia norteamericana había revelado un presunto plan de la Guardia Revolucionaria para asesinar a Trump antes de las elecciones presidenciales de ese año.

Trump ha respondido a las amenazas con advertencias de una escalada todavía mayor. A principios de julio afirmó en Truth Social que había ordenado a las Fuerzas Armadas estadounidenses “aniquilar y destruir por completo todas las zonas de Irán” si el régimen intentaba asesinarlo.

Un chico posa con un cartel con la promesa de matar a Trump antes del cortejo fúnebre del asesinado líder supremo de Irán, Ali Khamenei, en Mashhad - - AFP

“Mil misiles están listos, cargados y apuntando hacia la república islámica de Irán, y miles más los seguirán inmediatamente si el gobierno iraní cumple su amenaza [...] de asesinar o intentar asesinar al presidente en ejercicio de Estados Unidos”, escribió Trump.

El nuevo video de Tasnim aparece además en un momento particularmente delicado del conflicto en Medio Oriente, mientras los negociadores trabajan a contrarreloj para intentar reactivar un frágil proceso diplomático.

Trump afirmó el martes ‌que se han ‌mantenido conversaciones ⁠positivas con Irán, aunque reiteró sus amenazas de atacar la montaña Pickaxe, así como puentes y ​centrales eléctricas, si ⁠no ⁠logran pactar con el régimen islámico.

“Es un ​equilibrio muy, muy delicado. Así que creo que ahora mismo tenemos una posición muy sólida. Saben que voy a hacerlo si no llegan a un acuerdo”, aseguró el mandatario.

Agencia Reuters