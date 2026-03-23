Día 24 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entra este lunes 23 de marzo en su 24º día de guerra, tras una semana con fuertes tensiones y el temor a una escalada mayor. Israel lanzó una nueva oleada de ataques con misiles sobre Teherán en medio de las advertencias cruzadas sobre la posible destrucción de las centrales eléctricas en la región. Este lunes se vencen las 48 horas que Donald Trump le dio al régimen para reabrir el estrecho de Ormuz.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

El ejército de Israel lanzó una nueva ola de ataques “a gran escala” contra objetivos de la infraestructura de Teherán. Irán renovó los ataques contra sus vecinos del Golfo y amenazó nuevamente con comenzar un embate contras las plantas eléctricas.

renovó los ataques contra sus vecinos del Golfo y amenazó nuevamente con comenzar un embate contras las plantas eléctricas. Se vence el plazo de las 48 horas que Trump le dio a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz. De lo contrario dijo que atacará “todas sus centrales eléctricas”. Teherán respondió en un tono similar advirtiendo represalias sobre la infraestructura energética estadounidense e israelí en la región.

El presidente del Líbano, Joseph Aoun , condenó el bombardeo israelí de un puente estratégico en el sur del país y afirmó que los ataques contra la infraestructura constituyen “el preludio de una invasión terrestre”.

, condenó el bombardeo israelí de un puente estratégico en el sur del país y afirmó que los ataques contra la infraestructura constituyen “el preludio de una invasión terrestre”. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que Irán “tiene capacidad de llegar hasta lo más profundo de Europa”.

Se observan estelas de cohetes en el cielo en medio de una nueva andanada de ataques con misiles iraníes sobre la ciudad costera israelí de Netanya el 23 de marzo de 2026 JACK GUEZ - AFP

Los países del G7 hicieron un llamamiento a Irán para que cese los ataques a los países de Medio Oriente.

La Guardia Revolucionaria afirmó que cerrará por completo el estratégico estrecho de Ormuz si Trump lleva a cabo sus amenazas de atacar las instalaciones energéticas iraníes.

Los precios del petróleo volvieron a subir en los primeros movimientos del mercado del lunes. Aumentó el barril de petróleo Brent y el West Texas Intermediate .

y el . Israel prevé “varias semanas de combates” contra Irán y Hezbollah.

Otros hechos de importancia

La guerra en Medio Oriente podría llevar al mundo a su peor crisis energética en décadas, advirtió el lunes el director de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol, quien calificó la situación como “muy severa”.

La policía británica investigaba un aparente ataque incendiario antisemita contra cuatro vehículos pertenecientes a un servicio de ambulancias judío en Londres la madrugada del lunes.

El humo y las llamas se elevan tras un ataque aéreo israelí que impactó el puente Qasmiyeh, cerca de la ciudad costera de Tiro, Líbano, el domingo 22 de marzo de 2026 Mohammad Zaatari - AP

La cifra de muertos en el Líbano sube a 1029 desde el inicio de la guerra.

Colonos israelíes arrasaron distintas aldeas palestinas, donde destrozaron autos, provocaron incendios e hirieron a varios hombres en un nuevo brote de violencia en la ocupada Cisjordania.

El papa León XIV declaró que la muerte y el sufrimiento causados por la guerra en Medio Oriente constituyen un “escándalo para toda la familia humana” y renovó su llamado a un alto el fuego inmediato.

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

Estados Unidos dijo que su objetivo está cerca de cumplirse Fatemeh Bahrami - Getty Images

Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.

Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales. Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.

en 2003 para cercar a Irán. Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte .

en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, . En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes.

El líder supremo Mojtaba Khamenei HAMED JAFARNEJAD - ISNA