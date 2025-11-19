Israel ordena evacuaciones antes de nuevos ataques en Líbano y crece la controversia por el presunto uso de municiones de racimo

TEL AVIV.– El Ejército israelí advirtió este miércoles a dos aldeas en el sur del Líbano que evacuaran edificios cercanos a posiciones que identificó como sitios de Hezbollah, en un nuevo episodio de escalada entre Israel y los grupos armados que operan del otro lado de la frontera.

En las últimas 24 horas, al menos 14 personas murieron en territorio libanés por ataques atribuidos a Israel contra objetivos vinculados con Hezbollah y Hamas, según fuentes militares israelíes y autoridades locales.

La jornada estuvo marcada por dos episodios particularmente graves. En la mañana del miércoles, un ataque aéreo israelí contra un automóvil en la aldea de Tiri dejó un muerto y 11 heridos, incluidos estudiantes que viajaban en un micro que pasaba por la zona. Más temprano, la estatal Agencia Nacional de Noticias había informado que el vehículo escolar circulaba muy cerca del auto alcanzado por el misil. La identidad de la víctima fatal sigue sin confirmarse y el Ejército israelí no hizo comentarios.

Imagen posterior a un ataque israelí en una zona cercana al campo de refugiados palestinos Ain al-Hilweh cerca de la aldea deSidon , al sur libanés MAHMOUD ZAYYAT� - AFP�

Ese incidente siguió a un ataque de dron perpetrado la noche anterior en el campo de refugiados palestinos de Ein el-Hilweh, cerca de Sidón, que mató a 13 personas e hirió a varias más. Se trató del ataque más mortífero desde el alto el fuego pactado entre Israel y Hezbollah hace un año. En el lugar del bombardeo, las autoridades bloquearon el acceso a la prensa, mientras paramédicos buscaban restos humanos entre autos calcinados, vidrios rotos y escombros.

Israel afirmó que el objetivo del ataque del martes era un complejo de entrenamiento de Hamas que supuestamente se utilizaba para preparar acciones contra su territorio. Hamas lo negó y aseguró que se trataba de un campo deportivo sin fines militares.

Tensión interna en Líbano y presión internacional

El clima en Líbano también está condicionado por la entrega de armas que iniciaron este año las facciones palestinas en los 12 campos de refugiados del país. El gobierno libanés ha dicho que su objetivo es avanzar también en el desarme de Hezbollah, algo a lo que el grupo se niega mientras Israel mantenga posiciones ocupadas en zonas fronterizas y realice ataques casi diarios.

Estados Unidos, en paralelo, ha incrementado la presión para que Beirut avance más rápido. Esta semana, Washington canceló un viaje del comandante del Ejército libanés, el general Rudolph Haikal, tras un comunicado de las Fuerzas Armadas libanesas que atribuía a Israel la desestabilización del país e impedimentos al despliegue militar en el sur. Un alto oficial libanés señaló, bajo anonimato, que ese mensaje provocó la molestia del gobierno estadounidense.

Un hombre libanés graba en video los restos de una casa que fue alcanzada por un bombardeo israelí en la localidad sureña de Dier Kifa, en el Líbano Marwan Naamani� - dpa�

La última guerra abierta entre Israel y Hezbollah estalló el 8 de octubre de 2023, un día después de los ataques de Hamas contra Israel. Hezbollah comenzó entonces a lanzar cohetes “en solidaridad” con Hamas e Israel respondió con un bombardeo masivo del Líbano, seguido de una invasión terrestre. El conflicto dejó más de 4000 muertos en Líbano —incluidos cientos de civiles— y 127 en Israel, además de daños materiales valuados en unos 11.000 millones de dólares, según el Banco Mundial.

En este contexto, el Ejército de Israel anunció este miércoles la muerte de dos presuntos miembros de Hezbollah en bombardeos realizados en las áreas de Bint Yabail y Blida, en el sur del Líbano. Sostuvo que uno de ellos estaba implicado en “operaciones de reconstrucción” de Hezbollah y que el otro recopilaba información de inteligencia sobre posiciones israelíes. Hezbollah no se pronunció sobre estas afirmaciones.

Israel ha multiplicado sus ataques en territorio libanés pese al alto el fuego de noviembre de 2024, argumentando que actúa exclusivamente contra actividades de Hezbollah y que por ello no viola el acuerdo. Tanto el gobierno libanés como el propio Hezbollah, además de Naciones Unidas, han cuestionado esta interpretación.

Soldados libaneses aseguran el lugar donde una casa fue alcanzada por un bombardeo israelí en la localidad sureña de Dier Kifa, en el Líbano Marwan Naamani� - dpa�

Polémica por el uso de municiones de racimo

A esa tensión se sumó en los últimos días una controversia adicional. Fotografías analizadas por The Guardian y seis expertos en armamento sugieren que Israel utilizó municiones de racimo —prohibidas en gran parte del mundo— en ataques recientes en el sur del Líbano. Las imágenes muestran restos de dos tipos distintos de estas armas en zonas boscosas de Wadi Zibqin, Wadi Barghouz y Wadi Deir Siryan, al sur del río Litani. Israel no confirmó ni negó su uso.

Las municiones de racimo liberan múltiples submuniciones sobre zonas amplias y hasta un 40% puede no detonar, convirtiéndolas en un peligro persistente para civiles. Líbano tiene una historia particularmente dolorosa con este tipo de armamento: durante la guerra de 2006, Israel lanzó cerca de cuatro millones de bombas de racimo, de las cuales se estima que un millón quedaron sin explotar.

Los restos encontrados de una munición de racimo muestran una cinta de nailon blanca, utilizada para estabilizar y hacer girar las submuniciones

Agencias DPA y AP