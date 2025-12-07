Netanyahu anticipa que la segunda fase del plan para Gaza está “cerca” y el Ejército repliega sus líneas

TEL AVIV.– El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo este domingo que se reunirá con Donald Trump a finales de este mes, y afirmó que la segunda fase del plan del presidente estadounidense para Gaza está cerca.

En la reunión se discutirán posibles oportunidades para la paz y el fin del dominio del grupo palestino Hamas en el enclave, agregó el funcionario durante una conferencia de prensa conjunta con el canciller alemán, Friedrich Merz.

Las negociaciones sobre las próximas etapas del plan de Trump para poner fin a la guerra en el enclave palestino han continuado. El plan también incluía la liberación de rehenes israelíes y el establecimiento de un Gobierno palestino tecnocrático provisional en Gaza, supervisado por una “junta de paz” extranjera y respaldado por una fuerza de seguridad internacional.

Netanyahu ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York el 26 de septiembre de 2025 Kay Nietfeld� - dpa�

“A finales de mes mantendré conversaciones muy importantes sobre cómo garantizar que se cumpla la segunda fase”, añadió Netanyahu, quien señaló que la primera fase del plan de Trump estaba a punto de terminar.

La violencia ha disminuido pero no ha cesado desde que entró en vigor la tregua en Gaza el 10 de octubre.

Desde ese momento, Hamas ha devuelto a los 20 rehenes vivos y 27 cadáveres a cambio de unos 2000 detenidos y prisioneros palestinos.

Netanyahu afirmó que también discutiría con Trump las “oportunidades para la paz”, en una aparente referencia a los esfuerzos de Estados Unidos para que Israel establezca relaciones formales con los países árabes y musulmanes.

“Creemos que hay un camino para avanzar hacia una paz más amplia con los países árabes, y también un camino para establecer una paz viable con nuestros vecinos palestinos”, dijo Netanyahu, afirmando que Israel siempre insistirá en el control de la seguridad de Cisjordania.

Trump ha dicho que prometió a los líderes musulmanes que Israel no anexionaría la Cisjordania ocupada, donde el Gobierno de Netanyahu respalda el desarrollo de asentamientos judíos. La “cuestión de la anexión política” de Cisjordania sigue siendo objeto de debate, afirmó Netanyahu.

En este contexto, El jefe del ejército israelí, teniente general Eyal Zamir, declaró el domingo que la línea de demarcación detrás de la cual se han replegado las tropas israelíes en Gaza constituye una nueva frontera.

Tiendas que sirven de refugios para palestinos desplazados, entre la devastación causada por las operaciones terrestre y aérea de Israel en la Ciudad de Gaza, el 5 de diciembre de 2025. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) Abdel Kareem Hana - AP

“Tenemos control operativo sobre extensas zonas de la Franja de Gaza y permaneceremos en esas líneas de defensa. La Línea Amarilla es una nueva marca fronteriza, que sirve como línea defensiva avanzada para nuestras comunidades y como línea de actividad operativa”, declaró Zamir a los soldados de reserva en Gaza.

En virtud del alto el fuego mediado por Estados Unidos entre Israel y Hamas, las fuerzas israelíes se han replegado a posiciones tras la llamada Línea Amarilla.

En tanto, Hamas está dispuesto a discutir la “congelación o almacenamiento” de su arsenal como parte de su alto el fuego con Israel, afirmó un alto funcionario el domingo, ofreciendo una posible fórmula para resolver uno de los temas más espinosos en el acuerdo mediado por Estados Unidos.

Bassem Naim, miembro del buró político de toma de decisiones de Hamas, ofreció declaraciones al momento que las partes se preparan para pasar a la segunda y más complicada fase del acuerdo.

“Estamos abiertos a tener un enfoque integral a fin de evitar más escaladas de violencia u otros enfrentamientos o explosiones”, declaró Naim en la capital de Qatar, Doha, donde se encuentra gran parte de los líderes del movimiento islamista palestino.

ARCHIVO -Varios camiones que transportan ayuda humanitaria se preparan para cruzar la entrada egipcia del cruce de Rafah, esperando a ser inspeccionados por las autoridades israelíes antes de entrar en la Franja de Gaza, tras un acuerdo entre Israel y Hamás sobre un alto el fuego, el 20 de octubre de 2025. (AP Foto/Mohamed Arafat, Archivo) Mohammed Arafat - AP

El acuerdo detuvo una ofensiva israelí de dos años en Gaza, lanzada en respuesta al ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023. Cuando se le preguntó si el ataque fue un error, Naim lo defendió como un “acto de defensa”.

Desde que el alto el fuego entró en vigor en octubre, Hamas e Israel han realizado una serie de intercambios de rehenes israelíes por prisioneros palestinos. Con sólo los restos de un rehén aún retenidos en Gaza –un policía israelí asesinado en el ataque del 7 de octubre– las partes se preparan para entrar en la segunda fase.

Hamas y la Cruz Roja reanudaron hoy la búsqueda del sargento mayor israelí Ran Gvili, el último rehén retenido en la Franja.

Según informó Kan Radio, según el Times of Israel, la búsqueda continúa en el barrio de Zeitun de la ciudad de Gaza, e Israel cree que Hamas tiene pistas sobre su paradero.

Agencias ANSA, AP y REUTERS