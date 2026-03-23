Irán pegó stickers con la cara de Pedro Sánchez en misiles en “agradecimiento” e Israel lanzó una fuerte crítica

MADRID.– El gobierno de Irán incorporó la figura del presidente español Pedro Sánchez a su maquinaria propagandística en medio de la creciente escalada bélica en Medio Oriente. Imágenes difundidas por medios cercanos al régimen muestran misiles con stickers que incluyen el rostro del mandatario y una frase de su autoría en la que califica de “ilegal” e “inhumana” la guerra impulsada por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

El material fue publicado por la agencia semiestatal Tasnim News Agency, que mantiene estrechos lazos con la Guardia Revolucionaria Islámica. En una de las imágenes, compartidas en su canal de Telegram, se observa un misil con una calcomanía que reproduce en inglés y farsi una declaración de Sánchez durante una cumbre de la Unión Europea en Bruselas: “Por supuesto, esta guerra no solo es ilegal, sino también inhumana”. El mensaje se completa con un “gracias, señor presidente”.

Otro medio afín al gobierno iraní, Press TV, difundió un video en el que un supuesto soldado coloca la pegatina sobre el proyectil, reforzando el carácter simbólico y propagandístico del gesto. Según Tasnim, estos misiles “pronto serán disparados hacia territorios ocupados”, en referencia a Israel.

🇮🇷🇪🇸 | Miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán colocan pegatinas con la imagen de Pedro Sánchez en misiles balísticos antes de su lanzamiento.



Las imágenes muestran el rostro del presidente del Gobierno de España junto a una cita atribuida a él: «No solo es una guerra… pic.twitter.com/tjGsCSK1tZ — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 22, 2026

El respaldo político desde Teherán no se limitó a la propaganda visual. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, elogió públicamente la postura del jefe del Ejecutivo español, al que agradeció por su “conducta responsable” frente a lo que calificó como “flagrantes violaciones de derechos humanos” por parte de Washington y Tel Aviv. “La conducta responsable de España demuestra que todavía existen ética y conciencias despiertas en Occidente”, afirmó.

Las autoridades iraníes también aprovecharon la coyuntura para amplificar otras expresiones de apoyo internacional. Tasnim difundió imágenes de otra calcomanía dedicada a manifestantes en Londres que protestaron contra un ataque estadounidense en el sur de Irán, que habría dejado 165 muertos, en su mayoría niños. El mensaje destacaba la solidaridad internacional frente a lo que Irán denuncia como “crímenes de guerra”.

🇪🇸 Pedro Sánchez - Iran’s mullah regime is thanking you by putting your words on the missiles it fires at civilians in Israel and the Arab world.



How does it feel knowing your face & words are on these missiles?



Keep in mind that Europe - including Spain - is within range of… pic.twitter.com/emDyJPokkh — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) March 23, 2026

La difusión de estas imágenes generó una rápida reacción de Israel. A través de su Ministerio de Exteriores, el gobierno israelí cuestionó directamente a Sánchez en redes sociales, reprochándole que sus declaraciones estén siendo utilizadas por Irán en el contexto del conflicto. “¿Qué se siente al saber que tu rostro y tus palabras aparecen en esos misiles?”, señaló el mensaje oficial. Además, la publicación advierte: “Tenga en cuenta que Europa, incluida España, está al alcance de estos misiles”.

Esta observación toma relevancia después de que el régimen iraní haya lanzado dos misiles balísticos de alcance intermedio contra la base militar de Diego García, operada por Estados Unidos y el Reino Unido en el océano Índico y cuya distancia alcanza los 4000 kilómetros. Este episodio marcó el primer uso operativo conocido de este tipo de armamento, en un intento de proyectar su capacidad militar fuera de Medio Oriente.

La Guardia Revolucionaria pegó stickers agradeciéndole a Pedro Sánchez en sus misiles

La figura de Sánchez ha ganado visibilidad en el discurso oficial iraní y en redes sociales de la región, especialmente después de que España negara a Estados Unidos el uso de las bases militares de Rota y Morón para operaciones contra Irán. Desde entonces, se multiplicaron contenidos –videos, canciones y memes– que lo presentan como un líder occidental crítico de la ofensiva militar liderada por Donald Trump.

Sin embargo, el uso de mensajes en municiones no es una práctica nueva en conflictos armados. En las últimas semanas, medios iraníes ya habían mostrado imágenes de misiles con inscripciones contra la presencia militar estadounidense en la región.

Del lado israelí, durante la ofensiva en la Franja de Gaza, también circularon videos de proyectiles con mensajes escritos por soldados, evidenciando una dimensión simbólica en la comunicación de guerra.

El episodio se inscribe en un contexto de creciente tensión diplomática entre Israel y la Unión Europea, a la que el gobierno israelí acusa de no alinearse plenamente con su estrategia.

Agencia AFP y diario El País