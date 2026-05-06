Israel ataca Beirut por primera vez desde el comienzo de la tregua y mata a un comandante de Hezbollah

BEIRUT.– Israel anunció este miércoles que sus fuerzas atacaron numerosos objetivos de infraestructura de Hezbollah en varias zonas del Líbano, incluyendo bombardeos a los suburbios de Beirut por primera vez desde el comienzo de la tregua el 17 de abril, donde mató a un alto comandante de esa agrupación islamista aliada de Irán.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, anunciaron que “las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron al comandante de la Fuerza Radwan de la organización terrorista Hezbollah en Beirut, con el objetivo de eliminarlo”. Una fuente de Hezbollah confirmó que se trataba del comandante de operaciones Malek Ballout.

הנחיתי יחד עם שר הביטחון ישראל כ"ץ לתקוף כעת בביירות את מפקד כוח רדואן בארגון הטרור חיזבאללה כדי להביא לסיכולו.



מחבלי רדואן אחראים לירי לעבר יישובים ישראלים ופגיעה בחיילי צה"ל.



לאף מחבל אין חסינות - ידה הארוכה של ישראל תשיג כל אויב ומרצח.



הבטחנו להביא ביטחון לתושבי הצפון - כך… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) May 6, 2026

El Ejército había señalado en un comunicado que había comenzado a atacar “sitios de infraestructura terrorista de Hezbollah en varias zonas del Líbano”. Esto se produjo poco después de que el Ejército informara de “varios incidentes” en los que drones explotaron cerca de soldados israelíes que operaban en el sur del Líbano.

Los ataques también se produjeron tras una nueva advertencia de evacuación israelí para una docena de pueblos en el sur del Líbano, emitida también este miércoles.

El sitio de un ataque israelí en la zona de Tiro, en el Líbano KAWNAT HAJU - AFP

Según la cadena Al Jazeera, el Ejército ordenó la evacuación de los residentes de 12 pueblos y ciudades del sur del Líbano, a quienes se les ordenó alejarse al menos un kilómetro de sus hogares.

El Ejército también afirmó haber atacado objetivos vinculados a Hezbollah en el sur del Líbano, causando la muerte de varios combatientes y atacando lo que describieron como infraestructura militar. Y añadió que aviones israelíes atacaron “varios edificios” mientras combatientes de Hezbollah “operaban en su interior”.

Aproximadamente “25 objetivos de la organización terrorista Hezbollah” fueron atacados en un periodo de 24 horas, señaló el Ejército, incluyendo un depósito de armas e “infraestructura terrorista adicional”.

El Ejército también informó haber interceptado un “objetivo aéreo sospechoso” y afirmó que Hezbollah disparó cohetes, drones explosivos y morteros, sin que se registraran bajas entre las fuerzas israelíes.

La gente se arremolina entre los escombros tras un ataque israelí en Haret Hreik, un suburbio del sur del Líbano FADEL ITANI - AFP

El jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir, visitó a las tropas en el sur de Líbano y prometió “aprovechar cada oportunidad para seguir desmantelando a Hezbollah y continuar debilitándolo”.

La ofensiva israelí contra Hezbollah, aliado de Irán, en el Líbano causó la muerte de miles de civiles y cerca de un millón de desplazados desde marzo, cuando se abrió este nuevo frente de guerra como subsidiario del enfrentamiento que involucra a Israel, Estados Unidos e Irán.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, había afirmado el martes que la paz entre Israel y el Líbano era posible, pero que Hezbollah supone un problema.

Los escombros dominan la escena tras un bombardeo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut Hassan Ammar - AP

“En general, creo que un acuerdo de paz entre el Líbano e Israel es inminentemente posible, y debería serlo", declaró Rubio en una rueda de prensa en la Casa Blanca. “El problema entre Israel y el Líbano no es Israel ni el Líbano, es Hezbollah”, agregó.

Llamado de León XIV

Por otra parte, el papa León XIV sorprendió también este miércoles a 13 sacerdotes del sur del Líbano al sumarse a una videollamada desde Roma, y les expresó que estaban en sus oraciones y que esperaba que pronto prevaleciera la paz a lo largo de la tensa frontera con Israel.

Los sacerdotes católicos libaneses y maronitas recibieron la invitación a una reunión matutina en línea con el embajador del Vaticano en el Líbano, el arzobispo Paolo Borgia. Una vez conectados, Borgia les indicó que León también estaba presente y que quería hablar con ellos.

Los 13 religiosos de localidades como Rmeich, Ain Ebel, Debel y Marjayoun, se llevaron una grata sorpresa.

“(El papa) nos dio paz y sus bendiciones”, declaró el padre Najib al-Amil, párroco de Rmeich, quien asistió a la reunión en línea. Añadió a The Associated Press: “Sus palabras fueron tranquilizadoras, sobre todo porque aquí vivimos con una preocupación constante”.

Carteles con la imagen del papa León XIV en el Líbano, que el Pontífice visitó en 2025 (Archivo) Hassan Ammar - AP

Al-Amil contó que el Papa habló en francés con los sacerdotes durante la videollamada, que duró alrededor de un minuto, y los instó a permanecer en sus localidades de origen. Y citó al Papa diciendo: "Recen conmigo para que prevalezca la paz. Que Dios quiera que la paz esté cerca".

El Vaticano indicó que León tenía programada una reunión con el embajador de la Santa Sede en Líbano, aunque no reveló más detalles. Cuando el papa Francisco llamaba al párroco en Gaza, en medio de la ofensiva israelí, el Vaticano siempre se negó a ofrecer detalles, y describía la iniciativa como un acto pastoral personal del papa.

Unos días antes de la llamada de este miércoles, el Ejército israelí demolió un convento católico en el pueblo fronterizo de Yaroun, según funcionarios.

El Ejército sostiene que no ataca intencionalmente instituciones religiosas. Sin embargo, el sábado afirmó que dañó una casa sin señales religiosas mientras destruía infraestructura de Hezbollah en Yaroun, sin darse cuenta de que se trataba de un edificio eclesiástico.

Agencias ANSA y AP