Israel atacó un complejo de desarrollo de armas nucleares de Irán y amenazó con “tomar territorio” en el Líbano

JERUSALÉN.– El Ejército de Israel anunció este jueves que atacó una instalación en Irán vinculada al desarrollo de armas nucleares, mientras las autoridades israelíes advirtieron que podrían ampliar las operaciones militares en el Líbano en medio de la escalada regional que involucra también al grupo terrorista Hezbollah.

Según informó el Ejército israelí, la fuerza aérea bombardeó un sitio identificado como “complejo Taleghan”, que –de acuerdo con su versión– forma parte del programa nuclear iraní y se utilizaba para desarrollar capacidades clave para fabricar armas nucleares.

“La Fuerza Aérea israelí, basándose en información precisa de inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel, atacó otro sitio del programa nuclear iraní”, señaló el Ejército israelí en un comunicado, en el que agregó que el complejo “estaba siendo utilizado por el régimen para avanzar en capacidades críticas para el desarrollo de armas nucleares”.

El complejo mencionado aparentemente se encuentra dentro de la instalación militar de Parchin, ubicada al sudeste de Teherán. Funcionarios occidentales sospechan hace años que ese lugar podría estar relacionado con actividades sensibles del programa nuclear iraní.

El centro de estudios estadounidense Institute for Science and International Security, que sigue de cerca las actividades nucleares de Irán, confirmó recientemente que en ese sitio la república islámica habría realizado actividades militares encubiertas vinculadas al desarrollo tecnológico necesario para armas nucleares.

El ataque se produce en medio de una guerra regional que enfrenta a Israel con Irán y con organizaciones aliadas de Teherán en Medio Oriente, entre ellas Hezbollah en el Líbano.

En tanto, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió que ordenó al ejército prepararse para ampliar las operaciones en territorio libanés tras los recientes ataques del grupo armado.

“El primer ministro Benjamin Netanyahu y yo dimos instrucciones al ejército israelí para que se prepare para expandir las operaciones en el Líbano y restablecer la tranquilidad y la seguridad en las comunidades del norte”, afirmó Katz en un comunicado difundido por su ministerio.

El funcionario también lanzó una advertencia directa al presidente libanés, Joseph Aoun, al señalar que si el gobierno de ese país no logra impedir que Hezbollah ataque a Israel desde su territorio, las fuerzas israelíes podrían actuar por su cuenta.

“Si el gobierno libanés no sabe cómo controlar el territorio e impedir que Hezbollah dispare contra Israel, tomaremos el territorio y lo haremos nosotros mismos”, afirmó Katz durante una reunión con generales de las Fuerzas de Defensa de Israel.

Un hombre camina por una carretera llena de escombros cerca de un edificio destruido en un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, suburbio del sur de Beirut, el Líbano Bilal Hussein� - AP�

Las tensiones aumentaron después de que el ejército israelí asegurara que Hezbollah lanzó la noche anterior el mayor ataque contra Israel desde el inicio de la actual guerra, el 28 de febrero.

Según el vocero militar israelí, el teniente coronel Nadav Shoshani, el grupo libanés disparó aproximadamente 200 cohetes y unos 20 drones contra ciudades y localidades israelíes.

El oficial sostuvo que la ofensiva se realizó de manera coordinada con un ataque iraní que incluyó el lanzamiento de misiles balísticos. “Anoche Hezbollah coordinó un ataque simultáneo con Irán, lanzando cohetes y drones contra ciudades y localidades de todo Israel”, afirmó Shoshani en declaraciones a la prensa.

El vocero indicó que, pese a la magnitud del bombardeo, solo “dos o tres proyectiles” impactaron directamente en territorio israelí.

Let’s be clear: Hezbollah is an Iranian proxy that chose to escalate this war.



The IDF is defending its civilians from a terror organization embedded along our northern border, not fighting the people of Lebanon. https://t.co/JbhJWosGrv — LTC Nadav Shoshani (@LTC_Shoshani) March 11, 2026

Hezbollah se incorporó al conflicto el 2 de marzo, cuando comenzó a lanzar proyectiles contra Israel. El grupo afirmó que actuó en represalia por el asesinato del líder supremo iraní, Ali Khamenei, ocurrido dos días antes, una figura clave en el respaldo político y militar de Irán al movimiento libanés.

En el Líbano, los enfrentamientos también dejaron víctimas civiles. Las autoridades libanesas informaron que un ataque israelí contra un automóvil en la zona costera de Ramlet al-Bayda, en Beirut, causó al menos ocho muertos y 31 heridos.

La zona, uno de los principales sectores turísticos de la capital libanesa, también hospeda a numerosas personas desplazadas por los combates.

El Ministerio de Salud libanés indicó además que otras tres personas murieron en un ataque ocurrido en la localidad de Aramoun, situada a unos 10 kilómetros al sur de Beirut, donde también resultó herido un niño.

Por su parte, la oficina de prensa del ejército israelí dijo que no tenía conocimiento de un ataque en Ramlet al-Bayda.

El Líbano dijo que un ataque israelí en el paseo marítimo del centro de Beirut mató al menos a siete personas la madrugada del 12 de marzo, otro ataque en el corazón de la capital mientras Hezbollah, respaldado por Irán, lanzaba más misiles contra Israel KAWNAT HAJU� - AFP�

Desde el inicio de esta nueva fase del conflicto, los ataques israelíes en el sur y el este del Líbano, así como en Beirut, han causado más de 680 muertos y han obligado a unas 800.000 personas a abandonar sus hogares, según cifras oficiales.

A su vez, Israel concentró tropas en su frontera norte y avanzó en varias localidades del sur libanés, en una campaña que, según el gobierno israelí, busca neutralizar las capacidades militares de Hezbollah y frenar los ataques contra sus comunidades fronterizas.

