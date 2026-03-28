Día 29 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El reporte de la jornada para entender la ofensiva militar, las represalias y el creciente temor a una expansión del enfrentamiento
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El conflicto en Medio Oriente entra este sábado 28 de marzo en su 29° día de guerra, en un contexto de constantes tensiones. Una operación de Irán a una base en Arabia Saudita hirió a soldado de Estados Unidos, mientras que el ejército israelí anunció ataques a “gran escala” sobre Teherán.
Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.
Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy
- Un ataque con misiles de Irán a una base en Arabia Saudita dañó aviones e hirió soldados de EE.UU.
- La ironía del presidente estadounidense en la cumbre FII Priority Summit: “El estrecho de Trump”. El presidente advirtió que Irán debe reabrir el estrecho de Ormuz para alcanzar un acuerdo.
- Se espera que el portaaviones USS George H.W. se despliegue a un área cerca de la guerra con Irán.
- Trump dice que “Cuba es la siguiente”.
- Wall Street cierra a la baja preocupada por efectos de la guerra en Oriente Medio.
- Estados Unidos espera que Israel tome medidas contra la violencia de los colonos.
Otros hechos de importancia
- Trump evalúa enviar tropas a Irán, según informa The Wall Street Journal.
- El ejército israelí dice que llevó a cabo ataques a “gran escala” sobre Teherán.
- A pesar de la propuesta de EE.UU, ni Israel ni Irán confirmaron que se haya abierto un canal de diálogo entre las partes.
- Trump extiende al 6 de abril el plazo para que Irán reabra el estrecho de Ormuz.
Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán
- Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.
- Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.
- Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.
- Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte.
- En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes.
- Tras la muerte del ayatollah Ali Khamenei, que ocupó ese cargo durante más de tres décadas, quedó vacante el centro del sistema y abrió una etapa de transición inédita desde la Revolución Islámica de 1979. El presidente administra el gobierno, pero siempre bajo la supervisión del líder supremo, mientras que el Consejo de Guardianes controla las leyes y la elegibilidad de los candidatos, preservando el delicado equilibrio entre teocracia y estructura republicana.
- Mojtaba Khamenei, hijo del anterior ayatollah, fue proclamado nuevo líder supremo de Irán, y reapareció públicamente con una serie de mensajes en X, mientras sigue el misterio sobre su paradero y crecen versiones sobre su estado de salud. Difundió una secuencia de publicaciones con un tono religioso, solemne y desafiante, centradas en la muerte del influyente dirigente Ali Larijani, a que Israel abatió durante una ola de bombardeos en Teherán.
LA NACION
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