Israel mostró con un video cómo destruyó el búnker del líder supremo en Teherán

JERUSALÉN.- El ejército israelí anunció que golpeó este viernes el centro de Teherán con bombardeos que contaron con la participación de unos 50 aviones de combate; el objetivo fue el búnker que era utilizado por el guía supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei, quien murió el 28 de febrero en el primer día de la ofensiva israelí-estadounidense en Irán.

“El búnker militar subterráneo, situado bajo el complejo que alberga la dirección del régimen, en el centro de Teherán, estaba destinado a ser utilizado por el guía supremo como centro seguro de comando de urgencia”, declaró el ejército en un comunicado.

Khamenei murió “antes de poder utilizar el búnker” durante los bombardeos, “pero el complejo siguió siendo utilizado por altos responsables del régimen iraní”, agregó el ejército, que además precisó que unos 50 aviones de combate participaron en bombardeos contra la red subterránea que se extiende bajo “numerosas calles en en el centro de Teherán, y tiene múltiples entradas y salas de reunión para altos responsables del régimen terrorista iraní”.

Israel mostró con un video cómo destruyó el bunker del líder supremo iraní en Teherán

El guía supremo falleció en su complejo tras un bombardeo atribuido por el Pentágono a la aviación israelí. El presidente estadounidense, Donald Trump, subrayó que la operación se basó en parte en informaciones suministradas por los servicios de inteligencia estadounidenses.

El jueves, el jefe de estado mayor del ejército israelí, el teniente-general Eyal Zamir, declaró que en ese bombardeo, en “40 segundos, unos 40 altos responsables del régimen de terror iraní fueron eliminados”, incluido el ayatollah.

Israel extiende bombardeos

Israel amplió sus bombardeos al Líbano para erradicar a Hezbollah, la milicia chií aliada de Irán que es una facción dominante en la política libanesa desde los años 80. Hezbollah disparó contra Israel esta semana para vengar la muerte de Khamenei. Las explosiones iluminaron el cielo nocturno sobre los suburbios del sur de Beirut.

El ejército israelí afirmó haber llevado a cabo 26 oleadas de ataques durante la noche contra los centros de mando y los almacenes de armas.

Humo se eleva desde el lugar de un ataque aéreo israelí en los suburbios del sur de Beirut el 6 de marzo de 2026 (Ibrahim AMRO / AFP) IBRAHIM AMRO� - AFP�

Israel ya interveno en el Líbano en repetidas ocasiones a lo largo de décadas, la más reciente en una campaña que debilitó al grupo en 2024. Pero la ferocidad de los ataques del viernes apenas tenía precedentes, ni siquiera en la larga historia de guerra de la capital libanesa. Israel ordenó a los residentes que evacuaran toda la zona sur de Beirut, donde viven cientos de miles de personas. En campañas anteriores sólo había ordenado evacuaciones menores de zonas específicas.

Dentro de Israel se pudieron oír explosiones cuando las defensas se activaron para derribar los misiles iraníes. Durante la noche, drones también atacaron la base aérea estadounidense de al-Udeid en Qatar, la mayor de Washington en Medio Oriente, según informaron funcionarios qataríes.

Agencias AFP y Reuters.