Sube el precio del petróleo tras ataques de Irán a buques extranjeros y se agrava la crisis de suministro

DUBAI (AP).- Los incesantes ataques iraníes contra el tráfico marítimo y la infraestructura energética llevaron al petróleo por encima de los 100 dólares por barril este jueves. Mientras tanto, continúan los ataques de Estados Unidos e Israel sobre la República Islámica y la guerra está provocando la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia, según dijo el jueves la Agencia Internacional de la Energía.

Entre las embestidas, Irán dio contra un buque portacontenedores frente a la costa de Dubai; provocó un incendio cerca del aeropuerto internacional de Bahréin; apuntó a un importante yacimiento petrolero saudí con un dron y obligó a Irak a detener las operaciones en todas las terminales petroleras del país tras una ofensiva contra su puerto de Basora, en el golfo Pérsico.

Irán desafió una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del día anterior que exigía que detuviera los ataques contra sus vecinos del Golfo, y también se reportaron nuevos ataques en Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.

Las sirenas sonaron antes del amanecer en Jerusalén mientras Israel interceptaba misiles iraníes entrantes, y se oyeron fuertes explosiones más tarde en el día en otro ataque contra la ciudad.

Otro de los buques atacados. HANDOUT� - ROYAL THAI NAVY�

En tanto, Israel lanzó una “ola de ataques a gran escala” sobre Teherán y en el Líbano, en donde afirman que está atacando a milicianos de Hezbollah vinculados a Irán. Desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra con un ataque contra Irán el 28 de febrero, Teherán se centró en infligir suficiente dolor económico global como para que la presión los lleve a detener sus ataques.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que eso no era inminente y prometió “terminar el trabajo”, aunque afirmó que Irán está “prácticamente destruido”. “No queremos irnos temprano, ¿verdad? Tenemos que terminar el trabajo”, dijo en un evento el miércoles en Kentucky.

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei ATTA KENARE� - AFP�

El líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, aún no hizo una declaración ni se lo vio desde que fue elegido para suceder a su padre, Ali Khamenei, quien murió el primer día del conflicto. Pero el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, sugirió el jueves que para que la guerra termine, el mundo tendría que reconocer los “derechos legítimos” de Irán, pagar reparaciones y ofrecer garantías contra futuros ataques.

El presidente del Parlamento de Irán, por su parte, dijo que cualquier invasión de las islas de Irán “hará que la sangre de los invasores corra por el golfo Pérsico”. No estaba claro de inmediato qué motivó los comentarios de Mohammad Bagher Qalibaf, que volvieron a escalar la retórica en torno a la guerra. Irán posee tres islas que tomó de Emiratos Árabes Unidos antes de su formación en 1971.

También hubo especulaciones de que Estados Unidos podría apuntar a la isla de Kharg en el golfo Pérsico, la principal terminal petrolera de Irán. Además de atacar infraestructura energética en toda la región, Irán mantiene un férreo control sobre el estrecho de Ormuz, la vía marítima estratégica que conduce del golfo Pérsico hacia el océano Índico y por la que se transporta una quinta parte del petróleo mundial.

Pescadores trabajan frente a buques tanque al sur del estrecho de Ormuz. Kamran Jebreili - AP

Con el tráfico en el estrecho prácticamente detenido, el precio del crudo Brent, el referente internacional, subió otro 9% el jueves hasta superar los 100 dólares por barril, un alza de alrededor del 38% respecto de lo que costaba cuando comenzó la guerra.

Ataques a buques

El Consejo de Seguridad de la ONU votó este miércoles para aprobar una resolución que exige el cese de los “atroces ataques” de Irán contra sus vecinos del Golfo, pero no había indicios de que Teherán hubiera cambiado de estrategia.

En la madrugada de este jueves (hora local), un buque portacontenedores en el golfo Pérsico fue alcanzado por un proyectil frente a la costa de Dubai, lo que provocó un pequeño incendio, según el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido de las fuerzas armadas británicas. Indicó que la tripulación de la embarcación estaba a salvo.

En Bahréin, un ataque iraní provocó un gran incendio en la isla de Muharraq, donde se encuentra el aeropuerto internacional del país. Las sirenas volvieron a sonar a media mañana ante más fuego iraní entrante.

El Ministerio de Defensa de Kuwait informó que un dron iraní se estrelló contra un edificio residencial e hirió a dos personas; Emiratos Árabes Unidos señaló que había activado las defensas antiaéreas en dos ocasiones para proteger Dubái de ataques, y los bomberos extinguieron un incendio en una torre de Dubai Creek Harbor después de que impactara un dron.

El portacontenedores Mayuree Naree que fue atacado.

Arabia Saudita indicó que había derribado un dron que apuntaba al barrio diplomático de la capital, Riad, y también reportó haber abatido drones en el este del reino, incluido al menos uno que intentaba atacar su yacimiento petrolero de Shaybah.

Tras un ataque contra el puerto iraquí de Basora que mató al menos a una persona, funcionarios informaron que se detuvieron las operaciones en todas las terminales petroleras del país. Farhan al-Fartousi, director general de la Compañía General de Puertos de Irak, explicó que el ataque tuvo como objetivo una embarcación en un área de transferencia de barco a barco del puerto del golfo Pérsico.

En Emiratos Árabes Unidos, CitiBank dijo que cerraría todas sus sucursales excepto una debido a una amenaza de Irán, aún no materializada, de atacar instituciones financieras en la región. Según reportes, otras instituciones financieras instaron a su personal a trabajar desde casa por el momento.

Víctimas

En tanto, las víctimas siguen en aumento mientras continúa el conflicto. Al menos 634 personas murieron en el Líbano desde que comenzó la última escalada de combates, informó el miércoles el Ministerio de Salud libanés. La agencia de la ONU para los refugiados indicó que al menos 759.000 personas fueron desplazadas internamente el n Líbano.

Las autoridades iraníes afirman que allí murieron más de 1300 personas, e Israel reportó 12 fallecidos. Estados Unidos perdió a siete soldados, mientras que otros ocho sufrieron heridas graves.